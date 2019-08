Hoa Vu Lan, Ngộ Độc, Vận Tải, Hát Bội

Tuần này sẽ có rằng tháng 7, Đại Lễ Vu Lan, ngày các con bày tỏ lòng biết ơn ba mẹ. Thế là giá hoa tăng vọt.Bản tin aFamily kể: Rằm tháng 7 đến gần, giá hoa tươi tăng gấp đôi, có loại tăng giá gấp 3 - 4 lần mà vẫn không đủ bán. Do thời tiết không thuận lợi, lượng hoa không nhiều khiến Rằm tháng 7 này giá hoa được dịp tăng mạnh, nhiều người tiêu dùng có nhu cầu mua số lượng lớn cũng phải giật mình.Là thứ không thể thiếu trong mỗi dịp rằm tháng 7, các loại hoa hiện tại đang được bày bán rộn ràng trên thị trường. Nói chẳng ngoa khi nhu cầu tăng lên, các sạp hoa được dịp vui ra mặt sau chuỗi thời gian yên ắng trước đây. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều chủ hàng hoa thì thời tiết thất thường khiến lượng hoa cung cấp không đủ, giá hoa tăng mạnh trong những ngày giáp Rằm tháng 7 và lễ Vu Lan. Nhiều cửa hàng hoa muốn nhập số lượng nhiều cũng phải đi tìm nguồn cung rất vất vả.Báo Tin Tức kể chuyện ngộ độc: Tại Bình Dương, khoảng 45 công nhân làm việc trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grand Wood (chuyên sản xuất bàn ghế nội thất xuất cảng sang Châu Âu), tại ấp 1, xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã nhập viện, nghi do bị ngộ độc thuốc xịt côn trùng.Pháp Luật & Xã Hội kể: Vận tải hành khách tháng 7-2019 đạt 427,4 triệu lượt… Riêng trong tháng 7-2019 đã có vận tải hành khách đã đạt 427,4 triệu lượt khách, tăng 1,2% và 20,8 tỷ lượt khách.km, tăng 4,1% so với thắng trước đó.Tính chung 7 tháng đầu năm 2019, vận tải hành khách đạt 2.923,5 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và 134,8 tỷ lượt khách.km, tăng 9,7%... Riêng với vận tải đường sắt thì chỉ đạt 5,3 triệu lượt khách, giảm 5% và 2.235,5 triệu lượt khách.km, giảm 5,7%.Báo SGGP kể: Hát bội sẽ phục vụ du lịch… Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPSG vừa tái dựng vở hát bội thể nghiệm "Sanh vi tướng, tử vi thần" (tác giả: NSƯT Hữu Danh - Anh Kiệt, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu, biên đạo: NSƯT Xuân Quan, âm nhạc: NSƯT Hồ Văn Thành, chỉ đạo nghệ thuật: Lê Diễn). Đây là tác phẩm sân khấu hát bội phiên bản mới năm 2019, không lời, được đầu tư tái dựng phục vụ khách du lịch.Báo Nhân Dân kể: Ngao chết trắng đầm Tiền Hải… Hơn năm ngày nay, trên các đầm bãi rộng lớn thuộc huyện ven biển Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), bỗng nhiên ngao giống, ngao thương phẩm của ngư dân các xã há miệng, chết trắng một vùng. Bà con đứng ngồi không yên bởi trong phút chốc hàng tỷ đồng tan thành mây khói. Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tiền Hải xác nhận, ở các diện tích ngao chết, thiệt hại cao nhất đạt 70% giá trị, thiệt hại thấp khoảng 30-40% giá trị. Với mỗi ha ngao đạt giá trị khoảng 400-500 triệu đồng, tổng thiệt hại của đợt ngao chết này đối với Tiền Hải lên tới hàng trăm tỷ đồng.Báo Hải Quan kể: Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7, quy mô kim ngạch xuất nhập cảng cả nước đạt gần 290 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất cảng đạt xấp xỉ 145,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ 2018. Ở chiều ngược lại, tổng kim ngạch nhập cảng đạt 143,8 tỷ USD. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, VN xuất siêu hơn 1,7 tỷ USD. Tháng 7, cả 3 nhóm hàng xuất cảng chủ lực là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may cùng đạt kim ngạch trên 3 tỷ USD.Một Thế Giới kể: Từ đầu tháng 8 đến nay, giá thịt heo đã liên tục tăng mạnh trên cả nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh và nhu cầu thực phẩm tăng cao, dịp Tết Nguyên đán năm nay, cả nước có thể thiếu hụt 500.000 tấn thịt heo, tương đương 20% nhu cầu.Công ty nghiên cứu Ipsos Business Consulting cũng ước tính tổng đàn heo nái cả nước tại thời điểm tháng 6.2019 đã giảm tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiếu các biện pháp phòng ngừa và an toàn sinh học thấp. Theo Ipsos, đến cuối năm 2019, đàn heo nái của phân khúc chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ chỉ còn dưới 40% trên tổng đàn.Báo Thanh Niên kể: ‘Con tàu’ Vinalines tiếp tục báo lỗ gần 500 tỉ đồng… Vinalines vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu đạt 5.558 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp của công ty kỳ này tăng nhẹ lên 768 tỉ đồng. Tuy nhiên, chi phí thanh lý tài sản cố định khiến khoản mục chi phí khác tăng đột biến lên gần 456 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ có 61 tỉ đồng. Điều này dẫn đến Vinalines báo lỗ trong quý 2 vừa qua 495,5 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ thua lỗ 107,2 tỉ đồng.Báo Tiền Phong kể chuyện Sài Gòn dự tính: Gấp rút xây dựng 2 nhà máy đốt rác… Đối với các dự án môi trường thành phố trong thời gian qua, TPSG đã có chủ trương chuyển xử lý rác từ chôn là chủ yếu sang đốt và biến thành điện là chính. Phấn đấu trong tháng 9-10/2019 khởi công xây dựng 2 nhà máy đốt rác thành điện (mỗi nhà máy đốt 2000tấn/rác). Hiện nay, lượng rác thu gom hàng ngày trên địa bàn TPSG khoảng 9.000 tấn rác, đang tạo áp lực nặng nề về hạ tầng tiếp nhận, xử lý.Báo Công An kể: Lúc 3 giờ 21 phút ngày 12-9, tại bãi đất trống kế một căn nhà ở ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân thới đông, huyện Hóc môn, TPSG, tổ công tác Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPSG phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hóc môn phát hiện xe ô tô BS: 51G-463.72 do Vũ Đức Hiếu (SN 1990, quê Đồng Nai) điều khiển đang xuống hàng là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu giao cho Trương Văn Châu (SN 1972, ngụ Hóc Môn, TPSG).Kiểm tra trên xe ô tô cùng nơi ở của Châu, lực lượng chức năng thu giữ gần 20 ngàn bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các nhãn hiệu Jet, Hero, 555 và Esse.Niềm tin dân gian được báo Khoa Học & Đời Sống ghi nhận: Người dân cũng quan niệm rằng, tháng cô hồn là tháng ma quỷ, không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa đều tránh tháng 7 âm lịch.Tháng cô hồn hay tháng “xá tội vong nhân” là một tín ngưỡng dân gian được nhiều người coi trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng cô hồn để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Trong tháng cô hồn người ta đặt ra nhiều điều cấm kỵ. Ví dụ như, không gội đầu đêm sau 23 giờ; Không treo chuông gió ở đầu giường hay trong phòng ngủ; Không cúng chúng sinh trong nhà mà cúng ngoài sân, ngoài đường hoặc cúng ở đình, chùa. Không tùy tiện đốt giấy, vàng mã; Không phơi quần áo vào ban đêm; Không được réo gọi tên nhau vào ban đêm; Hạn chế bơi lội nhất là vào chiều muộn; Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường...Báo Tô Quốc kể về du lịch Nha Trang: Theo ước tính đến hết tháng 7/2019, Khánh Hòa đã đón 4,15 triệu lượt khách lưu trú, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế khoảng hơn 2 triệu lượt, tăng hơn 24,8%. Doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước được 14.824 tỷ đồng, tăng 20,87%. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước tính được 24.041 tỷ đồng, tăng gần 25%.Báo Tuổi Trẻ kể: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức đưa di sản ca Huế vào trường học. Kể từ tháng 8/2019, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức đào tạo cho gần 30 giáo viên đang công tác tại các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Huế. Chương trình do các giảng viên của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế và nghệ nhân ca Huế trực tiếp tham gia giảng dạy, giao lưu trình diễn ca Huế...VietnamNet kể: Bộ Tài chính cho biết tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao, tổng số tiền nợ thuế tính đến hết 2018 là hơn 81,6 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2017. Đáng chú ý, trong tổng số nợ thuế nói trên, Bộ Tài chính cho biết có khoảng hơn 41,3 nghìn tỷ không có khả năng thu hồi vào ngân sách, chiếm hơn 50% tổng số tiền thuế nợ.Cụ thể trong tổng số nợ do cơ quan thuế quản lý là hơn 76 nghìn tỷ đồng, thì có hơn 37,5 nghìn tỷ đồng là không thể thu hồi. Đó là do người nộp thuế đã chế, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh.VOV kể: Theo nhiều chủ tàu, chi phí mỗi chuyến biển của tàu vỏ thép quá cao. Trong khi đó, thiết kế con tàu lại không phù hợp với ngành nghề khai thác, chi phí bảo dưỡng cao dẫn đến hiệu quả mỗi chuyến biển quá thấp. Ngoài ra, ngư dân gặp nhiều khó khăn như ngư trường đánh bắt bị thu hẹp, giá bán hải sản giảm mạnh so với mọi năm, nhiều chủ tàu đành phải cho tàu nằm bờ... Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong số 64 tàu cá vay vốn theo Nghị định 67 thì 11 tàu vỏ thép, 52 tàu vỏ gỗ và 1 tàu vỏ composite. Hiện đã có 6 tàu vỏ thép và nhiều tàu gỗ công suất lớn phải nằm bờ do làm ăn thua lỗ.