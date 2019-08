Làng Chài, Vu Lan, Thịt Gà, Phế Liệu

Biển Việt Nam đang co cụm… Nhiều phần biển bị tàu Trung Quốc quậy phá… thế là ngư dân thê thảm.Bản tin Zing kể: 'Làng chài tỷ phú' giữa vòng vây nợ nần… Từng được mệnh danh làng chài tỷ phú nhưng 2 năm gần đây, hàng trăm ngư dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) lâm cảnh khốn khó, đành rời nhà vừa làm thuê, vừa đi trốn nợ.Liên tiếp thất bại sau nhiều chuyến biển, cuộc sống của hàng trăm gia đình ngư dân xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) đang lâm vào cảnh bên bờ vực khốn cùng. Từng sở hữu đôi tàu xa bờ với tổng công suất gần 1.000 CV, đánh bắt thủy sản doanh thu mỗi năm từ 2 đến 3 tỷ đồng nhưng giờ đây, thuyền trưởng Hồ Thanh Lâm (ngụ xã Nghĩa An) lại đối mặt với tình cảnh kiếm "miếng ăn" từng bữa nuôi sống gia đình.Báo Công Thương kể: Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày rằm tháng 7, hay còn được gọi là lễ Vu Lan báo hiếu, thời điểm này, tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ truyền thống, nhiều mặt hàng trái cây được bày bán, trong đó, các đặc sản địa phương như nhãn lồng Hưng Yên, na Lạng Sơn… hút khách người tiêu dùng Thủ đô.Trong dân gian có quan niệm rằng lễ cúng rằm tháng 7 không nhất thiết phải chọn ngày đẹp, cứ trước ngày 15/7 âm lịch và lễ cúng tiến hành vào ngày có thời gian, thành tâm là được. Thông thường dân gian sẽ cúng từ 2 - 14/7 âm lịch. Vì vậy, nhu cầu mua sắm trái cây, hoa tươi nhưng ngày này tăng, khiến giá bán những mặt hàng này bắt đầu tăng giá.Kinh Tế Đô Thị kể: Cứ đến ngày lễ Vu Lan (Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm) nhiều người lại đến chùa Quán Sứ để cầu siêu cho những đã khuất. Đây được cho là ngày để con cái nhớ về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ.Theo bà Nguyễn Thị Loan (Dịch Vọng - Cầu Giấy), năm nào cũng vậy cứ đến độ các ngày 11, 12 và 13 tháng 7 bà thường đến chùa Quán Sứ để làm lễ cho các cụ trong nhà.Một Thê Giới kể: thịt gà Mỹ về Việt Nam tăng mạnh cùng với giá rẻ trong thời gian gần đây là do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng leo thang, khiến nông sản, thực phẩm của Mỹ tăng vọt vào ASEAN, trong đó có Việt Nam.Trước đó, từ năm 2015, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ đã có ý định xúc tiến thủ tục khởi kiện gà Mỹ bán phá giá. Với mức giá nhập thấp, gà Mỹ vào Việt Nam được bán ra thị trường TP.HCM 23.000 đồng, rẻ bằng nửa gà nội và gần bằng một phần tư giá bán cho người tiêu dùng tại Mỹ. Với sự chênh lệch quá lớn về giá, Hiệp hội đề nghị cần xem lại chất lượng của thịt gà Mỹ nhập khẩu.Báo Giao Thông kể: Ông Trịnh Thế Cường, Trưởng phòng Vận tải và Dịch vụ Hàng hải (Cục Hàng hải VN) cho biết, theo thống kê mới nhất của cơ quan hải quan, tính đến hết tháng 6/2019, có 503 container khai báo trên manifest là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu được hãng tàu vận chuyển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.“Tính đến ngày 28/6, số lượng container phế liệu đang lưu giữ tại các cảng biển Việt Nam là 12.272 container. Trong đó, số container tồn đọng trên 90 ngày 7.450 container, tồn từ 30 - 90 ngày là 14 container và có hơn 4.800 container tồn dưới 30 ngày”, ông Cường thông tin.VietnamNet kể: Thành tích học tập xuất sắc và bài luận độc đáo về Thiền đã giúp Hà Việt Dũng giành được gói hỗ trợ tài chính và học bổng hơn 5 tỷ đồng (=218 ngàn USD) của ĐH Dickinson - trường ĐH khai phóng uy tín của Mỹ với lịch sử hơn 200 năm.Trong thư chúc mừng trúng tuyển, Giám đốc Tuyển sinh của Dickinson cho biết Dũng được chọn vì hồ sơ của em tỏ ra vượt trội trong hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển vào Trường. Dũng đạt điểm SAT 1470/1600, IELTS 8.0. Nhưng điều gây ấn tượng đặc biệt với Ban Tuyển sinh Dickinson là bài luận kể về hành trình vượt lên những giới hạn của bản thân qua trải nghiệm độc đáo với Thiền của Dũng. Đối với Dũng, đó là một “hành trình đầy khó khăn, với những khoảnh khắc tôi chỉ muốn từ bỏ nhưng sau cùng lại trở thành chuyến du hành kì diệu vào tâm trí bản thân”.Cảnh Sat Toàn Cầu kể: Trên bản đồ Việt Nam có hàng chục xã đảo - bán đảo, nhưng chỉ một phường ở trung tâm tỉnh lỵ Khánh Hoà có gần 70% diện tích là… đảo, với nhiều khu dân cư. Đó là phường Vĩnh Nguyên, nơi có các đảo Hòn Tre, Bích Đầm, Trí Nguyên, Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Một, Vũng Ngán…nằm trong vịnh biển Nha Trang.So với các phường nội thành Nha Trang, đời sống kinh tế người dân ở đây khó khăn hơn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật hạn chế, trong khi đó Vĩnh Nguyên có cảng Nha Trang là đầu mối giao thông đường biển khu Nam Trung bộ với năng lực bốc dỡ mỗi năm hàng chục triệu tấn hàng hoá, tiếp nhận 30-40 tàu du lịch quốc tế đưa đón 50.000 – 80.000 du khách nước ngoài đến Nha Trang, bến tàu Cầu Đá với hơn 400 tàu du lịch, mỗi năm đưa đón hơn 1,2 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng ở các đảo Hòn Tre, Hòn Tằm, Hòn Yến, Hòn Mun, Thuỷ cung Trí Nguyên… trên vịnh biển và Viện Hải dương học, Biệt thự Cầu Đá trên bờ.Bao Tổ Quốc kể: Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, 7 tháng đầu năm 2019, tần suất các vụ kiện phòng vệ thương mại với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức độ cao, trung bình 1 vụ/1 tháng.Lý do nhiều nước bắt đầu gia tăng chính sách bảo hộ, dẫn tới các yêu cầu khắt khe hơn, đặc biệt là về quy tắc xuất xứ... Điều này có thể thấy rõ qua một vài vụ việc mà phía Mỹ đang áp dụng đối với hàng Việt Nam. Cụ thể như, việc Mỹ đang điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá với thép chống ăn mòn, thép cán nguội của Việt Nam (nhập khẩu nguyên liệu từ Hàn Quốc, Đài Loan) hay xem xét đơn kiện Công ty Minh Phú gian lận thuế với sản phẩm tôm (mà trước đó đã bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá từ 2005 và kiện trợ cấp năm 2013)...Giáo Dục & Thời Đại kể: Trong điều kiện đất đai, thổ nhưỡng như hiện nay, vùng duyên hải Thừa Thiên - Huế là nơi thích hợp nuôi trâu để khai thác sức kéo. Tuy hiện nay máy móc cơ giới đã được đưa vào khai thác khá nhiều, song xe trâu vẫn còn quan trọng trong việc vận tải vật liệu để xây dựng nhà cửa, lăng mộ...Theo anh Hoàng Xuyên, nguyên Bí thư xã Vinh An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) nghề xe trâu ở vùng duyên hải Thừa Thiên - Huế có từ những năm 1970. Không chỉ phụ nữ mà cả trẻ em cũng “nhảy” vào nghề phụ xe trâu như chăn trâu, cắt cỏ. Con trâu bấy giờ là “cần câu cơm” của nhiều gia đình nghèo ở vùng duyên hải. Từ khi xe “công nông” bị cấm lưu thông, xe trâu có giá vì nhu cầu vận chuyển ở vùng nông thôn ngày càng nhiều.TTXVN kể: Đến 12 giờ ngày 11/8, mưa lớn cùng với Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ đã làm 2 người tử vong, ngập gần 3.000 ha đất nông nghiệp, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ở tỉnh Đồng Nai.Riêng tại huyện Định Quán, theo thống kê, có hàng chục bè cá và hàng trăm dèo nuôi cá của người dân bị lũ cuốn trôi, làm chết và thoát ra ngoài 5.000 tấn cá nuôi, ước thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.TTXVN cũng kể: Từ ngày 6/8 đến ngày 8/8, tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại nhiều tài sản, ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Trong đó, huyện biên giới Ea Súp bị thiệt hại nặng nề nhất. Hiện nước đã rút nhưng người dân, chính quyền nơi đây vẫn bộn bề nỗi lo sau lũ dữ.Đợt lũ vừa qua, trên địa bàn huyện không có người tử vong, không có thiệt hại lớn về nhà cửa, tuy nhiên, sản xuất bị thiệt hại nặng nề. Thống kê sơ bộ, mưa lũ đã làm ngập 7.000 ha cây trồng các loại, chủ yếu là lúa nước; trên 600 ngôi nhà bị ngập; 1.800 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 33 ha ao cá bị thiệt hại; nhiều tuyến giao thông, kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng. Ước tính thiệt hại gần 800 tỷ đồng.VTV kể: giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục sụt giảm. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các địa phương đã có buổi họp khẩn bàn các giải pháp tháo gỡ.Hiện giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL dao động mức 21.500 đồng/kg. Giá cá giảm do bất lợi từ thuế chống bán phá tại Mỹ, trong khi tình hình tiêu thụ tại thị trường lớn nhất là Trung Quốc đang chậm lại vì chính sách nhập khẩu.Pháp Luật kể: mặt trái của các yêu cầu nguyên tắc về bằng cấp của cán bộ công chức, viên chức đã nảy sinh ra một loại tội phạm mới: Tội phạm sản xuất, kinh doanh bằng cấp giả. Công nghệ giả mạo này có khả năng cung cấp cho hàng ngàn, hàng vạn người có ngay bằng trung cấp, bằng ĐH, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Đã có thông tin về “chợ” luận văn thạc sĩ giá bèo 15-20 triệu đồng, đủ để có thêm một cán bộ cao học “I tờ” tiếng Anh.…thực tế, không chỉ Trường ĐH Đông Đô mà không ít trường ĐH khác cũng “qua mặt” Bộ GD-ĐT để đào tạo văn bằng hai không phép. Theo Thanh tra Bộ GD-ĐT, qua thanh tra cho thấy Trường ĐH Chu Văn An cũng có hành vi vi phạm tương tự như Trường ĐH Đông Đô.