Biên khảo thời cuộc: Chiến lược của Mỹ dùng "đánh gục" Trung Cộng?

I/ Nhìn lại quá khứ

Thế kỷ qua chúng ta đã chứng kiến sự sụp đỗ bất ngờ & hi hữu của siêu cường Liên Xô. Biết bao nhiêu tranh luận đã xảy ra chung quanh chuyện tìm hiểu lý do. VN chúng ta có Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã đưa ra lời tiên đoán và lời giải thích có lẽ hợp lý nhứt. Ông đã cho rằng chánh phủ Reagan & Bush đã áp dụng mưu kế đã "tố" dùng kế hoạch SDI "tháu cáy" để "hù" Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev vốn có thói quen đa nghi ắt phải cải tổ nền tảng để có đủ thực lực đương đầu lại. Chính vì cải tổ nền tảng khiến làn sóng đòi hỏi tự do dân chủ dâng cao kiểm soát không nổi và vuột ra khỏi tầm tay. Bức Tường Bá Linh sụp đỗ, Đông Âu thoát khỏi sự chi phối của Mạc Tư Khoa và Liên Xô tan rả vào ngày 26.12.1991. Quả thực sau khi Liên Sô sụp đỗ, chương trình SDI cũng được Mỹ dẹp bỏ vì đã đạt được mục tiêu là xí gạt "tố" "tháu cáy" cấp lãnh đạo Liên Sô.

xem: https://vietbao.com/a273940/bi-an-lich-su-tai-sao-buc-tuong-berlin-bat-ngo-sup-do-

Lịch sử lại tái diễn với sự tranh chấp mãnh liệt giữa Mỹ và Trung Cộng hiện nay xem ai sẽ cầm đầu thế giới. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Mỹ đã dồn Trung Cộng vào khủng hoảng nặng nhứt từ xưa đến nay.

Phải chăng Mỹ đang dùng một chiến lược nào đó để muốn "đánh gục" Trung Cộng ?

II/ Quá bất ngờ ?

Có thể nói quyết định của chánh phủ Mỹ vào đầu tháng 8 đã loan báo sẽ đánh thuế quan lên 300 tỷ đô la hàng xuất cảng còn lại của Trung Cộng đang làm chấn động giới kinh tế tài chánh thế giới. Đây là điều ít ai ngờ nổi vì con số 300 tỷ đô la hàng hoá đó quá lớn và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống kinh tế sản xuất của Trung Cộng.

Câu hỏi đặt ra có phải thực sự quá bất ngờ hay chuyện này nằm trong chiến lược Mỹ muốn "đánh" Trung Cộng như trong chương trình tranh cử của liên danh Trump & Pence đã công khai đưa ra ?

Để trả lời nghi vấn này chúng ta xem xét chung quanh khả năng về kinh tài & thương mại của chánh phủ TT Trump.





III/ Khả năng về kinh tài & thương mại của chánh phủ Mỹ hiện nay

1) Người cầm đầu chánh phủ Mỹ hiện nay là ông Trump. Nếu tìm hiểu kỹ thì thấy ông này đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng đứng hàng đầu thế giới Wharton tại

Philadelphia, nơi đào tạo các nhân tài kinh tài & thương mại nổi tiếng của Mỹ và quốc tế. Trong đó có nhiều nhứt tỷ phú trên thế giới. Chẳng hạn như:

- Nhà tỷ phúWarren Buffett / từng giàu nhứt thế giới

- Nhà tỷ phú Jacob Wallenberg / giàu nhứt Thụy Điển

- Nhà tỷ phú Elon Musk / chủ hãng Tesla

- Nhà tỷ phú Elon Musk / gốc Ấn Độ, CEO của Google

- Nhà tỷ phú Jon Huntsman senior / thành lập Huntsman Chemicals

- Nhà tỷ phú Donald John Trump / TT Mỹ

….

xem: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wharton_School_of_the_University_of_Pennsylvania

xem: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wharton_School

2) Chính vì có kiến thức kinh tài & thương mại căn bản đó mà ông Trump đã thành công trở thành một tỷ phú trên thương trường quốc tế và là chìa khoá để bất ngờ đắc cử Tổng Thống Mỹ vào năm 2016.

Cũng nhờ kiến thức đó ông ta đã tìm ra được một quân sư tài giỏi để có thể đánh gục Trung Cộng bằng một chiến lược ly kỳ mà từ xưa đến nay chưa ai nghĩ ra được.

III/ Ai là quân sư số 1 để “đánh” Trung Cộng về kinh tài & thương mại ?

1) Đó chính là Giáo sư Navarro, từng được như coi là kẻ tử thù của Trung Cộng, bởi vì phần lớn tác phẩm của ông vạch rõ & tố cáo những trò ma giáo lươn lẹo vô cùng của Trung Cộng cho cả thế giới biết. VN chúng ta thường hãnh diện là hiểu rõ tận "gan ruột" của Bắc Kinh, thế nhưng nếu ai đọc các tác phẩm của ông này ắt cũng phải bái phục làm bực thày vì tầm kiến thức thâm sâu không ngờ nổi về Trung Cộng. Đặc biệt tác phẩm “Death by China / Chết dưới tay Trung Quốc“ được công nhận là một công trình nghiên cứu thượng thặng về sách lược ma giáo của Trung Cộng.

Chính vì có khả năng độc đáo này, Giáo sư Navarro được vô cùng trọng dụng. Điển hình là đặc biệt được cho thành lập Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia (National Trade Council (NTC)) - có tầm vóc quan trọng không kém Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) - hoạt động trực tiếp ngay trong Tòa Bạch Ốc và ông được bổ nhiệm cầm đầu NTC





2) Dưới thời các TT Mỹ trước đây hầu như "bó tay" trước sự lộng hành & ma giáo của Trung Cộng khiến cho quốc gia độc tài càng ngày càng mạnh và cuối cùng trở thành đối thủ nguy hiểm nhứt của Mỹ với tham vọng muốn làm bá chủ hoàn cầu.

Giáo sư Navarro đã đưa ra một chiến lược đối phó Trung Cộng đã gây ảnh hưởng sâu đậm đến chánh phủ Mỹ hiện nay và được thi hành trong vòng chỉ trên 1 năm qua đã khiến cho Trung Cộng khốn đốn lâm vào khủng hoảng lớn nhứt từ xưa đến nay.

Điểm chính quan trọng nhứt là làm sao khiến cho Trung Cộng kiệt quệ về nguồn tài chánh, muốn vậy phải cân bằng cán cân thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng.

Biết rõ là Trung Cộng luôn luôn khôn ngoan giảo quyệt như trình bày trong tác phẩm “Death by China / Chết dưới tay Trung Quốc“, Giáo sư Navarro thật bất ngờ đưa ra kế hoạch đánh thuế quan lên các hàng hóa xuất cảng của Trung Cộng.

IV/ Những bước đi Mỹ "đánh" Trung Cộng

1) Nhìn lại trong quá khứ về bài bản "đánh" Bắc Hàn trước đây qua cách ‘khích tướng’ Kim Chánh Ân hùng hỗ cho nổ bom khinh khí và cho bắn hỏa tiển liên lục địa khiến cả thế giới lo sợ họp Liên Hiệp Quốc ra biện pháp cực kỳ khắc khe cấm nhập cảng 90 % xăng nhớt làm cho Bắc Hàn chết đói đành chịu hòa hoãn xin đàm phán bất ngờ với Mỹ

2) Bài bản này đang áp dụng đối phó với Trung Cộng, chánh phủ Mỹ hiện nay đi từng bước nhỏ đánh thuế quan bắt đầu số lượng chỉ 34 tỷ đô la. Dĩ nhiên Trung Cộng "nổi nóng" trả đủa và khiến cho Mỹ có cớ đánh thuế quan tiếp theo với số lượng nhỏ thôi chỉ 16 tỷ đô la. Rồi bất ngờ nhảy vọt lên khủng khiếp tiến tới 200 tỷ đô la và nay chính thức sẽ lên 300 tỷ đô la. Tức là chánh phủ Mỹ đạt được mục tiêu "thầm kín" đánh thuế quan "được" toàn bộ hàng hoá Trung Cộng tổng số lượng 550 tỷ đô la, mà ngay từ ban đầu đã mong muốn nhằm triệt tiêu "vũ khí" thặng dư thương mại quan trọng nhứt của Bắc Kinh.

3) Giả thử ngay ban đầu chánh phủ Mỹ cho đánh thuế quan liền 550 tỷ thì thị trường chứng khoán e rằng bị chấn động và có thể bị sụp đỗ tạo bất mãn cử tri Mỹ. Nhưng chánh phủ Mỹ đi từng bước một "ru ngủ" xoa dịu được dư luận và cho mọi người thấy rõ đầu óc mà giáo của Trung Cộng nên hầu như không bị xáo trộn nhiều .

Đó chính là sự khôn ngoan của Mỹ và khiến đẩy Trung Cộng vào thế kẹt. Chẳng hạn:

a) đầu tư ngoại quốc suy giảm rõ rệt từ 2 năm qua

b) các hãng xưởng bỏ chạy dọn ra các quốc gia láng giềng

c) nạn thất nghiệp lan tràn dữ dội thấy rõ ràng qua làn sóng du lịch từ Trung Cộng không còn nhiều như trước đây

d) lòng dân lo sợ không tin tưởng vào đồng tiền Trung Cộng xuống giá thấy rõ nên đỗ xô mua vàng dự trử.

Tóm lại tất cả đã tạo nên khủng hoảng lớn nhứt từ xưa đến nay, làm lung lay niềm tin của dân chúng vào chế độ và rất có thể đang làm chế độ rung chuyển tận gốc.

xem: https://anle20.wordpress.com/2018/11/07/lan-dau-tien-duoc-biet/

4) Riêng về phần chúng tôi, ngay từ ban đầu cách đây gần 3 năm, đã phân tích và cho biết trên các bài bình luận là chánh phủ Mỹ sẽ gây chiến đánh Trung Cộng để không cho đế quốc ma giáo này ngoi đầu lên làm bá chủ hoàn cầu.

xem: https://vietbao.com/a262276/2017-mot-nam-quyet-dinh-tt-trump-se-danh-trung-cong-

xem: https://www.ngo-quyen.org/a5834/tt-trump-theo-chan-tt-reagan-than-dau-2017-nien-lai-kien-thai-binh-

Nay càng ngày càng thấy rõ chiến lược “đánh” Trung Cộng với quyết tâm của chánh phủ Mỹ qua chuyện đánh thuế quan để phá Trung Cộng.

III/ Kết luận

Nhìn lại trong quá khứ: Trung Cộng rõ ràng lấn lướt và muốn từ từ chiếm VN mà chúng ta không đủ sức chống lại nên đành mất Biển Đông. Chánh phủ Mỹ hiện nay đã xuất hiện kịp thời & có một chiến lược hữu hiệu làm Trung Cộng phải “chùn tay” và bị đẩy vào thế khủng hoảng lung lay chế độ. Rất có thể thoả ước Thành Đô năm 1990 thực sự có muốn biến Việt Nam thành một tỉnh lỵ Trung Cộng sau 30 năm chắc cũng khó dám thực hiện trong tình thế khủng hoảng này.

Điều này há chẳng phải là mong ước & hy vọng đại đa số của VN chúng ta hay sao ?.

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

Tháng 08, 2019