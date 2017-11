Biên khảo

Trần Nguyên / Người Xứ Bưởi

03 Tháng 11, 2017

Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 28

Bí ẩn lịch sử: Tại sao Bức Tường Berlin bất ngờ "sụp đổ?

"Cái gì ta biết chỉ là hạt cát trên sa mạc, cái ta chưa biết to lớn bằng cả đại dương bao la"

Suy nghĩ trên không phải của một triết gia nào đó trong thời Trung Cổ, mà là một kết luận có tính cách khoa học của một nhà bác học rất nổi tiếng.

Thực vậy, đó chính là nhà bác học Newton (1642 - 1726) - một thiên tài đa năng về khoa học đã tìm ra trọng lực sức hút địa cầu - mà tên họ đã được vinh danh làm đơn vị đo lường lực N xử dụng trong môn vật lý của chương trình học trung học đệ nhị cấp. Mặc dù đầu óc cực kỳ thông minh xuẩt chúng, nhà bác học này đã nhìn thấy sự giới hạn kiến thức của mình trước vũ trụ bao la đầy bí ẩn.

Chính ngay trong lịch sử thế giới cũng có đầy rẫy những bí ẩn về các biến cố quan trọng mà cố tình bị che dấu.

Bởi vậy nếu ai vận động trí tuệ vén được màn bí mật đó để có thể giải thích tường tận và hợp lý với bằng chứng - nếu có - thì quả rất đáng được ca ngợi.

I/ Hai nhà giáo nổi tiếng ở Biên Hòa

Biên Hòa có hai nhà giáo nổi tiếng được giới học trò nói riêng và người dân xứ Bưởi nói chung đa số đều thật tình thương mến & kính phục. Đó là:

1) Thày Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo của trường trung học Ngô Quyền / Biên Hòa đã có công phát triển trường này trở nên cái nôi đào tạo phần lớn tầng lớp trí thức cho miền Đông Nam Phần (xem Nguồn 1 phía dưới)

2) Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy - Khoa trưởng Luật / Viện Đại Học Cần Thơ - nổi tiếng với thành tích học hành xuất sắc và với sự nghiệp lớn lao trãi dài trên nhiều lãnh vực khác nhau (xem Nguồn 2 và Phụ Đính 1 phía dưới).

Cả hai đều có nhiều điểm giống nhau. Nhưng rõ ràng nổi bật nhứt: chính là cùng có tấm lòng yêu đất nước Việt Nam.

Thày Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo để lại lời "di chúc cuối cùng" cho Đại Gia Đình trường Ngô Quyền là "không bao giờ được quên đất nước VN" (xem Nguồn 1).

Còn về phần Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy từ lúc 17 tuổi với bút hiệu Đằng Phương đã sáng tác tập thơ Hồn Việt bao gồm những bài thơ đầy lòng ái quốc, thể hiện rỏ lý tưởng từ lúc thiếu thời dám dấn thân vào con đường tranh đấu đến khi lìa đời. Những bài thơ “Anh Hùng Vô Danh”, "Ngày tang Yên Bái", "Hận Sông Gianh" .... đã được chọn giảng dạy tại học đường và đã trở thành những vần thơ lịch sử nổi tiếng của Dân Tộc Việt (xem Nguồn 3)

Hồi còn nhỏ chúng tôi đã biết & ngưỡng mộ thành tích học hành lẫy lừng của Giáo sư Huy. Nhưng cuộc đời đưa đẩy không ngờ sau này lớn lên có cơ hội may mắn quen biết và rồi được Giáo sư Huy liên lạc điện thoại, thư từ, gặp gở, gửi bài viết báo thường xuyên hàng tháng để cho đăng tải trên một số tạp chí tại Âu Châu (xem Nguồn 4). Số là vào năm 1972, Giáo sư Huy tham dự Hòa Đàm Paris. Cuối tuần thay vì nghỉ ngơi giải trí thì ông đã hy sinh đi thăm viếng các hội doàn sinh viên VN tại Âu Châu. Chính trong dịp này chúng tôi gặp gỡ quen biết cùng Giáo sư Huy. Ông bà mình thường nói: "Tha hương ngộ cố tri" . Nhưng đây không phải "cố tri" mà là "đồng hương", bởi vì Giáo sư Huy cũng là dân Biên Hòa xứ Bưởi.

Có lẽ vì tình cảm đó, một kỷ niệm cảm động & đẹp bất ngờ là khi về Sài Gòn Giáo sư đã gửi tặng một số sáng tác của ông. Đặc biệt trong đó có tác phẩm "ĐỀ TÀI NGƯỜI ƯU TÚ TRONG TƯ TƯỞNG CHÁNH TRỊ TRUNG QUỐC CỔ THỜI" (bản dịch Luận án Tiến sĩ viết bằng tiếng Pháp, Cấp Tiến, Sài Gòn, 1969). Qua quyển sách này, chúng tôi mới rõ Giáo sư Huy đang làm Khoa trưởng Đại học Luật khoa & Khoa học Xã hội Cần Thơ và luận án tiến sĩ này được Đại Học Paris chấm hạng "Ưu" xem như một trong những luận án xuất sắc nhứt của niên khóa 1963-1964 (xem Nguồn 5)



II/ Khả năng phân tích & tiên đoán đặc biệt của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy

Nếu nghiên cứu kỹ các tác phẩm của ông thì sẽ thấy rõ ràng khả năng đặc biệt này. Giáo sư Huy luôn luôn xử dụng phương pháp "Nói có sách mách có chứng" và lý luận rất sắc bén & hợp lý. Nội trong quyển ‘‘Quốc Triều Hình Luật’’ (Quyển A) dầy 263 trang được dẩn chứng 478 lần rút từ trên 100 quyển sách. Còn quyển Perstroika (Anh, Pháp) dầy 497 trang với 639 dẫn chứng của trên 200 tác phẩm ngoại quốc. Với khả năng đặc biệt này Giáo sư Huy đã khám phá và giải thích được nhiều bí ẩn lịch sử. Điển hình, ông là người đầu tiên đã khám phá ra ai làm Bộ Luật Hồng Đức (tên chính thức là Quốc Triều Hình Luật) & tại sao lại bị che dấu từ trên 500 năm qua. Giáo sư Huy đã trình bày rõ ràng trong tác phẩm ‘‘Quốc Triều Hình Luật’’ (Quyển A).



Ly kỳ hơn hết là Giáo sư Huy đã phân tích và tiên đoán chính xác được trước khi Bức Tường Berlin "sụp đỗ" dẫn tới các chế độ độc tài cộng sãn Liên Xô & Đông Âu tan vỡ.

III/ Chung quanh biến cố Bức Tường Berlin bất ngờ "sụp đỗ"

Sự Sụp Đỗ Bức Tường Bá Linh là một trong biến cố lịch sử quan trọng nhứt của thế kỷ 20. Thực vậy, sau biến cố này, hàng loạt các quốc gia độc tài cộng sản tại Đông Âu lần lượt sụp đỗ, kéo theo sự tan vỡ Liên Bang Xô Viết và đã khiến cho Hoa Kỳ trở thành siêu cường duy nhất. Tuy nhiên còn khá nhiều chi tiết đặc biệt còn chưa được phổ biến rộng rải và xin được đúc kết sau đây.

1) Bức Tường Bá Linh sụp đỗ vào ngày 9.11.1989 ?

Tin tức ngày hôm đó không hề nói là "bức tường sụp đỗ" (dịch ra tiếng Đức là Mauerfall) mà là "mở cửa biên giới" (dịch ra tiếng Đức là Grenzoeffnung). Bởi vì thực sự Bức Tường Bá Linh trong ngày đó không bị bị bạo lực phá sụp. Lực lượng biên phòng Đông Đức được lịnh cho mở cửa bức tường để dân chúng từ Đông Bá Linh tràn túa qua Tây Bá Linh đi chơi cho thỏa lòng tò mò và sau đó đều trở về lại. Đây là một đặc điểm ly kỳ của cuộc cách mạnh hi hữu này: rất ôn hòa (không đỗ mọt giọt máu nào). Vì vậy lúc đó phía Tây Đức đã kêu gọi dân chúng Đông Đức tuyệt đối không nên hành động khiêu khích, để tránh chính quyền công sản Đông Đức muợn cớ dùng quân đội và xe tăng đàn áp, như tương tự đã xảy ra vào năm 1953 tại Đông Bá Linh, năm 1956 tại Hung Gia Lợi và năm 1968 tại Tiệp Khắc. Thực ra mãi sau này, Đông Đức có một chính phủ dân chủ qua cuộc bầu cử dân chủ vào ngày 18.3.1990, Bức Tường Bá Linh mới thực sự bị phá sụp đỗ.

2) Nước Đức được tái thống nhứt ngay sau đó ?

Một số bình luận gia Việt Nam không rành về diễn tiến thời cuộc đã lầm lẩn cho rằng Bức Tường Bá Linh sụp đỗ có nghĩa là nước Đức được thống nhứt ngay sau đó. Thực ra mãi gần một năm sau, nước Đức qua nhiều lần đàm phán gay go giửa Tứ Cường (bao gồm Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô) và Tây & Đông Đức mới đạt được thỏa thuận tái thống nhứt. Hai bên Tây Đức và Đông Đức nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời tránh mọi khó khăn khi phải thành lập một quốc gia mới. Đó là tất cả các tiểu bang ở Đông Đức xin gia nhập vào Công Hòa Liên Bang Đức (Tây Đức). Ngày tái thống nhứt là ngày 3.10.1990.

3) Tại sao nước Đức không chọn ngày 9 tháng 11 làm ngày tái thống nhứt & làm ngày Quốc Khánh ?

Nếu bình thường thì chắc chắn ngày Bức Tường Bá Linh sụp đỗ mùng 9 tháng 11 phải chọn làm thời điểm tái thống nhứt và trở nên ngày Quốc Khánh của nước Đức. Nhưng khổ nổi đúng ngày này vào năm 1938 (9.11.1938) xảy ra một tội ác làm cho dân tộc Đức phải xấu hổ. Đó là ngày mà chế độ độc tài Đức Quốc Xã ban đêm đồng loạt ra tay càn quét đập phá toàn thể các giáo đường và các cơ sở thương mại Do Thái trên toàn quốc. Biến cố lịch sử đó được gọi thi vị là "đêm thủy tinh" (ngụ ý là các cửa tiệm bằng kính thủy tinh bị đập vỡ, dịch ra tiếng Đức là Kristallnacht). Nước Đức bị mặc cảm tội lổi giết hàng triệu dân Do Thái dưới thời Đức Quốc Xã, nên họ tránh không dám chọn ngày này tái thống nhứt và làm ngày quốc khánh. Vì vậy ngày 9 tháng 11 không phải là ngày nghỉ lễ của nước Đức.

IV/ Ai đã làm sụp đỗ Bức Tường Bá Linh ?

Đây là vấn đề lịch sử tranh cãi sôi nổi từ nhiều năm qua và có nhiều câu trả lời chủ quan khác nhau tùy theo hoàn cảnh, trình độ hiểu biết và lòng tự hào dân tộc.

1) Theo quan điểm quốc tế

a) Phía Ba Lan cho rằng 2 công dân của họ có công lớn. Đó là:

- Lảnh tụ tranh đấu Walesa đã can đảm khởi xướng cuộc phản kháng chính thức chống chế độ độc tài cộng sản Ba Lan bắt đầu từ năm 1978. Cầm đầu nghiệp đoàn Đoàn Kết với hàng triệu đoàn viên, ông đã chiến đấu không ngừng "ra tù vào khám" để cuối cùng giải phóng Ba Lan ra khỏi ách độc tài và đắc cử Tổng Thống vào ngày 9.12.1990. Ông đã trở thành tấm gương tranh đấu kiên cường và ôn hòa cho hàng triệu ngươì dân Đông Âu xuống đường biểu tình bất bạo động vào mùa thu năm 1989.

- Đức Giáo Hoàng John Paul II là vị lảnh đạo đầu tiên của Giáo Hội Công Giáo dám bày tỏ công khai thái độ cương quyết đối đầu với chế độ độc tài cộng sản . Ngài chính là "lá bùa hộ mạng" và là cha đở đầu tinh thần cho lảnh tụ tranh đấu Walesa.

b) Phía Hung Gia Lợi cho rằng chính Cựu Thủ Tướng Nemeth (lảnh tụ đảng cộng sản Hung Gia Lợi) đã can đảm chống mọi áp lực cho mở của biên giới đi lại tự do giửa Hung Gia Lợi và Áo vào ngày 27.6.1989 để tao điều kiện thuận lợi cho dân chúng vùng cộng sản Đông Âu - nhứt là Đông Đức - ào ạt đi vượt biên mà không bị nguy hiểm. Cuối cùng bắt buộc Đông Đức phải mở cửa Bức Tường Bá Linh.

c) Phía Đông Đức cho rằng lực lượng cải cách trong đảng cộng sản Đông Đức dám can đảm đứng dậy hạ bệ nhà độc tài Honecker vào ngày 18.10.1989 và thay thế lảnh đạo bằng đường lối cởi mở. Bằng chứng rỏ rệt là chính phủ mới đã ký sắc lệnh cho mở cửa biên giới đi lại tư do, mà Phát Ngôn Viên Tân Chính Phủ - ông Schabowski - công bố vào lúc 6 giờ 57 phút ngày thứ năm 9.11.1989. Đồng thời hàng triệu người dân Đông Đức trước đó dám bất chấp hiểm nguy đòi hỏi chính phủ phải cho đi lại tự do ra ngoại quốc. Chính áp lực kinh khủng đó khiến cho khuynh hướng cứng rắn trong nội bộ đảng cộng sản Đông Đức phải đầu hàng.

d) Phía Tây Đức vinh danh chính sách hòa dịu (dịch ra tiếng Đức là Entspannungspolitik) của Cựu Thủ Tướng Brandt (nhờ đó được lảnh giải Nobel Hòa Bình vào năm 1971) - nhằm xóa bỏ căng thẳng giửa 2 miền thù nghịch - được liên tiếp theo đuổi tạo nền tảng căn bản làm một cuộc cách mạng ôn hòa hiếm có.

e) Phía Áo, Hoàng Thân Otto von Habsburg - một dân biểu quốc hội Âu Châu thuộc đảng Thiên Chúa Giáo Xã Hội CSU - đã có sáng kiến tổ chức một buổi Picknick lớn tại biên giới Áo & Hung vào ngày 19.8.1989 và trước đó cho tung truyền đơn đến dân chúng Đông Đức đang nghỉ hè tại Hung Gia Lợi về cơ hội hiếm có "vượt biên" không nguy hiểm. Kết quả có 661 người dân Đông Đức đến và bỏ chạy qua biên giới xin tị nạn chính trị. Sự kiện này gây rúng động trong dư luận dân Đông Đức ở trong nước cũng như đang nghỉ hè tại Đông Âu và họ ồ ạt kéo qua Hung Gia Lợi để vượt qua biên giới Áo & Hung đến Tây Đức. Sau này lảnh tụ công sản Đông Đức - ông Honecker - trong cuộc phỏng vấn báo chí đã tố cáo đích danh Hoàng Thân Otto von Habsburg là người khởi đầu gây làn sóng tị nạn khiến chế độ Đông Đức phải sụp đổ.

Điều đáng chú ý, Hoàng Thân Otto von Habsburg là Ủy Viên Danh Dự của Ủy Ban Quốc Yểm Trợ VN Tự Do (được Giáo sư Huy thành lập vào giửa thập niên 1980)

f) Phía Liên Xô, khuynh hướng cứng rắn trong đảng cộng sản cho rằng chính sách cởi mở của Tân Tổng Bí Thư Gorbachev đã khuyến khích dân chúng dám phản kháng và vì vậy họ tìm cách đảo chánh hạ bệ ông này vào tháng 8 năm 1991.

g) Phía Anh, Nữ Thủ Tướng Thatcher là lảnh tụ Tây Phương đầu tiên đã nhận thấy sự phóng khoáng khác thường của ông Gorbachev (xem Nguồn 10) và đã khuyên Tổng Thống Reagan đừng quá thành kiến nghi ngờ ông này (nguyên văn: „I like Mr. Gorbachev. We can do business together“)

h) Phía Hoa Kỳ có lý luận cho rằng Cố Tổng Thống Reagen có công lớn, vì thực hiện chính sách cứng rắn đối đầu với Liên Xô và tại Bức Tường Bá Linh vào ngày 12.6.1987 đã lên tiếng "khích tướng" kêu gọi Tân Tổng Bí Thư Gorbachev muốn chứng minh thực tâm cởi mở thì nên mở cửa và phá sụp bức tường này (nguyên văn: „Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!“) .

2) Theo quan điểm VN với cái nhìn độc đáo của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy

Phía Việt Nam có Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy - một bình luận gia am tường mọi biến chuyển quốc tế, nổi tiếng với bài nhận định thời cuộc "Tình hình thế giới trong tháng vừa qua" đăng tải trên nhiều tờ báo tại Âu Mỹ - đã viết bài biên khảo về "Tái thiết cơ cấu hay tái tổ chức ở Liên Sô" (xem Nguồn 6). Song song đó chuyển dịch ra Anh & Pháp ngữ trong tác phẩm dưới tựa đề "Perestroika, the Revenge of Marxism over Leninism / Perestroïka: la revanche du marxisme sur le léninisme" (xem Nguồn 7) phân tích cho rằng ông Gorbachev phải cởi mở thay đổi chính sách cai trị để đủ sức đối đầu với Hoa Kỳ dưới sự lảnh đạo của Tổng Thống Reagan đang leo thang võ trang quân sự, điển hình là kế hoạch phòng thủ chống hỏa tiển SDI (Strategic Defense Initiative). Chỉ trong lúc đi thuyết trình cho đồng bào Việt Nam, Giáo sư Huy mới đưa một cái nhìn độc đáo cho rằng dân Nga có truyền thống chơi cờ vua ( Chess ) nên có thói quen suy nghĩ đa nghi nhiều, còn dân Mỹ thích chơi bài phé ( Poker ) nên thường phải "tháu cáy" với cây bài xấu nhưng vẫn có thể "tố" cho địch thủ bỏ chạy. Theo Giáo sư Huy thì Tổng Thống Hoa Kỳ Reagan đã "tố" dùng kế hoạch SDI (xem Nguồn 8) "tháu cáy" để "hù" Tổng Bí Thư Liên Xô Gorbachev đa nghi bắt phải cải tổ nền tảng để có đủ thực lực đương đầu lại. Quả nhiên ông Gorbachev xúc tiến cải tổ, trước hết về kinh tế ( Perestroika ), sau đó về chính trị ( Glasnost ). Nhưng chính vì cải tổ chính trị khiến làn sóng đòi hỏi tự do dân chủ dâng cao kiểm soát không nổi và vuột ra khỏi tầm tay. Bức Tường Bá Linh sụp đỗ, Đông Âu thoát khỏi sự chi phối của Mạc Tư Khoa và Liên Xô tan rả vào ngày 21.12.1991 là hậu quả tất nhiên đó. Chính vì vậy, ông Gorbachev ở hải ngoại được vinh danh là nhân vật có công với cuộc cách mạng dân chủ hóa Đông Âu, nhưng ở trong nước thì trái lại không có chút uy tín gì, vì bị chỉ trích là không có khả năng lảnh đạo làm Liên Xô tan vỡ và nước Nga không còn sức mạnh gì trên bàn cờ thế giới.

V/ Kết luận

Cái nhìn độc đáo của Giáo sư Huy được chứng thực "trên giấy trắng mực đen" rõ ràng là kế hoạch SDI của Mỹ sau đó được âm thầm hủy bỏ khi mục tiêu đã xí gạt được Liên Xô (xem Nguồn 8). Dĩ nhiên TT Reagan và chính quyền Mỹ không "dại dột" tiết lộ ra bí mật lịch sử với mưu chước "thần sầu" này và Tổng Bí Thư Gorbachev cũng phải "ngậm bồ hòn" biết là thua vì bị "tháu cáy".

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là Giáo sư Huy đã biết vượt qua thành kiến để nhận định uyển chuyển & chính xác về chính sách mới của ông Gorbachev. So sánh cho thấy hầu hết mọi bình luận gia quốc tế và ngay cả cấp lãnh đạo Âu Mỹ lúc đó đều thành kiến cho rằng lại là một trò lường gạt của cộng sản Liên Xô. Họ liên tưởng đến câu nói nổi tiếng "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm". Điển hình là ngay Thủ Tướng Đức - Tiến sĩ Helmut Kohl (1930 - 2017) - đã từng ví von cho rằng ông Gorbachev có khả năng "ăn nói giỏi" như Bộ trưởng tuyên truyền Goebbels của thời Đức Quốc Xã (xem Nguồn 9).

Thực sự lúc đó chỉ có duy nhứt Nữ Thủ Tướng Thatcher nhận định chính xác về chính sách mới của ông Gorbachev nên mới "bày kế" khuyên TT Reagan không nên bỏ uổng một cơ hội "ngàn năm một thuở" dùng chính sách mới của ông Gorbachev để giải thể cộng sản Liên Sô & Đông Âu (xem Nguồn 10).

Điều này càng cho thấy khả năng phân tích & tiên đoán "chính xác" của Giáo sư Huy. Đúng là một nhân tài "đặc biệt" của Biên Hòa xứ Bưởi và của Việt Nam chúng ta !.

Xin click xem thêm hình ảnh & chi tiết của bài viết trên web Ngô Quyền:

https://ngo-quyen.org/p3590a6389/bi-an-lich-su-tai-sao-buc-tuong-berlin-bat-ngo-sup-do-

-------- ---- -------

-------- ---- -------

