Biên khảo

2017, Một năm quyết định:

TT Trump sẽ "đánh" Trung Cộng?











I / Nhìn lại năm 2016 với biến chuyển ly kỳ

Không phải sự kiện Brexit Anh Quốc tách rời ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU), cũng không phải cuộc chiến khốc liệt tại Syria, hoặc khủng bố đẫm máu tại Berlin (Đức), mà chính diễn biến cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ được coi là biến cố thời cuộc quan trọng ly kỳ nhứt trong năm vừa qua.

Thực vậy cả một năm trời qua, cuộc tranh cử TT Mỹ diễn ra vô cùng sôi nổi. Kết quả bầu cử vào ngày 8 tháng 11, 2016, nếu cứ theo truyền thống Hoa Kỳ thì đương nhiên ông Trump đắc cử Tổng Thống, nhứt là đối thủ Clinton đã đích thân gọi điện thoại chính thức chúc mừng.



1) Nhưng không quá đơn giản như vậy, cho nên mới xảy ra chuyện một ứng cử viên TT khác - bà Stein gốc Do Thái (xem Nguồn 1 phía dưới) - đòi kiểm phiếu lại tại 3 tiểu bang (nơi mà bà Clinton thua xấp xỉ ông Trump). Vô lý ở chổ là bà Stein chỉ có số phiếu rất ít chỉ khoảng 1 % không có hy vọng gì thắng cử.

Thế nhưng truyền thông báo chí "dòng chính" Mỹ - đa số gốc Do Thái (xem Nguồn 2) - làm rùm beng thổi phồng lên với hậu ý hy vọng biết đâu đếm phiếu lại khiến cho "gà nhà" Clinton chuyển bại thành thắng.



2) Không ngờ đòi hỏi đếm phiếu lại vẫn không thắng nổi, nên họ đã quay ra tố cáo Nga "thiên vị" giúp ông Trump thắng bà Clinton qua nghi vấn đã "xâm nhập" hệ thống internet lấy eMail "mật" của phía bà Clinton với nội dung "chết người" cho thấy rõ ràng bà Clinton có tâm địa ma giáo "hãm hại" ứng cử viên Sander (cùng Đảng Dân Chủ), cũng như lộ ra nguyên mặt "vua" tham nhũng. Bất ngờ nhứt họ đã thúc đẩy mội số nhân sự "nằm vùng" trong CIA và FBI lên tiếng phụ họa về luận điệu vô lý này để thêm tính chất "khả tín" vì họ không trưng ra được bằng cớ Nga làm chuyện đó.



3) Tất cả những thủ đoạn này chỉ nhằm mục tiêu cuối cùng là làm cho 306 Đại cử tri của Đảng Cộng Hòa quay ra "phản thùng" không bỏ phiếu vào ngày 19/12/2016 cho ông Trump làm Tổng Thống. Quả nhiên tại Texas có một Đại cử tri của Đảng Cộng Hòa - tên là Christopher Suprun - đã tuyên bố công khai là sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump và được giới truyền thông "dòng chính" Mỹ (trong đó điển hình báo New York Times) tung hô tựa như một "anh hùng dân tộc". Họ lôi kéo được đám đông tạo áp lực "khủng khiếp" đến số Đại cử tri đoàn còn lại của Đảng Cộng Hòa qua chiến dịch gửi eMail, gọi điện thoại, mua chuộc tiền bạc và kể cả hăm dọa trực tiếp các "nạn nhân".



4) Có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ đã xảy ra một âm mưu "dơ bẩn" như vậy nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Rất may là trong thời gian chuyển tiếp từ 8/11 đến 19/12/2016 dư luận Mỹ được "soi sáng" biết rõ thêm sự thực "bị che dấu" lúc tranh cử và tin tưởng vào nhân sự được ông Trump bổ nhiệm, nên đã gia tăng rất nhiều cảm tình đối với ông này. Nhứt là có khá nhiều nhân vật nổi tiếng đã lên tiếng ủng hộ ông Trump. Có lẽ quan trọng nhứt là chuyện thiên tài Bill Gates chỉ gặp gở rất ngắn ngủi với ông Trump mà đã bất ngờ đưa ra nhận xét "hết xảy" ví von cho rằng ông Trump có biệt tài giống như Cố Tổng Thống Kennedy (xem Nguồn 3).



TT Trump, Cố TT Kennedy và thiên tài Bill Gates





Nên nhớ cặp vợ chồng tỷ phú Bill & Melinda Gates (giàu nhứt thế giới) rất được dân chúng Mỹ ngưỡng mộ & khâm phục về tài đức vẹn toàn và có tấm lòng từ thiện hiếm có trong nhân loại. Sự nhận xét trên của ông Bill Gate về khả năng tuyệt vời của TT đắc cử Trump có thể là yếu tố quyết định khiến Đại cử tri đoàn của Đảng Cộng Hòa cương quyết bỏ phiếu cho ông Trump với 99,3 % (304/306) vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.





II / Nhìn tới năm 2017: TT Trump sẽ "đánh" Trung Cộng ?

1) Trước hết nói về chữ "đánh" không phải chỉ phương diện tấn công bằng quân sự, mà bao gồm mọi phương diện, miễn sao đối thủ phải chịu thua thảm bại. Điển hình nhứt là trường hợp TT Reagan (1981 - 1989) khi nhậm chức đặt trọng tâm "đánh" tiêu diệt Liên Xô (Nga). Ông đã xử dụng nhiều đòn phép để "đánh" kể cả "tháu cáy" Poker & khiêu khích thách thức khiến cuối cùng cho Bức Tường Ô Nhục Berlin sụp đỗ vào ngày 9/11/1989 và dẫn tới sự cáo chung tan rã chế độ cộng sãn Đông Âu & Liên Xô vào ngày 26/12/1991 mà không tốn một viên đạn.



2) Trường hợp TT đắc cử Trump thì lại quá đặc biệt. Ngoài dân tộc tính Mỹ thích Poker - cho nên đã dám đầu tư làm ăn lớn trong dịch vụ liên quan casino - ông này còn có dòng máu Đức tính toán không lộ ra mặt nên rất khó đoán trước được. Chuyện này xảy ra nhiều lần trong dòng lịch sử Đức. Điển hình nhất là Đức "trở mặt" bất ngờ đánh Liên Xô vào ngày 22/6/1941, mặc dù trước đó chưa đầy 2 năm vào ngày 28/9/1939 Đức đã ký hòa ước "không tấn công lẫn nhau" với Liên Xô. Cho nên không hề ngạc nhiên khi thấy ông Trump có những phản ứng hoặc quyết định vượt trên mọi tính toán của mọi người.

Chẳng hạn ông ta đã lên tiếng tố cáo Trung Cộng đã "ăn cướp" tầu ngầm không người lái của Mỹ và đề nghị cứ giử lấy đi không cần trả lại với dụng ý là chờ đến ngày 20/1/2017 chính thức lên làm Tổng Thống sẽ có cớ để Mỹ "đánh" Trung Cộng. Quả nhiên Trung Cộng trúng kế sợ "hết hồn" vội trả lại ngay sau đó vào ngày 20/12/2016. Nên nhớ là trong quá khứ với những biến cố tương tự, Trung Công cố tình "cù cưa" kéo dài cả tháng trời đàm phán để biểu dương sức mạnh của mình. Cho nên rất khó biết tính toán của ông Trump, mà ngay Trung Cộng cũng đang "phát điên nhức óc" vì binh pháp dạy phải "biết mình biết người" mới đối phó thắng nổi. Nay không biết đối phương sẽ làm gì thì làm sao chống đỡ nổi.



3) Tuy nhiên xét qua các tác phẩm chống Trung Cộng & chương trình 100 ngày đắc cử của ông Trump (xem Nguồn 4) thì sẽ thấy ông này đặt ưu tiên vấn đề tái lập sự công bằng trong bang giao giửa Mỹ và Trung Cộng. Trong đó tạo áp lực lớn - nếu cần kể cả quân sự - không cho phép Trung Cộng chơi trò ma giáo bất chấp luật lệ quốc tế như trong 37 năm qua (1979 - 2016).

Để đặc biệt đối phó với Trung Cộng, ông Trump đã có sáng kiến xuất sắc là thành lập Hội Đồng Thương Mại Quốc Gia (National Trade Council (NTC)) - có tầm vóc quan trọng không kém Hội Đồng An Ninh Quốc Gia (NSC) - hoạt động trực tiếp ngay trong Tòa Bạch Ốc và bổ nhiệm Giáo sư Navarro cầm đầu NTC (xem Nguồn 5).





Giáo sư Navarro: Tử thù của Trung Cộng sẽ cầm đầu HĐ Thương Mại Quốc Gia Mỹ





4) Giáo sư Navarro được như coi là kẻ tử thù của Trung Cộng, bởi vì phần lớn tác phẩm của ông vạch rõ & tố cáo những trò ma giáo lươn lẹo vô cùng của Trung Cộng cho cả thế giới biết. VN chúng ta thường hãnh diện là hiểu rõ tận "gan ruột" của Bắc Kinh, thế nhưng nếu đọc các tác phẩm của ông này ắt ai cũng phải bái phục làm bực thày vì tầm kiến thức thâm sâu không ngờ nổi về Trung Cộng. Đặc biệt tác phẩm “Death by China / Chết dưới tay Trung Quốc“ được công nhận là một công trình nghiên cứu thượng thặng về sách lược ma giáo của Trung Cộng (xem Nguồn 6). Vì vậy Cựu Thiếu tướng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ Jon Gallinetti đã đưa ra nhận xét:

"Tôi đã từ lâu quan tâm đến thách thức quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Mỹ và các đồng minh của chúng ta, nhưng “Chết dưới tay Trung Quốc” tiết lộ chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc hiệp đồng tấn công trên nhiều mặt trận. Các tác giả đưa ra các tài liệu chứng tỏ Bắc Kinh đang sử dụng các vũ khí kinh tế của chủ nghĩa con buôn và thao túng tiền tệ kết hợp với hoạt động gián điệp, chiến tranh internet, vũ khí không gian, độc quyền nguồn tài nguyên, và trộm cắp công nghệ để đạt được sự thống trị như thế nào. Trong quá trình này, các thế mạnh kinh tế và địa chính trị cơ bản làm nền tảng cho ưu thế quân sự của Mỹ đang bị xói mòn một cách có hệ thống trong khi Trung Quốc ngày càng trở nên quyết đoán trong các tranh chấp trong khu vực. Mỗi nhà lãnh đạo chính trị và quân sự phương Tây nên đọc cuốn sách này. Ngay bây giờ!"



Một trong những biện pháp của ông Navarro là kêu gọi dân Mỹ tẩy chay hàng hóa Trung Cộng với những lý do vi phạm đã được nêu ra trong tác phẩm của ông (xem Nguồn 6 và Phụ đính). Không còn thặng dư thương mãi kỷ lục với Mỹ trên 365 tỷ đô la hàng năm thì nền kinh tế Trung Cộng sẽ phá sản khiến lòng dân bất mãn và tạo cơ hội tranh chấp lãnh đạo trong nội bộ như Liên Xô trước đây từng phải trải qua.





Giáo sư Navarro chủ trương tẩy chay hàng hóa Trung Cộng



4) Để thi hành sách lược "hòa với Nga để dồn sức chống Trung Cộng" (xem Nguồn 7), ông Trump dùng ông Tillerson trong chức vụ bộ trưởng ngoại giao nhằm hòa với Nga và dùng ông Navarro làm "quân sư" phối hợp mọi bộ phận trong kế hoạch "đánh" Trung Cộng.

Bên cạnh đó, Tướng "Chó điên" Mattis trong chức vụ bộ trưởng quốc phòng sẳn sàng "dương oai diệu võ" để nghênh chiến buộc đối phương phải nhượng bộ. Lời tuyên bố có tính cách "đe dọa" của Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, vào ngày 14/12/2016 tại Sydney (Úc) không chấp nhận sự tung hoành của Trung Cộng trên biển Đông cho thấy Mỹ sẳn sàng đụng độ quân sự với Bắc Kinh. Bởi vì trong quá khứ vào ngày 7/5/1999, Mỹ từng thả bom vào Sứ quán Trung Cộng tại thủ đô Belgrade / Nam Tư khiến 3 người chết và 27 người bị thương mà sau đó Bắc Kinh chả dám "trả đủa" quân sự và cũng không dám tiếp tục "dính" vào cuộc tranh chấp tại Nam Tư.





III / Kết luận

Vấn đề không phải "đánh" hay "không đánh" mà là khi nào và "cường độ" nặng hay nhẹ. Ngoài ra còn tùy thuộc ít nhiều vào thái độ của thế lực tài phiệt Mỹ (đa số gốc Do Thái) đang nắm giử đa số truyền thông "dòng chính" Hoa Kỳ .

Tuy nhiên, chính phủ của Tổng Thống Trump bao gồm nhiều nhân vật xuất thân gốc yêu nước như hướng đạo sinh, thiếu sinh quân, lính biệt kích, lính thủy quân lục chiến ... dần dần đạt được cảm tình và tin tưởng của đa số dân Mỹ. Đặc biệt rất nhiều nhân vật nổi tiếng đã xoay ra bày tỏ thuận lợi đối với ông Trump. Điển hình qua 3 trường hợp cụ thể:



1) Nhà tỷ phú Bill Gates trước đây luôn luôn bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ và chỉ sau tiếp xúc ngắn ngủi với ông Trump đã so sánh ông này với Cố TT Kennedy (xem Nguồn 3).

2) Cựu Thủ Tướng Đức Schroeder (1998 - 2007) thuộc Đảng Dân Chủ Xã Hội SPD (thiên tả) đã cho biết đồng ý với ông Trump về chính sách kinh tế mang hãng xưởng về Mỹ sản xuất (xem Nguồn 8).

3) Về phía VN có nhiều bình luận gia trước đây không có cảm tình - nếu không muốn nói là chống đối - với ông Trump và nay đã đổi quan điểm xoay ra ủng hộ. Chẳng hạn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã tin chắc rằng bà Clinton sẽ đắc cử Tổng Thống (xem Nguồn 9) và gần đây đã thay đổi quan điểm về ông Trump vì đã thấy rõ khả năng xuất sắc của ông này (xem Nguồn 10)



Một sự kiện gần đây không kém phần quan trọng là lần đầu tiên trong 15 năm qua (2001 - 2016) chỉ số U.S. Consumer Confidence Index đạt được kỷ lục bất ngờ với 113,7 điểm. Điều này cho thấy dân chúng Mỹ đặt rất nhiều tin tưởng vào tương lai kinh tế Hoa Kỳ với chính phủ TT Trump - trong đó có sách lược hữu hiệu "đánh & trị" được mánh mung lươn lẹo của Trung Cộng -.

Như vậy còn rất nhiều ly kỳ bất ngờ với chính phủ TT Trump trong những ngày tháng sắp tới của năm 2017 đầy hy vọng.





Xin click vào xem thêm nhiều chi tiết của bài viết trên trang web Ngô Quyền:

http://ngo-quyen.org/p3590a5783/2017-mot-nam-quyet-dinh-tt-trump-se-danh-trung-cong-





………..





………..





Phụ đính:





Tác phẩm: Death by China / Chết dưới tay Trung Quốc









Lời Giới Thiệu





Death by China hay Chết dưới tay Trung Quốc được viết bởi Giáo sư Kinh tế và Chính sách Công cộng tại Đại học California, Irvine, Peter Navarro và đồng sự Greg Autry. Quyển sách dày 320 trang này đã thống kê một cách cặn kẽ những chiêu thức kinh tế, xã hội, chính trị, và quân sự của Trung Quốc đã làm mất đi hàng triệu việc làm của Hoa Kỳ cùng với 5 hiểm họa quân sự mà Hoa Kỳ và thế giới tự do phải đối đầu trong những thập niên tới. GS. Navarro cũng phản biện mạnh mẽ những ý kiến của Thomas Friedman về thuyết "Thế giới phẳng". Ông cho rằng thế giới quả thật sự phẳng chỉ khi các quốc gia cùng tuân thủ một luật lệ chung. Trung Quốc không phải là trường hợp này.

Trong vài tuần gần đây, chính trường Canada nóng bỏng bởi những sự kiện ký kết Hiệp ước Đầu tư Canada - Trung Quốc và việc CNOOC mua Nexen, cũng như an ninh quốc gia liên quan đến Huawei, ZTE, CNOOC, mà đằng sau là chính quyền Bắc Kinh hỗ trợ. Trong khi đó, chính khách và thương gia Canada thì thiếu kinh nghiệm làm ăn với các nước đang phát triển nhất là Trung Quốc.

( ……. )

Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị bản dịch này, lần lượt theo sức có hạn [của mình], và theo nguyện vọng của quý bằng hữu là làm sao chuyển đến càng đông người đọc càng tốt, trong đó có đồng bào quốc nội và hải ngoại.

( ……. )

TS. Lê Minh Thịnh,

Giám đốc Điều hành phụ trách Ban Thông tin

Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montreal







Lời Mở Đầu





Vào cuối những năm 1980, Trung Quốc ở trong tình trạng đầy phấn khích và đầy khả năng khi mà các luồng tư tưởng mới, quyền tự do cá nhân, và các cơ hội kinh tế chảy mạnh vào từ phương Tây như một dòng sông cuốn đi những rác rưởi của cuộc Cách mạng Văn hóa do Mao khởi xướng.

( ……. )

Nhưng thay vào đó, phong trào của chúng tôi đã bị nghiền nát bằng hàng đoàn xe tăng và những sự kiện bi thảm ngày 4 tháng Sáu năm 1989 tại quảng trường Thiên An Môn, mà đa phần trong các bạn đã có dịp xem trên TV với niềm kinh hãi.

( ……. )

Không lâu sau cuộc tàn sát quảng trường Thiên An Môn, tôi bị bắt và tống vào ngục, và cùng với hàng ngàn người biểu tình khác, đã phải chịu nhiều năm tháng tra tấn và ngược đãi. Trong thời kỳ đen tối này, phải chịu đựng trong nhiều nơi cực kỳ đen tối khác nhau, nhiều bạn bè tôi đã chết; và cho đến hôm nay, một số nạn nhân Thiên An Môn còn sống sót vẫn đang còn bị lưu đày trong tù ngục hay trong các trại cải tạo lao động.

Buồn thay, cả một thế hệ mới của thanh niên Trung Quốc chẳng biết gì về điều đã xảy ra tại Thiên An Môn. Trong khi chúng ta sống ở phương Tây có thể tự do truy cập vào các đoạn video và hình ảnh trên mạng Internet liên quan đến vụ thảm sát, thì toàn bộ nội dung đó đã bị “tẩy rửa” một cách đẹp đẽ khỏi mạng Internet ở Trung Quốc bằng một đội quân kiểm duyệt hùng hậu.

( ……. )

Ngày nay, khi tôi đang sống một cách tiện nghi, an toàn, và tự do ở thành phố New York, tôi có thể hiểu được tại sao lại khó đến thế cho những người phương Tây để có thể nhìn nhận rõ ràng về đảng Cộng Sản Trung Quốc như là kẻ thù nguy hiểm - cả cho nhân dân Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Xét cho cùng, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh trông có vẻ rất dễ mến trên TV, và ngày nay theo một chiến lược định sẵn họ cố gắng kiềm chế dùng những lời đao to búa lớn mang tính đe dọa chống phương Tây như thời của Mao.

Nhưng sự thật là sự thật, và chân lý vẫn là chân lý. Và khi lần lượt các trang của cuốn sách đầy tính chiến đấu này được mở ra, bạn sẽ đối mặt với sự thật này đến sự thật rành rành khác rằng các nhà cai trị ở Bắc Kinh tiếp tục đàn áp hung bạo những tiếng nói của chính người dân Trung Quốc ngay cả khi họ - một cách có hệ thống – làm tràn ngập thế giới bằng các hàng hóa nguy hiểm, sử dụng một kho đầy uy lực các vũ khí của chủ nghĩa con buôn và chủ nghĩa bảo hộ để hủy hoại nền kinh tế của Mỹ và phương Tây, và nhanh chóng tự vũ trang bằng những hệ thống vũ khí chiến tranh tốt nhất mà mạng lưới gián điệp tinh vi của họ có thể ăn cắp được từ Lầu Năm Góc.

( ……. )

Tôi cũng thấy sức mạnh này ở rất nhiều điều nhỏ bé ở Mỹ, như dòng chữ viết trên giấy dán trên ba đờ sốc của ôtô: “Tự do Không hề được Cho không”.

Cá nhân tôi biết rất rõ tuyên ngôn trên là thật đến thế nào. Tôi cũng biết rằng cái giá của tự do không phải lúc nào cũng là quyết đấu một trận chiến quân sự. Mà nó còn bao gồm những sự hy sinh về cá nhân, về chính trị và kinh tế để tranh đấu một cách hòa bình cho các quyền con người và dám đứng dậy vì những nguyên tắc tự do và dân chủ.

Sẽ không bao giờ là một sự lựa chọn sai lầm khi đòi hỏi rằng chúng ta phải sống xứng đáng với những nguyên tắc ấy mà hai tác giả Peter Navarro và Greg Autry đã làm trong cuốn sách gây xúc động sâu xa này; và điều đó giải thích tại sao đã đến lúc các công dân của thế giới phải chân thành đứng bên cạnh nhân dân Trung Quốc - chứ không phải là bên cạnh chế độ hà khắc và lỗi thời dã man đang cai trị họ. Nếu có một sự thật vĩnh viễn còn lại trên đời sau sự kiện Thiên An Môn, thì đó là chỉ có một nước Trung Quốc tự do và dân chủ mới có thể làm lợi cho thế giới.

Baiqiao Tang, người biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn và là đồng tác giả của cuốn “Hai nước China của tôi: Hồi ký của một tên phản cách mạng Trung Quốc”

Viết tại New York Ngày 23/03/2011





Xem toàn bộ xin click vào:

http://isach.info/story.php?story=chet_duoi_tay_trung_quoc__peter_navarro_greg_autry&chapter=0003





