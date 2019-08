Giao Thông, Bao Bì Kho Bãi, Chùa Đẹp, Địa Ốc

Giao thông thông minh… chuyện này khó hiểu. Có thể là điều hướng giao thông qua máy vi tính?Bản tin VOH kể: Hoa Kỳ hỗ trợ TPSG xây dựng hệ thống giao thông thông minh. Hiện Thành phố SG tiếp tục triển khai ra mắt Trung tâm dữ liệu mở, Trung tâm điều hành thông minh và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ để triển khai đầy đủ, toàn diện hơn.Ông Timothy Liston -- Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố SG -- cho biết, hiện có nhiều công ty lớn đang làm việc trong lĩnh vực giao thông thông minh, đây là một phần quan trọng của đô thị thông minh. Hoa kỳ sẵn sàng hỗ trợ Thành phố, trong đó có nguồn vốn hỗ trợ thông qua Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ cho các dự án khả thi.Báo Xây Dựng kể: 70% doanh nghiệp logistics tập trung ở TPSG và vùng lân cận. Báo cáo số 94/BC-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 30/7 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển logistics Việt Nam cho biết, cả nước có 4.000 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng phần lớn là quy mô nhỏ, chất lượng nguồn nhân lực yếu.Hiện nay ở Việt Nam chưa có từ nào có thể diễn giải đủ nghĩa của từ logistics, nhưng có thể hiểu logistics là “vòng tròn” các hoạt động lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: tạp chí National Geographic (Mỹ) chia sẻ danh sách những ngôi chùa Phật giáo sở hữu kiến trúc đẹp và đáng tới thăm nhất trên thế giới, Việt Nam có hai chùa lọt Top, gồm chùa Trấn Quốc ở Hà Nội và chùa Bửu Long của thành phố SG.Chùa Trấn Quốc nằm trên hòn đảo phía đông Hồ Tây, thuộc quận Tây Hồ, là ngôi chùa cổ nhất của đất Thăng Long với hơn 1500 năm tuổi. Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp cổ kính, chùa Trấn Quốc còn có không gian xanh thoáng đáng tạo nên tổng thể kiến trúc hài hòa.Zing kể: chùa Bửu Long (TPSG) được xướng tên trong 10 ngôi chùa có thiết kế đẹp nhất thế giới. Địa danh linh thiêng này thu hút du khách bởi nét kiến trúc lộng lẫy, đẹp mắt. Thành lập năm 1942, đến năm 2007, chùa Bửu Long được đầu tư xây dựng và trùng tu, trở thành công trình kiến trúc tiêu biểu cho sự kết hợp giữa tinh hoa kiến trúc nhà Nguyễn và văn hóa Đông Nam Á. Ngôi chùa nằm cách trung tâm TPSG khoảng 20 km.Được mệnh danh là ngôi chùa “không nhang khói”, du khách đến Bửu Long chỉ chiêm bái cầu nguyện chứ không thắp hương trong chùa như thường thấy.Báo Dân Việt kể: Liên tục những lớp đào tạo nghề nông thôn từ các khóa học dạy trồng rau trong nhà màng, trồng hoa lan, nuôi cá cảnh đến những lớp chuyển giao kỹ thuật nhân giống hoa, cây cảnh công nghệ cao… được tổ chức tại các huyện ngoại thành TPSG. Hàng nghìn nông dân, ngoài giờ ra đồng, lại cắp sách đến lớp để học làm nông nghiệp.Theo kế hoạch, năm 2019 TPSG sẽ đào tạo nghề cho 10.500 lao động nông thôn, trong đó 2.487 người học nghề nông nghiệp và 8.013 người học nghề phi nông nghiệp. Nhờ đó số lượng lao động được đào tạo nghề đã chiếm 78% tổng số lao động nông nghiệp ngoại thành và vùng ven. Tuy nhiên, số lượng lao động có trình độ tay nghề từ trung cấp trở lên chỉ chiếm khoảng 7%.Bao Đầu Tư Chứng Khoán kể chuyện cần cứu thị trường địa ốc TPSG: Cần “siết ảo, nới thật”…Trước tình hình thị trường địa ốc phía Nam đang có dấu hiệu xấu bởi dự án “ma” lộng hành, thủ tục pháp lý bị “đóng băng”..., các doanh nghiệp địa ốc kinh doanh bài bản đang trông chờ những động thái nghiêm minh để siết lại các dự án ảo, đồng thời tạo điều kiện đẩy nhanh các dự án thực để sớm đưa hàng ra thị trường.Không chỉ tại thị trường TPSG, mà các tỉnh phụ cận như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Long An… cũng đã chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt đơn vị làm ăn chụp giật, thu gom, “băm nát” đất nông nghiệp, phân lô bán nền phi pháp tràn lan.Người Lao Động kể chuyện Sài Gòn tưng bừng: Ăn chơi thác loạn không chỉ có ở nhà hàng mà còn núp trong các tiệm hớt tóc - gội đầu, massage. Những tụ điểm này mọc dày đặc trên cùng một cung đường hay trong cùng một phường.Bấy lâu nay, dân ăn chơi tại TP SG thường gọi đường Nguyễn Phi Khanh (phường Tân Định, quận 1) là cung đường "sung sướng". Bởi con đường dài chỉ 500 m nhưng có đến 9 tiệm treo bảng hớt tóc - gội đầu nhưng không hề có dao, kéo. Ở trước cửa hiệu có ít nhất một thanh niên vừa làm cảnh giới vừa chèo kéo, đón khách ra vào. Nhìn vào bên trong, mọi thứ tối om.Tuổi Trẻ kể chuyện: Xét xử nhà báo quay clip, dọa CSGT, đòi 250 triệu đồng…Sau khi quay nhiều clip tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đang làm nhiệm vụ, Uần và Dũng đe dọa, yêu cầu trung tá L.A.T. - đội trưởng CSGT tỉnh Tiền Giang - đưa 250 triệu đồng, nếu không sẽ cho đăng báo.Ngày 1-8, TAND thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử bị cáo Phan Dũng (55 tuổi, ngụ Q.12, TPSG - phóng viên báo Nhân Đạo và Đời Sống) và Nguyễn Văn Uần (40 tuổi, ngụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - tài xế) cùng về tội "cưỡng đoạt tài sản".SGGP kể: Vũng Tàu thưa thớt khách lưu trú… Trong khi các địa phương Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc… đang tất bật với mùa du lịch cao điểm trong năm thì tình hình của Bà Rịa - Vũng Tàu lại khá ảm đạm. Bãi biển vẫn đông nhưng nhiều chủ khách sạn, nhà nghỉ lại đang rầu rĩ, bởi lượng khách lưu trú sụt giảm so với các năm trước, mà nguyên nhân chính vẫn là do thiếu sản phẩm dịch vụ.Nhiều đơn vị lưu trú ở các địa phương trong tỉnh cũng cho biết, lượng khách giảm hẳn so với những năm trước. Ngay cả đợt lễ 30-4 và 1-5 năm nay, khách đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đông nghịt, tăng 16,5%, nhưng nhiều khách sạn vẫn báo doanh thu giảm 10% - 30%, nguyên nhân do khách đi về trong ngày. Khách đông nhưng không giữ được chân du khách, điều này không chỉ khiến khách sạn thất thu mà còn gây áp lực về giao thông, môi trường và tình hình an ninh trật tự phức tạp.Bản tin VnExpress kể: Theo DKRV, năm 2019 chứng kiến làn sóng các đại gia địa ốc đổ xô phát triển dự án quy mô lớn chưa từng có ven biển Việt Nam.Thống kê cho thấy, song song với làn sóng đầu tư bất động sản biển mạnh nhất 10 năm, giá cả cũng biến động ở biên độ rất lớn trong vòng 3 năm gần đây. Giá đất ven biển các thị trường Ninh Thuận, Phú Yên, Bình Định không phải là thủ phủ du lịch cũng đã tăng hơn 50%.Các thị trường nóng như Nha Trang tăng 150%, Đà Nẵng là thị trường biển đầu tiên tăng giá mạnh trong 2 quý đầu năm 2019, mức tăng khoảng 60%. Bà Rịa - Vũng Tàu giáp ranh TP SG hai quý vừa qua thu hút nhà đầu tư đổ về khu vực này, đặc biệt là khu Hồ Tràm. Nhiều dự án quy mô tầm cỡ được ra mắt đã đẩy giá lên hơn 60%. Riêng thị trường Phú quốc không có nhiều biến động nên đi ngang.Báo Sao Star kể chuyện Bình Thuận về chuyến xe định mệnh của 3 chị em trên ô tô bị tàu hỏa tông: Em gái háo hức theo chị vào Sài Gòn xin chú mua sách vở cho năm học mới.Chiều 31/7, dẫn nguồn từ báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn đường sắt khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương vừa xảy ra sáng cùng ngày tại huyện Tuy Phong. Đồng thời phối hợp với các cơ quan ban ngành huyện Tuy Phong tổ chức thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.Báo Giao Thông kể: Công ty CP Đường sắt Sài Gòn cho biết, dự kiến từ 15/8/2019, doanh nghiệp này sẽ phát hành thẻ khách hàng để có chính sách ưu đãi, quyền lợi lâu dài cho các hành khách sử dụng dịch vụ.Nhân dịp phát hành thẻ chính thức, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn thực hiện chương trình ưu đãi khách hàng thường xuyên tính từ ngày phát hành thẻ đến hết ngày 31/12/2020. Theo đó, khi mua vé tàu, sau khi đã tính các chế độ giảm giá khác mà hành khách được hưởng theo các quy định chung của công ty, hành khách đi tàu có Thẻ khách hàng được giảm 5%; có Thẻ khách hàng VIP bạc được giảm 10%; có Thẻ khách hàng VIP vàng được giảm 15% giá vé.VietnamNet kể: Đôi nam nữ quấn dây điện chết dưới hồ chứa nước ở Đà Lạt… Ra làm vườn, người dân phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới hồ nước tưới, thi thể quấn dây điện.Nạn nhân được xác định là em Nguyễn Văn H. (SN 2000) và Quách Thị Hồng Ch. (SN 2003, cùng quê huyện Thạch Thành, Thanh Hóa).