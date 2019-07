Nhiễm HIV, Ung Thư Gan, Học Nghề, Trái Cây

Nhất Sài Gòn, nhì Hà Nội, thứ ba Hải Phòng, thứ tư là Thái Nguyên… Thống kê này không vui tí nào, vì là danh sách người nhiễm HIV.Bản tin TTXVN kể: Thành phố Sài Gòn đứng đầu với hơn 60.600 trường hợp có HIV, Hà Nội hơn 27.000 trường hợp, Hải Phòng hơn 12.500 trường hợp. Thái Nguyên đứng thứ tư trên toàn quốc với 10.219 người có HIV.Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phân tích, số người nhiễm HIV trên địa bàn toàn tỉnh cao do đây là khu vực tập trung nhiều các mỏ quặng công nghiệp và thời gian gần đây nhiều khu công nghiệp đưa vào hoạt động khiến số lượng người từ nhiều nơi tập trung về…Bản tin Zing kể: Trong 6 tháng đầu năm, du lịch Việt Nam đã đón được gần 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số lượng khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc những tháng qua có dấu hiệu giảm.Nguyên nhân vấn đề này xuất phát từ căng thẳng thương mại toàn cầu, chính sách thắt chặt tiền tệ và sự phát triển chậm hơn của các nền kinh tế châu Á…Infonet kể: Coi lá lược vàng là thần dược, người đàn ông bị ung thư gan… Bị viêm gan vi rút nhưng bệnh nhân không đến bệnh viện điều trị mà tin rằng lá lược vàng có thể tiêu diệt vi rút. Sau nhiều năm mỗi sáng nhai lá lược vàng mà vẫn bị ung thư. Đến khám bệnh trong tình trạng gầy, sụt cân, chán ăn, ông Đỗ Hữu T. (64 tuổi, ở Hà Nam) không tin vào kết quả ung thư gan nguyên phát...Không riêng vì ông T., trường hợp của bà Nguyễn Thị M. (54 tuổi, Thọ Xuân, Thanh Hóa) cũng mải miết dùng lá lược vàng dẫn tới xơ gan lúc nào không hay. Bà M. bị viêm gan B. Hàng ngày, bà dùng 2 lá lược vàng và 2 lá mồng tơi đem rửa sạch rồi giã nhỏ và vắt lấy nước uống trước khi đi ngủ.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể: Ước tuyển sinh 6 tháng đầu năm đạt khoảng 1.081 nghìn người, đạt 48% kế hoạch, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 112 nghìn người, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác khoảng 969 nghìn người.Đây là một trong những thông tin nổi bật tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN) tổ chức ngày 29/7, tại Hà Nội.Kinh Tế Đô Thị kể: Thời gian gần đây, giá các mặt hàng trái cây trên địa bàn Hà Nội giảm mạnh. Kể cả trái cây trong nước và nhập cảng đều giảm từ 30 - 50% giá bán trước đó.Theo chia sẻ của một số tiểu thương, giá bán các loại trái cây đều giảm là do lượng hàng nhập từ nước ngoài vào nhiều. Giá trái cây nhập cảng từ nước ngoài giá rất thấp. Một số chủ cửa hàng nhập cảng hàng trái cây chia sẻ: Từ khi có chiến tranh thương mại Mỹ - Trung giá nhập cảng các mặt hàng nông sản chủ yếu là trái cây đã giảm mạnh.Báo Pháp Luật Việt Nam kể: Lái xe khách từ Sài Gòn ra Huế trong tình trạng phê ma túy, tông vào ô tô đang bị tai nạn… Chiều 29/7, Công an huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị đang xử lý một lái xe ô tô khách dương tính với ma túy tông vào một xe ô tô đang bị tai nạn, bất chấp hiệu lệnh của CSGT và cơ quan công an.Tài xế bị bắt giữ là Trần Văn Mạo (SN 1987, trú tại tỉnh Nghệ An). Mạo bị bắt giữ vì đã có hành vi sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện giao thông.Tạp Chí Tài Chính kể: Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kim ngạch hàng hóa xuất cảng trong tháng 7/2019 ước đạt 22,60 tỷ USD, tăng 5,5% so với tháng trước, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 6,99 tỷ USD, tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 15,61 tỷ USD, tăng 6,9%.Hầu hết các mặt hàng xuất cảng trong tháng Bảy có kim ngạch tăng so với tháng trước. Cụ thể, mặt hàng dệt may tăng 12,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 6,4%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 4,3%; giày dép tăng 3,9%.Báo Thanh Niên kể: Vết rạn nứt trên quốc lộ 91 tiếp tục bung miệng, nguy cơ gây sạt lở nghiêm trọng… Quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang đang đứng trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng vì những vết nứt trên tuyến lộ này tiếp tục bung miệng trong ngày 29.7.2019. Nếu sạt lở xảy ra, không những làm giao thông tắc nghẽn mà còn đe dọa hàng trăm căn nhà nằm cách vị trí vết nứt từ 20m đến 50m.Báo Pháp Luật kể chuyện 2 chị em Việt kiều Úc về buôn ma túy: Ngày 29-7, TAND TP.SG xử sơ thẩm đã tuyên phạt án tử hình đối với Lam Kim Phung (tên gọi khác Lâm Kim Phụng, quốc tịch Úc), Lê Quang Cường (bạn trai Phụng), Nguyễn Duy Thạch Thảo và Trần Quỳnh Linh cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, toà phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi bị cáo sung công quỹ Nhà nướcCùng tội danh trên, HĐXX xử phạt các bị cáo Trần Vĩnh Giang, Lâm Tú Trân, Nguyễn Thị Thanh Thảo án tù chung thân và phạt bổ sung 30 triệu đồng, phạt bị cáo Phan Văn Trung 20 năm tù, Steven Dao Long Lam (quốc tịch Úc, em trai Phụng) 8 năm tù.VOV kể về hôn lễ vắng đôi lứa: Chiếc xe rước dâu gặp tai nạn khiến cô dâu, chú rể và tài xế bị thương phải nhập viện nhưng đám cưới vẫn diễn ra vì khách đã đến đông đủ.Vào khoảng 10h30 sáng nay (29/7), xe ô tô rước dâu mang biển kiểm soát 74A 039.04 do tài xế Trần Văn Trường, 47 tuổi điều khiển chở chú rể Trần Văn Lâm, ở thôn Lan Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh và cô dâu Lê Thị Hồng Vân, ở thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc- Nam.Báo Chính Phủ kể: Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 7 tháng năm 2019 đạt 277,4 triệu USD, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 94,3 triệu USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư…Trong 7 tháng có 30 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Tây Ban Nha là nước dẫn đầu với 59,8 triệu USD, chiếm 21,6% tổng vốn đầu tư; Hoa Kỳ là 45,7 triệu USD, chiếm 16,5%; Australia là 45,4 triệu USD, chiếm 16,4%. (trong đó, công ty TNHH T&T Group-Global đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh thương mại - xuất nhập cảng hàng tiêu dùng với giá trị đầu tư là 30 triệu USD); Campuchia 38,5 triệu USD, chiếm 13,9%...Báo Kiến Thức kể: Vào khoảng 19h30 đến hơn 20h tối ngày 28/7, tại địa bàn giáp xã Hải Thượng và Hải Hà thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người chết và 4 người bị thương.Được biết 2 nhóm côn đồ gây ra vụ hỗn chiến trên là người địa phương và có người từ nơi khác đến.Báo Đầu Tư kể: Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất cảng mặt hàng xơ, sợi trong tháng 6/2019 đã sụt giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 14,0% và 15,1%, tương ứng với 126,8 nghìn tấn; 315 triệu USD so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 6/2019, xuất cảng mặt hàng xơ, sợi đạt 795.000 tấn, trị giá 2,02 tỷ USD, tăng 9,3% về lượng và chỉ tăng 1,9% trị giá so với cùng kỳ năm 2018.Hiện tại, xơ, sợi của Việt Nam đã xuất cảng trên 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc lục địa là thị trường chủ lực do có vị trí địa lý thuận lợi trong việc giao thương hàng hóa, chiếm 55,9% tổng lượng mặt hàng, đạt 444,5 nghìn tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 16,92% về lượng và tăng 7,34% về trị giá so với cùng kỳ.An Ninh Thủ Đô kể: Đến Bệnh viện Việt Đức khám, nam bệnh nhân 52 tuổi hớn hở khoe với bác sĩ là nhờ uống thuốc lá mà ông vừa đi tiểu ra được viên sỏi thận lâu năm. Thế nhưng, khi kiểm tra, bác sĩ tá hỏa phát hiện khối sỏi thận vỡ ra gây tắc nghẽn trong thận, nguy cơ suy thận…Khi có những dấu hiệu bệnh, người bệnh không nên tự điều trị, không tự uống thuốc nam, mà nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám, tư vấn và chẩn đoán điều trị phù hợp.Pháp Luật & Xã Hội kể: Tính chung 7 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 9.796,8 nghìn lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 7.704,9 nghìn lượt người, tăng 4,7%; đường bộ đạt 1.934,3 nghìn lượt người, tăng 25,2%; đường biển đạt 157,6 nghìn lượt người, giảm 11,3%.Trong 7 tháng, lượng khách du lịch đến từ châu Á là lớn nhất khi đạt 7.600,9 nghìn lượt người, chiếm 77,6% tổng số khách du lịch đến nước ta, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiêp theo đó là khách đến từ châu Âu ước đạt 1.298,1 nghìn lượt người, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.