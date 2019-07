Mekong Cạn, Nhiễm HIV, Bóng Đá, Hàng Giả

Sông Mekong cạn dòng… Đồng Bằng Sông Cửu Long nguy ngập…Báo Thanh Niên báo động rằng Sông Mê Kông 'trơ đáy', ĐBSCL lo hạn mặn khốc liệt: Sống chung với 'nước kém'…Nước sông Mê Kông ở thượng nguồn xuống thấp lịch sử ngay trong mùa mưa đã đặt hạ nguồn ĐBSCL trước một bối cảnh mới, sống chung với nước kém thay vì "sống chung với lũ” như trong quá khứ.Do vậy, An Giang suy tính trồng bắp nuôi bò và trữ lũ: UBND tỉnh An Giang cho biết tại tỉnh này đang triển khai dự án đưa 22.000 con bò sữa về nuôi tại địa phương. Mỗi năm cần từ 30.000 - 50.000 ha trồng cây bắp, cỏ cho bò ăn.Từ mô hình này, một số vùng sản xuất nông nghiệp của địa phương sẽ được định hướng chỉ trồng 1 vụ lúa đông xuân, còn lại là trồng 2 vụ bắp cho bò, thu nhập cao hơn 2 vụ lúa. Sau khi thu hoạch bắp cho bò, người nông dân vẫn đủ thời gian để xả lũ vào đồng trữ nước.Giáo Dục & Thời Đại cho biết: Sở Y tế TP.SG ước tính trong tháng 6/2019 toàn TP.SG phát hiện 330 người nhiễm HIV mới, tử vong 30 người. Hiện tại số nhiễm HIV còn sống là 49.585 người. TP cũng đã có 36 phòng khám ngoại trú điều trị ARV cho 37.330 bệnh nhân.Từ cuối tháng 6/2919, TP có 23 điểm điều trị methadone cai nghiện ma túy cho 5.500 bệnh nhân, trong đó có 1.100 bệnh nhân duy trì liều và 4.400 bệnh nhân trong giai đoạn dò liều.Báo Pháp Luật kể: Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022, dư luận báo chí, đặc biệt là Thái Lan và Việt Nam, tất cả dường như chỉ xoáy vào nhau bút chiến, khẩu chiến nhưng bảng G có “big four” chứ không riêng gì Thái Lan, Việt Nam cạnh tranh với UAE.HLV Simon McMenemy của tuyển Indonesia cho rằng muốn làm nên chuyện phải đánh bại bằng được UAE và tất nhiên là cả Việt Nam lẫn Thái Lan.Ông Simon McMenemy từng “gieo sầu” cho tuyển Việt Nam khi ông dẫn dắt Philippines đá vòng bảng AFF Cup 2010 chơi thứ bóng đá thực dụng và đánh bại Việt Nam 2-0 ngay tại Mỹ Đình. Bây giờ HLV Simon McMenemy về dẫn dắt tuyển Indonesia và có thể nói rằng “đại bàng Garuda mọc thêm nanh vuốt”.Báo Tuổi Trẻ kể: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng chức năng tại TP.SG đã kiểm tra 21.180 vụ vi phạm. Trong đó, có 1.900 vụ về hàng cấm, hàng nhập lậu, 18.920 vụ về gian lận thương mại và hàng giả là 348 vụ....tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, vận chuyển, chứa trữ hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thị trường. Ngoài ra, tình trạng này cũng tác động không tốt đến nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính.Người Lao Động kể: Theo các DN, những diễn biến liên tiếp trong việc gia tăng hình thức kiểm soát đối với ưu đãi xét cấp visa cho công dân Việt Nam từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... cho thấy đã đến lúc phải ứng xử và hành động có trách nhiệm vì bản thân và danh dự quốc gia. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông TST tourist, cho rằng DN lữ hành góp phần hỗ trợ cơ quan lãnh sự các thị trường sàng lọc hồ sơ nhưng sẽ không thể kiểm soát hết nếu cá nhân cố tình né tránh, lợi dụng những chính sách ưu đãi."Công dân Nhật Bản, Brunei... đi du lịch tới nhiều điểm đến nhưng không cần visa. Vậy sao các nước lại siết chặt việc cấp visa cho công dân Việt Nam? Vì họ luôn nghi ngờ khả năng trở về của du khách sau chuyến du lịch trước lý do nhập cảnh để lao động, cư trú" - ông Mẫn chỉ rõ.VTC kể chuyện thanh niên đâm chết bạn gái giữa đường ở TP.SG: Chị T. và Bình yêu nhau 4 năm và sắp làm đám cưới, tuy nhiên do chị T. đột nhiên chủ động chia tay nên Bình đâm ra thù hận. Chiều 25/7, Công an huyện Bình Chánh (TP.SG) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Kim Thanh Bình (25 tuổi, quê Trà Vinh) về hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị N.T.K.T. (23 tuổi, ngụ TP.SG, bạn gái Bình).Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận chị T. và Bình 4 năm yêu nhau và sắp làm đám cưới. Thời gian gần đây, chị T. chủ động chia tay và không làm đám cưới cho dù Bình nhiều lần níu kéo dẫn đến sự việc đau lòng.Báo Nhân Dân kể: Trong khi các địa phương khác vẫn còn loay hoay với câu chuyện khai thác tài nguyên du lịch thì Đà Nẵng đã trở thành “điểm phải đến trên thế giới năm 2018, 2019”.Quý I-2019, du lịch Đà Nẵng chứng kiến một tỷ lệ tăng trưởng khách quốc tế cao chưa từng có, hơn 1,8 triệu lượt, tăng 16,4% so cùng kỳ 2018. Đặc biệt, thị trường Thái-lan đã vượt qua Nhật Bản để đứng vị trí thứ ba trong Top 10 thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng, với tần suất 56 chuyến bay/ tuần.Chia sẻ với báo chí hồi tháng 4-2019, bà Huỳnh Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết: “Du khách Thái-lan đến Đà Nẵng tăng đột biến thời gian qua là nhờ sức hút đặc biệt của Cầu Vàng ở Bà Nà Hills”.Zing kể chuyện công an tạm giữ 9X đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ 'ăn trái cấm'… Sau 2 tuần quen qua mạng xã hội, Phúc đến nhà đón bé gái 13 tuổi đi chơi và qua đêm trong nhà nghỉ. Gia đình bé gái biết chuyện, Phúc bị tố cáo lên cơ quan công an.Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Phúc (28 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.SGGP kể chuyện Bảo Lộc: trận mưa lớn kéo dài khoảng 5 giờ (từ 22 giờ đêm 24-7 đến 3 giờ sáng 25-7) đã gây ra lũ quét tại các thôn 1, 2, 3, xã Đại Lào và các thôn tại xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc). Nước lũ dâng nhanh khiến gần 200 hộ dân thuộc thôn 1, xã Đại Lào bị nước dâng cao tràn vào nhà, ngập từ 0,5 - 1,2m. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt bị nước nhấn chìm làm hư hỏng và cuốn trôi mất tích. Khoảng 60ha cây trồng các loại, hơn 10 ao cá của người dân cũng bị nước lũ tràn qua chưa thể thống kê được thiệt hại.Nước lũ cũng gây ngập nặng tại các xã Madagui, Đạ Oai, Đạ Tồn và thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai). Trong đó, xã Madagui bị thiệt hại nặng nề nhất, với gần 200 hộ dân bị nước tràn vào nhà nhấn chìm nhiều tài sản.VietnamNet kể chuyện siêu thị và tạp hóa: Đầu năm 2015, Aeon tuyên bố mua lại 30% cổ phần của Fivimart và 49% cổ phần của Citimart, hai chuỗi bán lẻ siêu thị lớn ở hai miền Bắc, Nam. “Một mũi tên trúng hai đích”, đại gia bán lẻ ngoại tham vọng sự hợp tác này giúp tăng tốc phát triển tại thị trường Việt Nam, vừa nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về thương hiệu của họ.Lúc này, Citimart đã phát triển hệ thống với 27 siêu thị ở sáu tỉnh thành của Việt Nam như Hà Nội, TP.SG, Hưng Yên, Nha Trang, Bình Dương, Kiên Giang... Còn Fivimart, hệ thống siêu thị được điều hành và quản lý bởi CTCP Nhất Nam cũng có 10 siêu thị ở Hà Nội và đặt mục tiêu 2020 sẽ có 30 siêu thị trên toàn quốc. Kết quả, sau 3 năm hợp tác với Aeon, Fivimart đã mở rộng hệ thống với số lượng siêu thị lên tới 30.Báo Kiến Thức kể: Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở xã Hải Yến mới xảy ra một vụ cướp táo tợn trưa nay (25/7). Đây là trường hợp mới nhất trong số những vụ cướp ngân hàng mà nghi phạm sử dụng súng.Vào 11h hôm 25/7/2019, một tên cướp nã nhiều phát súng khi xông vào chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ở xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.Theo thông tin từ ông Lê Quang Đông, Trưởng công an xã Hải Yến, nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng trên đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đã rút súng uy hiếp nhân viên bảo vệ để xông vào vào bên trong phòng giao dịch.VOV kể: Xưởng gỗ tại Thừa Thiên Huế bị thiêu rụi giữa đêm khuya… Đêm 25/7, một xưởng gỗ tư nhân nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế bất ngờ, bốc cháy dữ dội.Vào khoảng 22h30, người dân phát hiện khói, lửa bốc lên từ xưởng gỗ của ông Lê Hùng, 50 tuổi, địa chỉ 2/131 đường Đặng Văn Ngữ, phường An Đông, thành phố Huế. Ngọn lửa bùng phát và cháy lan qua quán cà phê của bà Hoàng Thị Hường và tiệm cắt tóc của anh Huỳnh Viết Nghệ. Mọi người nhanh chóng hô hoán nhau dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng.Bản tin CafeBiz kể chuyện Vũng Tàu: Theo thống kê của tổng cục du lịch, số ngày lưu trú bình quân 2.1 ngày của du khách đến với Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ bằng 1 nửa của Nha Trang, Đà Nẵng, mức chi tiêu 41 USD/ khách cũng chỉ bằng 1/3 của 2 thành phố này. Theo TS Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia bất động sản du lịch cho biết : "Nguyên nhân chính của tình trạng này là Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn toàn thiếu vắng các tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, hoặc điểm vui chơi, giải trí, mua sắm, trải nghiệm văn hoá cho du khách. Hoạt động của khách du lịch đến Vũng Tài chỉ gói gọn trong việc: ăn, tắm biển và ngủ.