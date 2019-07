Ấn Độ: Luật Chống Khủng Bố Bị Đối Lập Phản Đối

NEW DEHLI - Đề luật chống khủng bố của Ấn Độ gồm nhiều điểm gây tranh luận sôi nổi đã thông qua Hạ Viện vào ngày 24/07.Phe đối lập mô tả văn bản lập pháp này là mơ hồ, dễ bị lạm dụng.Sau thắng lợi tổng tuyển cử Tháng 5 của Thủ Tướng Narendra Modi, đảng BJP của ông bị phê bình là mưu đồ bóp nghẹt bất đồng chính kiến tại nền dân chủ lớn nhất thế giới hơn 1 tỉ dân.Đảng Quốc Đại (đối lập) dẫn đầu phản ứng tẩy chay, bỏ ra ngoài hội trường với tuyên bố “luật này sẽ biến Ấn Độ thành nhà nước công an trị”.Phóng viên Pháp tường thuật: trong phần biện hộ, bộ trưởng nội vụ Amit Shah lập luận “phải cho phép lực lượng an ninh 1 bước lợi thế hơn tình nghi khủng bố - mục tiêu duy nhất của luật này là chống khủng bố”. Nhưng, các nhà lập pháp đối lập không được thuyết phục.Theo luật mới, nghi can bị cảnh sát giam 180 ngày, thay vì trước đây là 60 hay 90 ngày. Amnesty International India báo động: luật này là công cụ để đàn áp và quy tội.