Tổng Cục An Ninh Nga Bị Hack, Lộ Nhiều Dự Án Mật

Khoảng cuối tháng 07/2019, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bị hacker tấn công, làm lộ 7.5 terabyte dữ liệu về các dự án bí mật. Đây có thể là vụ làm lộ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử tình báo Nga.Theo trang Forbes, chính quyền Moscow đang rất hoang mang. Theo đó, vào ngày 13/07/2019, các tin tặc mang ẩn danh 0v1ru$ đã xâm phạm SyTech, một nhà thầu lớn của FSB đang thực hiện một loạt các dự án cho FSB. Tấn công, đánh cắp dữ liệu và sau đó các hacker 0v1ru$ còn để lại một gương mặt cười Yoba trên trang chủ của SyTech cùng những hình ảnh cho thấy họ đã tấn công thành công.Sau đó, 0v1ru$ đã chuyển dữ liệu cho nhóm hacker lớn hơn mang tên Digital Revolution, nhóm lại chia sẻ các tệp dữ liệu với nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, đồng thời đưa tin Twitter chế giễu FSB.Trước đó, nhóm hacker Digital Revolution đã nhắm vào FSB. Không rõ hai nhóm hacker 0v1ru$ và Digital Revolution liên kết chặt chẽ với nhau như thế nào.BBC Nga là hãng tin đầu tiên đưa tin nóng 0v1ru$ đã xâm phạm các máy chủ của SyTech. BBC mô tả vụ tấn công có thể là "vụ lộ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử các dịch vụ tình báo Nga".Digital Revolution đã chuyển tất cả thông tin về vụ tấn công cho giới truyền thông. Trong khi đó, rất ít người biết về nhóm hacker 0v1ru$ và nhóm cũng không đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ việc. Tất nhiên, cả FSB cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.Theo Wikipedia, Tổng cục An ninh Liên bang Nga là cơ quan an ninh nội địa chính của Liên bang Nga. FSB chịu trách nhiệm an ninh nội địa của Nga, bao gồm các lĩnh vực phản gián và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, khủng bố và buôn lậu ma túy. FSB cũng bao gồm cả "Cơ quan Liên bang Thông tin và Truyền thông Chính phủ", cơ quan kiểm soát việc giám sát điện tử ở nước ngoài. FSB có trách nhiệm và quyền lực cũng tương tự như đối với Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Bảo vệ Liên bang, Cơ quan Mật vụ, Cơ quan An ninh Quốc gia của Mỹ.Nguoivietphone.com.