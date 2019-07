Cắt Cáp, Dệt May, Tài Xế, Cháy Xưởng

Thoải mái cắt cáp viễn thông… chuyện rất lạ xảy ra tại Cần Thơ.VOV kể chuyện Cần Thơ: Làm rõ việc chủ đầu tư tự ý cắt cáp viễn thông ở khu dân cư… Việc cắt cáp do Chủ đầu tư Khu dân cư Hưng Phú thực hiện và các doanh nghiệp viễn thông không được thông báo trước,Ngày 18/7, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ có văn bản gửi UBND TP Cần Thơ về việc Chủ đầu tư Khu dân cư Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ tự ý cắt cáp viễn thông dẫn đến tình trạng mất thông tin liên lạc trên diện rộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và khiến người dân bức xúc.Báo Pháp Luật ghi rằng dệt may VN cũng lo sợ vì chiến tranh thương mại Mỹ-TQ: Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, cuộc chiến Mỹ - Trung đang tác động tiêu cực đến ngành này. Chẳng hạn, ngành sợi Việt Nam một năm có giá trị kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỉ USD, trong đó Trung Quốc chiếm 2,4 tỉ USD.Nhưng đến năm nay, ngành sợi Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc với một tỉ lệ rất nhỏ so với mục tiêu đặt ra. Nguyên nhân Trung Quốc đang khuyến khích các doanh nghiệp của mình xuất khẩu sợi ngược lại vào Việt Nam. Họ có lợi thế do thuế VAT đầu vào tại Việt Nam chỉ có 10%, trong khi VAT đầu vào Trung Quốc là 17%. Đây là mức chênh lệch khiến ngành sợi Việt không thể cạnh tranh lại.“Mặc khác khi Mỹ áp thuế 25% lên hàng may mặc Trung Quốc thì họ quay sang ép sợi Việt Nam phải giảm giá 15% họ mới mua. Nên ngành sợi gần như bị đóng cửa với thị trường Trung Quốc”, ông Giang nói.Báo Một Thế Giới kể: Hàng loạt tài xế hãng xe Go-Viet đã đổ về trụ sở tại Q.3 (TP.SG) để đình công phản đối chính sách điểm thưởng mới mà hãng này vừa thông báo thay đổi.Sáng nay 18.7, hàng trăm tài xế "xe ôm" công nghệ hãng xe Go-Viet đã kéo đến tập trung tại trụ sở công ty trên đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn giao với đường Trương Định (quận 3) để đình công.Theo anh Trần Thế T. (tài xế của hãng), anh em tài xế đình công do bắt đầu từ đêm qua, Go-Viet bất ngờ thay đổi chính sách điểm thưởng, tăng lên gấp 3 lần, làm khó tài xế.Báo Tiền Phong kể: Kinh hãi cảnh xưởng nhựa rộng hàng trăm m2 ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt… Xưởng nhựa rộng hàng trăm mét vuông nằm trong ngõ ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hỏa dữ dội vào chập tối. Lửa cháy rừng rực, cột khói bốc cao hàng chục mét. Theo thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.Báo Công Lý kể: Đánh hai cha con chủ nợ thương vong vì bị đòi tiền… Ngày 18/7, TAND TP.SG đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thái Cường (SN 1977, trú tại Quận 11) về tội Giết người. Chủ nợ bị giết là ông Lê Anh Tuấn.Báo Nghệ An kể: Hội nghị Sơ kết 2 của tỉnh cho biết đã điều tra 79 vụ, 101 bị can có hành vi tổ chức, môi giới lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người xuất cảnh ra nước ngoài rồi trốn ở lại trái phép; xác minh, làm rõ 6 đường dây, 16 đối tượng ở Nghệ An môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh Đài Loan du lịch, sau đó trốn ở lại lao động trái phép; điều tra, làm rõ xử lý 1 đối tượng gây ra 2 vụ nổ nhỏ tại khách sạn để gây áp lực đe dọa, tống tiền…VietnamNet kể chuyện bố ráp hàng giả: ngày 11 - 12/7 vừa qua, SG đồng loạt kiểm tra các điểm kinh nghi doanh hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu tại 2 khu vực là chợ Bến Thành và Trung tâm thương mại Sài Gòn Square. Tại đây, qua kiểm tra, lực lượng chức năng TP.SG đã tạm giữ 1.834 sản phẩm là túi xách, bóp, ví, dây nịt, đồng hồ, bút, giày dép, quần áo, nón có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Longchamp, Under Armour, Rolex, Bvlgari, Chopard, Patek Philippe, Hermes, Franck Muller, Audermars Piguet, Montblanc, MCM, Burberry, Chanel.Báo Công Thương kể về tăng tốc xuất khẩu nông sản: Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và hiệp hội ngành hàng triển khai các hoạt động giao thương nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu (XK) cho nông sản, nhất là các sản phẩm có thế mạnh của Việt Nam.Cuối tháng 7/2019, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) - Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức đoàn giao dịch thương mại gạo sang thị trường Hoa Kỳ, Mexico... Bộ Công Thương đã tạo cơ hội cho nông sản Việt tiêu thụ và xuất khẩu thông qua hệ thống phân phối của DN nước ngoài tại Việt Nam; gắn kết DN Việt kiều tại Thái Lan, Pháp, Đức, Australia… với DN trong nước, sử dụng mạng lưới kiều bào để hỗ trợ DN Việt Nam tìm hiểu và mở rộng thị trường XK.Báo Nông Nghiệp VN kể: Theo bà Lê Hằng, PGĐ VASEP PRO, năm 2018, xuất khẩu thủy sản sang các nước CPTPP đạt giá trị 2,209 tỷ USD, chiếm 25,1% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước.Trong đó, có nhiều nước đạt giá trị lớn như Nhật Bản (1,378 tỷ USD), Canada (239,789 triệu USD), Úc (197,038 triệu USD), Mexico (115,488 triệu USD), Malaysia (114,222 triệu USD), Singapore (113,15 triệu USD)… Tôm là mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu lớn nhất sang các nước CPTPP với 970,485 triệu USD; tiếp đó là hải sản với 910,324 triệu USD; cá tra 328,348 triệu USD.Hải Quan kể: Việt Nam đứng thứ 4 về lượng rác thải nhựa ra đại dương khiến các sản phẩm du lịch dần kém hấp dẫn trong mắt du khách. Do vậy, nhiều DN du lịch đang cùng chung tay để chống lại vấn nạn này.theo thống kê của ngành Du lịch Việt, mỗi năm nước ta phục vụ hơn 80 triệu lượt khách nội địa và 15 triệu khách nước ngoài. Với khách đi tour, các đơn vị lữ hành thông thường sẽ phát từ 1 đến 2 chai nước mỗi ngày. Như vậy, hàng trăm triệu chai nhựa cần phải xử lý. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng thải ra môi trường nhiều rác nhựa như ống hút, túi nilon với số lượng lớn, khiến môi trường bị ảnh hưởng nặng nề.Kinh Tế & Đô Thị kể: Tọa đàm “Thế nào là Made in Vietnam?” do Câu lạc bộ Truyền thông số và Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (IPS) phối hợp tổ chức ngày 17/7, tại báo Kinh tế & Đô thị… Nhiều đại biểu có chung quan điểm đó là không ít DN lợi dụng sự mơ hồ về khái niệm “Made in Vietnam” để đánh lừa người tiêu dùng bằng chiêu trò “đội lốt” hàng Việt. Ví dụ vụ Khaisilk, DN nhập hoàn toàn sản phẩm từ Trung Quốc sau đó cắt nhãn mác của Trung Quốc và dán nhãn mác “Made in Vietnam”, hành vi này rõ ràng là lừa dối người tiêu dùng và không chấp nhận được.Nhận định về vấn đề này, bà Hương cho hay, “đội lốt” hàng Việt đang là tình trạng phổ biến tại không ít DN, đặc biệt là DN đăng ký sản xuất, kinh doanh mặt hàng điện tử, linh kiện điện tử. Các DN này có dựng lên nhà xưởng, có trang bị máy móc nhưng lắp ráp rất thô sơ, thậm chí chỉ đóng gói rồi dán nhãn “Made in Vietnam”.Cafe Biz kể: Yêu cầu thu hồi tên miền Zalo.vn và Zalo.me vì hoạt động mạng xã hội không phép… Do hoạt động theo mô hình mạng xã hội không phép nên Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.SG vừa có văn bản yêu cầu các bên đăng ký và quản lý tên miền thu hồi 2 tên miền của Zalo là Zalo.vn và Zalo.me trước ngày 19/7.Theo nguồn tin riêng của ICTnews, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.SG vừa có văn bản yêu cầu các nhà đăng ký và quản lý tên miền tại Việt Nam dừng cung cấp 2 tên miền là Zalo.vn và Zalo.me thuộc sở hữu của công ty cổ phần VNG. Lý do việc có quyết định thu hồi 2 tên miền này do Zalo đã hoạt động mạng xã hội không phép.Thanh Niên kể: Số liệu mới cập nhật từ Tổng cục Hải quan cho thấy, chỉ riêng tháng 6, cả nước đã chi hơn 3,8 tỉ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.Lũy kế nửa đầu năm, Việt Nam chi gần 24 tỉ USD, tăng gần 19% so cùng kỳ để nhập khẩu nhóm hàng này. Kết quả cho thấy, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập lớn nhất của cả nước và có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm gần 20% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.Đáng lưu ý, trong 6 tháng, máy vi tính và sản phẩm điện tử, linh kiện được nhập từ 3 thị trường: Trung Quốc, Đài Loan và Mỹ tăng mạnh, nằm trong nhóm có kim ngạch nhập tỉ đô.Báo Pháp Luật kể: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gần 70.000 người, trong đó lao động nữ gần 19.000 người.Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài gần 70.000 người, trong đó có gần 19.000 lao động nữ, đạt 55,82% kế hoạch năm 2019.