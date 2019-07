Sạt Lở, Du Khách, Sắt Vụn, Quay Lén…

Nhà sụp vì ven sông sạt lở… Miền Tây càng lúc càng gay go.Báo Pháp Luật kể: Rạng sáng 15-7, tại rạch Nha Mân (đoạn thuộc ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ sạt lở khiến năm căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn, bảy căn nhà khác bị ảnh hưởng.Theo người dân, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, họ nghe tiếng rắc rắc, sau đó là tiếng động ầm ầm ở phía rạch Nha Mân, đoạn từ cầu Lò Heo đến đình Tân Nhuận Đông nên chạy ra xem thì phát hiện dãy nhà cặp con rạch đã bị sụp và chìm dần xuống mặt nước. Theo ngành chức năng, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 100 m, ăn sâu vào đất liền 4 m đã khiến năm căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể chuyện du lịch Hà Nội: qua 2 năm (2017 - 2018), tốc độ tăng bình quân khách du lịch đến Hà Nội đạt khá cao trên 9,8%/năm, chiếm tỷ trọng 26,8% so với tổng số lượng khách toàn ngành Du lịch Việt Nam đón và phục vụ. Ước 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội đạt 14,39 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.Tổng thu từ khách du lịch trong giai đoạn 2017 - 2018 tăng bình quân 12%/năm, chiếm tỷ trọng 12,9% so với tổng thu từ khách của ngành Du lịch Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2019 tổng thu từ khách du lịch ước đạt 50.242 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước.Bản tin VietnamNet kể về Nhiệt điện Thái Bình 2: Đại dự án 32 nghìn tỷ, nếu thành đống sắt vụn thì đau xót vô cùng… Dự án nhiệt điện Thái Bình 2 có tổng mức đầu tư hơn 41 nghìn tỷ đồng, đến nay tiến độ tổng thể đạt hơn 84%. Nhưng dự án đối mặt với nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ do thiếu tiền. Trong khi đó một viên chức lo ngại các vấn đề về an ninh trật tự, xã hội khi dự án dừng lại. Bởi các nhà thầu phụ bị nợ tiền thi công sẽ có những phản ứng gay gắt.Ông Bùi Sơn Trường, Giám đốc ban điều hành dự án nhiệt điện Thái Bình 2 nói: “Dự án này là tài sản, là của nhân dân, của đất nước. Nếu để nó thành đống sắt vụn thì đau xót vô cùng”.Quay lén… Bản tin VTC News ghi lời ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây, UBND TP Hạ Long nhận được phản ánh của đoàn khách du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long về việc thuyền viên sử dụng camera điện thoại ghi hình khách trong nhà tắm trên tàu Hùng Long 66 QN-6096. Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố ra văn bản hỏa tốc từ chối cấp phép, rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch Hùng Long 66 QN-6096.Báo Tiền Phong nêu lo ngại về Đường sắt cao tốc: Dự án 58 tỷ USD của Bộ Giao thông sẽ 'đội vốn'?GS TSKH Lã Ngọc Khuê, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT phụ trách lĩnh vực đường sắt, cho rằng, phương án làm tuyến đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao của Bộ Giao thông Vận tải với tổng mức đầu tư là 58,7 tỷ USD, là chưa "tính đúng, tính đủ", có nguy cơ tăng vốn. Trong khi đó nhiều số liệu đã bị làm nhỏ đi một cách khó hiểu. Chẳng hạn, gói thiết bị điện khí hóa, hệ thống thông tin tín hiệu, mua sắm các đoàn tàu và thiết bị depot tại báo cáo năm 2010 là 22,68 tỷ USD, lần này chỉ còn 14,999 tỷ USD (giảm tới 34%). Điều đó gây lo ngại tổng mức đầu tư chưa được tính đúng, tính đủ, liệu sau này làm có phải điều chỉnh, tăng mức đầu tư không? Hay sẽ không lặp lại trường hợp tăng vốn nhiều lần của đường sắt đô thị?Báo Tin Tức kể: Mưa lớn đầu mùa, đường phố Hà Nội ngập sâu… Chiều 15/7, một trận mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn đã khiến một số tuyến phố của Thủ đô Hà Nội bị ngập nặng, có nơi sâu tới 40 cm.Báo Ngôi Sao kể: 'Tú ông' Sài Gòn dắt mối Á hậu bán dâm lĩnh 5 năm tù… Hành vi của Dũ ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, tuy nhiên được tòa giảm án do thành khẩn khai báo và là lao động chính trong nhà. Sáng 15/7, TAND TP SG mở phiên tòa xét xử Kiều Đại Dũ (23 tuổi, quê Bình Định) về tội Môi giới mại dâm. Các người đẹp là á hậu, MC truyền hình và nhiều chân dài khác được tòa triệu tập với tư cách người liên quan nhưng vắng mặt.Báo Người Lao Động kể chuyện Bình Dương: Không đồng tình tăng tuổi nghỉ hưu với công nhân… Sáng 15-7, gần 200 cán bộ Công đoàn, người lao động (NLĐ), đại diện các doanh nghiệp đã tham dự hội nghị lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi), do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội và LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức.Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã bày tỏ thái độ không đồng tình với việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ trực tiếp, đặc biệt NLĐ làm việc trong nhóm ngành nghệ nặng nhọc, độc hại. Đối với việc tăng giờ làm thêm, nhiều ý kiến cho rằng ban soạn thảo cần cân nhắc bởi điều này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe của NLĐ.Báo An Ninh Thủ Đô kể chuyện tiền giả: Hai lần cách nhau nửa tiếng, vị khách quay lại quán massage, mạnh tay chi những tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, xử lý các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả, xảy ra tại thị trấn An Châu, huyện Sơn Động.Nghi vấn bất thường, chủ quán đã thông tin và phối hợp với cơ quan Công an tạm giữ người này. Qua đấu tranh, Công an tỉnh Bắc Giang xác định danh tính người đàn ông nghi vấn là Bùi Tiến Dũng (SN 1980, quê quán Đông Triều, Quảng Ninh, tạm trú tại huyện Sơn Động cùng gia đình). Cơ quan Công an thu giữ của Dũng nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, giám định nhanh là tiền giả.Báo Công Luận kể chuyện cháy tàu cá: vào khoảng 19h ngày 15/7, chiếc tàu cá mang số hiệu NA 90641 TS của ông Hồ Văn Nghĩa (SN 1976), trú ở xóm 3, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu Nghệ An đang neo đậu tại cảng cá thuộc địa bàn xã Tiến Thủy thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.Đến 20h tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa, phần cabin tàu cá cháy gần như hoàn toàn. Toàn bộ ngư cụ, đồ đạc đều bị hư hại, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể chuyện hãng giày: sau 2 năm liền thua lỗ (2017-2018), giá cổ phiếu Giày Thượng Đình giảm liên tục hiện chỉ còn 4.300 đồng/cổ phiếu và không có thanh khoản.Năm 2019, Ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định, đơn hàng xuất khẩu tiếp tục gặp nhiều khó khăn với nhiều yêu cầu khắt khe nhưng nhà máy Thượng Đình đã cũ, cải tạo khó, máy móc thiết bị cũng đã cũ, công nghệ lạc hậu nên khó lòng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.Báo Tuổi Trẻ kể: Đến TP.SG môi giới bán dâm, một phụ nữ Nga lĩnh án 3 năm tù… Sáng 15-7, Hội đồng xét xử TP.HCM đã đưa ra xét xử bị cáo Prokofeva Elena (người Nga) vì tội môi giới bán dâm. Elena là người tổ chức môi giới phụ nữ nước ngoài vào bán dâm tại Việt Nam cho đàn ông Việt.Bản tin CafeF kể chuyện lụt miền núi: Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Cao Bằng, cơn mưa lớn từ đêm 13/7 kéo dài đến trưa 15/7 tiếp tục làm nhiều địa phương tại huyện Trùng Khánh bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường tại trung tâm thị trấn và các xã, xóm bị ngập sâu trong nước.Có những khu vực bị ngập đến 1,5 m, làm thiệt hại nhiều tài sản như lúa, hoa màu, các loại cây trồng, trôi nhiều gia súc, gia cầm. Nhiều khu vực nước ngập cả ô tô, xe máy.Vệ sinh thực phẩm là nỗi lo lớn… Báo Hải Quan kể: TP SG đang triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tại các chợ truyền thống trên địa bàn.Theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP SG, chỉ tính riêng nhu cầu tiêu dùng, mỗi năm thành phố cần 200.000 tấn thịt heo, 130.000 tấn thịt gia cầm, 132.000 tấn thủy sản, 1 triệu tấn rau, quả.Tuy nhiên, hiện nay ngoại trừ sản phẩm động vật, hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác nhập về tiêu thụ tại TP SG vẫn chưa được kiểm tra, kiểm soát từ gốc. Thậm chí có sản phẩm còn chưa được sơ chế tại nguồn.Gò Công lại mưa lụt lớn… Bản tin VOV kể: Chiều 15/7, cơn mưa to kèm theo giông lốc đã gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng, ruộng lúa tại địa bàn tỉnh Tiền Giang. Tại địa bàn Thị xã Gò Công, cơn mưa to kèm theo giông lốc đã làm tốc mái hơn 100 căn nhà của người dân, nhiều cây xanh, đường dây điện... cũng bị đổ ngã, xiêu vẹo.