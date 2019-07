Mỹ Thua Cuộc Chiến Không Gian Mạng; Làm Nền Kinh Tế Mỹ Mất 1000 Tỉ Đô La

Mỹ đang thua cuộc chiến không gian mạng.Từ các vụ tin tặc tới các chiến dịch tung tin sai lạc, các đối thủ của Mỹ đang ghi điểm đại thắng trên chiến trường ảo, theo các chuyên gia cảnh báo, theo Roll Call cho biết.“Tôi tin rằng chúng ta đang nằm trong cuộc chiến tranh mạng được tuyên bố,” theo Michael Bayer, cố vấn lâu năm của Ngũ Giác Đài là người lãnh đạo cuộc cuộc đánh giá gần đây về an ninh mạng của Hải Quân, với các cơ quan thông tin.“Đó là nhắm vào toàn bộ xã hội và quốc gia. Tôi tin rằng chúng ta đang thua cuộc chiến đó.”Các nhà phê bình nói rằng những vị lãnh đạo đất nước bây giờ mới nhìn thấy bao xa bên sau chiến dịch phòng thủ mà Hoa Kỳ đã thất bại.“Trong khi chúng ta đã tiến bộ, cũng công bằng để nói rằng chúng ta ta đã đi thật xa,” theo Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa của South Dakota là Mike Rounds, là chủ tịch Phân Ban An Ninh Mạng của Ủy Ban Quân Vụ Thượng Viện nói với Roll Call.Theo Roll Call, các đối thủ của Mỹ vẫn còn nằm ở “vùng xám” bên dưới mức của các cuộc tấn công mà có thể kích hoạt một cuộc phản ứng quy mô toàn diện của Hoa Kỳ.Trong số các vụ tấn công “vùng xám,” theo Roll Call tường trình, là vụ tấn công của Trung Cộng vào năm 2018 vào nhà thầu Hải Quân, và vụ ăn cắp các dữ liệu các chiến đấu cơ F-35, các tàu chiến tuần duyên, các hệ thống chống phi đạn, và phi cơ robot do quân đội Hoa Kỳ điều khiển.Nền kinh tế Hoa Kỳ đã mất hơn 1 ngàn tỉ đô la trong sở hữu trí tuệ bị ăn cắp trong không gian mạng, theo các chuyên gia cho biết.