Hàn The, Hàng VN, Dự Án Ma, Đa Cấp

Lại chuyện hàn the… hóa chất cứ luôn luôn theo sát các bữa cơm dân mình.Bản tin VOV kể chuyện TPSG: Phát hiện mì sợi vàng nghi nhiễm hàn the trong bữa ăn công nhân… Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý ATTP thành phố đã phát hiện thực phẩm mì sợi vàng phục vụ bữa ăn trưa cho công nhân dương tính với hàn the.Trong buổi kiểm tra tại bếp ăn tập thể của Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Vinataba Sài Gòn) tại địa chỉ Lô C45/I, đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPSG vào sáng nay (10/7), Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý ATTP thành phố đã phát hiện thực phẩm mì sợi vàng phục vụ bữa ăn trưa cho công nhân dương tính với hàn the trong mẫu test nhanh tại chỗ.Báo Thương Hiệu & Công Luận kể chuyện TPSG: Hàng “made in China” nhưng trúng gói thầu công sở ghi “xuất xứ Việt Nam”?Trả lời câu hỏi "căn cứ vào đâu để khẳng định hơn 6.000 bộ máy tính để bàn mang nhãn hiệu Mercury Electronics trúng gói thầu hơn 88 tỷ đồng trong chương trình mua sắm tập trung (MSTT) 2018, của thành phố là xuất xứ Việt Nam?", Giám đốc Công ty HD King cho rằng: Trong hồ sơ mời thầu, chỉ yêu cầu hàng có nguồn gốc rõ ràng, đủ, đúng, chứ không yêu cầu sản phẩm đấu thầu phải là “made in Vietnam”. Tôi không khẳng định sản phẩm của Công ty HD King trúng thầu là “xuất xứ Việt Nam”...Báo Đầu Tư Tài Chính kể: “Dự án ma” đất nền bủa vây vùng ven TPSG… Thời gian qua cơn “sốt ảo” về đất nền diễn ra phức tạp ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người dân vì ham rẻ, thiếu tìm hiểu thông tin pháp ý đã gặp nhiều rủi ro khi mua bán đất.Quận 9 là một trong những tâm điểm về cơn sốt đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, nhiều cò đất, giới đầu nậu gom tiền tập trung về đây để vẽ nên nhiều “dự án ma,” có người đặt cọc rồi qua ngày sang tay, bỏ túi hàng chục triệu đồng.Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Trường Thạnh, quận 9 cảnh báo tình trạng mua bán đất nền có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn phường.Báo SGGP kể chuyện: Truy tố nhóm đối tượng đa cấp lừa đảo hơn 36.000 người… Ngày 10-7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can trong Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan tới cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng của hơn 36.000 người thông qua các hình thức kinh doanh đa cấp.Cơ quan tố tụng xác định đã có 36.000 người tham gia nộp tiền, trong đó các đối tượng dùng 30 tỷ đồng để mua hàng. Hiện đã có hơn 1.000 người trình báo, yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỷ đồng.Báo Thanh Niên kể: Ngày 10.7, Cục Quản lý thị trường TPSG vừa có công văn khẩn gửi các đội quản lý thị trường về việc triển khai một số biện pháp xử lý vi phạm về tiếng ồn.Công văn cho hay vừa qua báo chí phản ánh nhiều về tình trạng vi phạm về tiếng ồn khi hát việc hát karaoke ở các khu dân cư đến nay chưa được xử lý hiệu quả.Thực hiện chỉ đạo của UBND TPSG tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với việc kinh doanh các loại thiết bị phát thanh có công suất lớn, Cục Quản lý thị trường TP chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành rà soát, giám sát tại các hệ thống siêu thị, trung tâm điện máy, chợ truyền thống, cửa hàng điện máy…Báo Môi Trường & Đô Thị kể chuyện TPSG: Số lượng tai nạn giao thông tăng đột biến ở ngoại thành… Như tại huyện Cần Giờ trong 5 tháng của năm 2019 xảy ra 15 vụ TNGT làm 10 người chết, tăng 9 người so với cùng kỳ năm ngoái. Các vụ tai nạn phần lớn xảy ra ở những tuyến đường đã được đầu tư nâng cấp như đường Rừng Sác, Lý Nhơn, An Thới Đông ở Cần Giờ nên loại trừ nguyên nhân tai nạn do đường xấu. Một trong những nguyên do khiến TNGT tăng cao là do người tham gia giao thông sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.Theo Ban An toàn giao thông quận Bình Thạnh, tính từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 19 người chết, tăng 11 người so với cùng kỳ năm 2018. Trong số 19 vụ tai nạn giao thông, có 9 vụ liên quan đến rượu, bia và xe máy chiếm đến 17/19 vụ.Bản tin VnExpress kể về du lịch: Trong 6 tháng đầu năm, khách Thái Lan đến Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất trong các thị trường khách quốc tế với 45%.Thái Lan hiện vượt Hàn Quốc về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 đầu tháng năm nay (lần lượt là 45% và 21%). Nửa đầu năm, nước ta đón hơn 245.000 khách Thái Lan. Theo báo cáo thường niên của Tổng cục Thống Kê, các điểm đến miền Trung được thị trường khách này yêu thích, gồm Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang...Sức Khỏe & Đời Sống kể: Theo Sở Y tế TPSG, khác với nhiều năm liền trước đây, đặc điểm nổi bật về tình hình khám bệnh, chữa bệnh của các bệnh viện và các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019 đó là số lượt khám ngoại trú tăng nhưng số lượt điều trị nội trú giảm.Về KCB ngoại trú, trong 6 tháng đầu năm trên toàn địa bàn thành phố tổng cộng có 22.991.100 lượt, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, số lượt khám tại các bệnh viện Bộ, Ngành tăng 11,6%, bệnh viện thành phố tăng 7,2%, bệnh viện quận, huyện tăng 6,4%, bệnh viện tư tăng 6,8%.Infonet kể rằng: TP Sài Gòn xếp thứ 18, Hà Nội xếp thứ 41 về tốc độ tăng số lượng doanh nhiệp (DN).Tại thời điểm 31/12/2018, cả nước có 714.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, đứng đầu là TP. SG với 228.267 DN, Hà Nội 143.119 DN, tiếp đến là Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa và Bắc Ninh.Đây là con số được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Lễ Công bố Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam diễn ra vào chiều 10/7 tại Hà Nội.Ở nhóm cuối, đa số là các tỉnh miền núi phía bắc, một vài tỉnh ở Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long... có ít DN hoạt động (từ trên 600 DN tới khoảng 2.000 DN/tỉnh).Báo Công An TP kể là vừa cứu được 2 cháu bé kẹt trong thang máy ở Sài Gòn. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TPSG cho biết, đơn vị vừa giải cứu 2 cháu bé kẹt trong thang máy giữa đêm 8-7-2019.Cụ thể, Trung tâm tiếp nhận thông tin 114 nhận được tin có hai cháu bé bị kẹt trong thang máy lúc gần 12 giờ đêm 8-7 tại số 155 Lý Tự Trọng, P.Bến Thành... Tại đây, lực lượng chuyên nghiệp đã dùng kìm cộng lực và thủy lực tách cửa thang máy, đưa 2 bé Chiêm Phối L. (SN 2009), Chiêm Trấn C. (SN 2012) ra ngoài an toàn.Báo Dân Sinh kể chuyện TPSG: Phát hiện nhóm người chôn xác heo chết trong đêm.Sự việc xảy ra vào khoảng 19h tối 8/7 tại cuối con hẻm 762/40 QL1A thuộc tổ 125, KP6, Phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Khi người dân trong khu vực nghe tiếng động lạ, ra kiểm tra thì phát hiện 1 máy múc đang đào hố và 1 xe tải chở xác heo chôn một cách lén lút.Khi phát hiện, người dân quanh khu vực đã tập trung ra phản ứng lại sự việc trên. Tuy nhiên nhóm người này cũng lập tức rút ngay sau đó. 2 người, 1 nam 1 nữ đã bị người dân chặn giữ lại. Khi bị người dân chất vấn thì người phụ nữ xưng là phó chủ tịch phường còn người đàn ông nhận là cán bộ Thú y. Nhận thấy sự việc có sự mập mờ, người dân đã lập tức báo công an để giải quyết.Báo CSVN kể về Hà Nội: Theo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2019, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố Hà Nội là 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái, dự kiến cuối năm không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái; tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt 78,08%; tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 85,12%; số người mới áp dụng biện pháp tránh thai 367.316 người (đạt 101,9%).Theo ông Hoàng Đức Hạnh cho biết, thời gian qua Hà Nội triển khai nhiều giải pháp giảm chênh lệch tỷ số giới tính khi sinh tại 30 quận, huyện, thị xã như giảm sinh con thứ ba, nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, tuyên dương các gia đình sinh con một bề là gái...