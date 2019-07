Quận Cam: Công Ty Liên Minh Group Khai Trương Hoạt Động

Trong lễ khai trương

Westminstter - - Góp phần vào công việc phát triển và phục vụ cư dân trong vùng Orange County, một công ty có tên là “Công Ty Liên Minh Group,” chuyên lo về du lịch và một số các dịch vu khác nhằm phục vụ cộng đồng tại Quận Cam, đã chính thức khai trương và hoạt động đúng vào ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày 4-7 năm 2019.Công ty được thành lập và điều hành toàn những người trẻ, có khả năng chuyên môn, phần đông đều tốt nghiệp tại các trường đại học Hoa Ky.Văn Phòng Công Ty tọa lạc tại số 9898 Bolsa Ave, Westminster, CA 92684 (trong khu Cơm Tấm Thành, gần ngã tư Brookhurst St - Bolsa Ave.Mở đầu cho lễ khai trương văn phòng, đoàn Lân Sư Rồng Đoàn Nghĩa Đường đã trình diễn những màn múa Lân để chức mừng công ty trong ngày khai trương, tiếng trống Lân rộn rã đã thúc dục lòng người chung quanh đến xem đứng chật hết khu vực trước văn phòng công ty.Trước cửa văn phòng có bàn thờ với đầy đủ hương hoa, phẩm vật để ra mắt các vị thần và xin các ngài độ trì cho công ty gặp nhiều may mắn để phục vụ đồng hương trong vùng qua những dịch vụ cần thiết.Chúng tôi được ban tổ chức giới thiệu Bác Sĩ Đông Y Hoàng Tú là Giám Đốc Công Ty cho chúng tôi biết: “Công ty sẽ có những dịch vụ du lịch đến các nước như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... Công Ty Liên Minh Group sẽ hướng dẫn khách du lịch đến những địa điểm du lịch có thời gian thăm viếng, tìm hiểu những đặc điểm của địa phương, nghiên cứu những nhu cầu của khách tham dự để phục vu chu đáo hơn.Công ty Liên Minh Group gồm những người trẻ, có kiến thức và kinh nghiệm, chủ trương làm thế nào phục vụ quý đồng hương một cách tốt nhất về giá cả cũng như cung cách phục vụ để quý đồng hương nào cũng có thể tham dự được.Ngoài ra công ty còn có những dịch vụ như bán vé máy bay, giúp khách hàng để giải đáp những thắc mắt trong các sinh hoạt có liên quan đến các vấn đề du lịch và đời sống hằng ngày…Trong lúc chúng tôi tiếp xúc với BS. Giám Đốc Công Ty, bên ngoài đoàn Lân vẫn tiếp tục biểu diễn càng lúc càng sôi động theo tiếng trống lân dồn dập, con Lân được đưa lên cao và sau đó đã tung ra hai tấm biểu ngữ màu đỏ, chữ vàng với dòng chữ: “Tiền Vô Như Nước - Mã Đáo Thành Công.” Trong lúc nầy những tràng pháo tay thật lớn đã làm vang dội một góc phố.Kết thúc nghi thức khai trương, Ban tổ chức đã mời khách tham dự vào văn phòng dự tiệc mừng ngày khai trương và cùng mừng ngày Lễ Độc Lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.Công ty cũng chú trọng đến các bạn trẻ chưa có việc làm nhưng rất muốn đi du lịch tìm tòi, học hỏi về quê hương của mình, để mở mang kiến thức về những tiến bộ trong lãnh vực văn hóa, nghệ thuật của xứ người. Vì vậy, Công Ty Liên Minh Group sẽ có giá rất đặc biệt cho các bạn trẻ.”BS. Tú cho biết tiếp, Ngoài việc bán vé máy bay, Công Ty Liên Minh Group cũng sẽ có những dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vì bản thân Tú cũng là Bác sĩ Đông Y sắp sửa tốt nghiệp tại Mỹ nên có thể kinh doanh thêm những loại thuốc hay dược thảo quý hiếm và đặc biệt phải được cơ quan kiểm nhận thực phẩm của Mỹ chấp thuận để giúp qúy đồng hương khỏe mạnh và tăng thêm tuổi thọ.Công Ty chủ trương phục vụ đồng hương trong tinh thần trách nhiệm, uy tín hầu giúp cho quý đồng hương an tâm tin tưởng để có những chuyến du lịch thoải mái, không tốn chi phí quá nhiều.Ngoài ra Công Ty Liên Minh Group có chương trình đặc biệt cho các bác đã về hưu có cơ hội đi tour, không phải chỉ đi chơi cho biết mà trong những lần đi tour như thế có kết hợp nhiều chương trình giải trí lành mạnh, vui tươi, bổ ích để các bác thích thú và hài lòng với chuyến đi…”Nhân dịp nầy Anh Hoàng Tú, Giám Đốc Công Ty qua tờ Việt Báo nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến quý đồng hương thân hữu đã đến tham dự buổi khai trương và có những lời chúc tốt đẹp cho Công Ty, thay mặt công ty, chúng tôi Kính chúc quý đồng hương được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc, và mong quý đồng hương hãy đến thăm công ty để chúng tôi có dịp trình bày chi tiết hơn về những dịch vụ cần thiết nhằm phục vụ cho quý vị tốt hơn.Công Ty qua số Điện Thoại: 888-984-9898; Cell: (714) 858-6989 hay Email: hoangtu@lienminhgroupus.com.