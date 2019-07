Venezuela: Nguyên Tắc Pháp Trị Sụp Đổ

GENEVA - Uy Hội Thẩm Phán Quốc Tế (ICJ) nhận xét: nguyên tắc pháp trị tại Venezuela sụp đổ dưới quyền lãnh đạo của tập đoàn Maduro.Tuyên bố ngày 8-7 của ICJ: chính quyền Maduro và Tối Cao Pháp Viện thân chính phủ đã tước bỏ hầu hết quyền hạn của QH Lập pháp khi đối lập thắng đa số ghế tại cơ quan này. Số dân biểu theo phe Maduro họp tại QH Lập Hiến, tại trụ sở chung. QH Lập Hiến thành lập năm 2017 bị đối lập tẩy chay, do đảng cầm quyền kiểm soát.Theo giáo sư luật Rafael Chavero Gazdik của Universidad Central de Venezuela, cơ chế này giúp Maduro làm những việc ngoài nguyên tắc pháp trị. Cụ thể là dân biểu thân chính không làm việc lập pháp từ 2 năm. Tệ hơn, quyền đặc miễn của dân cử bị bãi bỏ, 4 dân biểu bị bắt, 22 dân biểu bỏ xứ.Cũng liên quan đến tình hình Venezuela, các phe Venezuela vừa loan báo hôm Chủ Nhật 7/7: đối lập sẽ gặp phái viên của chế độ Maduro tại Barbados, để tìm kiếm bằng giải pháp cho khủng hoảng trong nước, do nỗ lực điều giải của Na Uy.Thủ lãnh đối lập Juan Guaido có hậu thuẫn của hơn 50 chính quyền, từng xác quyết: mục tiêu của đối thoại phải là giải pháp cho khủng hoảng, không được là cơ hội để tập đoàn Maduro trì hoãn. Bản tuyên bố từ văn phòng của lãnh tụ Guaido minh định “Nhu cầu quan yếu hiện nay là tiến trình bầu cử tự do, trong sáng cho phép vuợt qua khủng hoảng để cùng kiến tạo 1 tương lai xây dựng”, theo tường thuật của phóng viên Pháp.Cho tới nay, nhiều phần trong phe đối lập cảm thấy thiếu tin cậy chế độ Maduro vì các tiếp xúc trước đây không đưa gới tiến bộ. Họ tin rằng chiến thuật của cường quyền Cararas là gây bế tắc. Hôm Thứ Sáu 5 tháng 7, lãnh tụ Guaido vẫn tỏ ý hoài nghi, ngờ rằng không bao giờ có được điều đình tử tế với những kẻ chuyên chế sẵn sáng chà đạp nhân quyền.