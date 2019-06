Hàng TQ, Đô Thiệt, Giám Thị, Giải Thể…

Hàng Tàu vào đất Ta để né thuế Mỹ… Coi chừng Việt Nam bị văng miêng…Bản tin VietnamNet kể: Các cơ quan của Việt Nam đang căng mình để kiểm soát việc gian lận xuất xứ, tránh tình trạng lợi dụng Việt Nam làm “bàn đạp” để hàng Trung Quốc né thuế vào Mỹ.“Chúng tôi đang tiến hành kiểm tra, kiểm soát thông tin về việc có doanh nghiệp Việt tiếp tay cho hàng Trung Quốc né thuế vào Mỹ”, đại diện một hiệp hội ngành hàng chia sẻ với PV.VietNamNet. Vị này cũng nói rằng “đây là thông tin rất nhạy cảm, cho nên cần phải làm thật cẩn thận”.Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan kiểm soát chặt một mặt hàng của Trung Quốc mà đang có thông tin bị phía Cục Hải quan và biên phòng Mỹ điều tra. Bởi, mặt hàng này có kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019 tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước.Bản tin Zing kể chuyện đôla thiệt bỏ ven rưng: Nửa triệu USD bị vứt lại gần biên giới Campuchia là tiền thật…Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang thông báo rộng rãi tìm chủ sở hữu của 470.000 USD. Nếu sau một tháng không ai đến nhận, số tiền này sẽ bị tịch thu để nộp vào kho bạc.Chiều 27/6, đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết qua thẩm định, cơ quan chức năng xác định 470.000 USD vận chuyển trái phép qua biên giới được phát hiện vào ngày 24/6 là tiền thật.Bản tin VnExpress kể chuyện thi ở miền núi phía Bắc: Sáu giám thị bị kỷ luật trong kỳ thi THPT quốc gia… Do sai sót của giám thị ở Lào Cai, Sơn La, bốn thí sinh đã phải thi lại bằng đề dự bị vào chiều 27/6. Chiều 27/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cả nước có 887.100 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia, tỷ lệ dự thi trên 99%.Trong ba ngày diễn ra kỳ thi, sáu cán bộ coi thi và 79 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó 72 trường hợp bị đình chỉ thi do mang tài liệu và điện thoại vào phòng, ba em bị cảnh cáo, bốn em bị khiển trách. Sáu cán bộ coi thi đều bị đình chỉ nhiệm vụ coi thi.Báo Dân Việt kể chuyện: Thí sinh đau bụng, nghi chuyển dạ trong giờ thi Địa lý… Sáng 27/6, tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau), thí sinh Huỳnh Mộng Nhi (SN 1988; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bất ngờ bị đau bụng, nghi có dấu hiệu chuyển dạ khi kết thúc môn thi Đại lý.Lúc này, hội đồng thi nhanh chóng chuyển chị Nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để thăm khám và điều trị.Tại bệnh viện, sau khi thăm khám bác sĩ cho biết, thí sinh trên chỉ bị đau bụng, chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên được cho về nhà.Bản tin VTC kể chuyện Sài Gòn: Không cạnh tranh được với Grab, một hãng taxi TP.SG tuyên bố giải thể…Xét thấy việc triển khai dự án kinh doanh mới không phù hợp, Savico và đối tác thông qua việc giải thể ComfortDelgro Savico Taxi, hoàn trả vốn góp cho các bên. Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn (Savico) vừa phát đi thông báo chính thức về việc giải thể Công ty TNHH ComfortDelgro Savico Taxi.Theo đó, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2017 được Đại hội cổ đông thường niên của Savico thông qua, Savico cùng đối tác đối tác ComfortDelgro hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh taxi của ComfortDelgro Savico Taxi, tạm ngưng hoạt động kinh doanh taxi từ tháng 3/2018 và thực hiện nghiên cứu để tìm cơ hội kinh doanh phù hợp.Báo Người Lao Động kể chuyện giang hồ xe khách: Tạm giữ 2 xe khách rượt đuổi nhau như phim hành động…Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ 2 xe khách để xử lý về hành vi lạng lách, đánh võng. Chiều 27-6, trung tá Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước lập biên bản vi phạm về hành vi lạng lách, đánh võng và tạm giữ đối với xe khách mang BKS: 47B-009.29 vào chiều cùng ngày. Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bình Phước để xử lý.Báo Thanh Niên kể: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi lại xuất hiện lún, võng… Sau ổ gà, thấm dột, mặt đường tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện tình trạng lún, võng. Mấy ngày qua, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km 21 và Km 140, thuộc H.Duy Xuyên (Quảng Nam) xuất hiện tình trạng lún mặt đường.Theo ghi nhận, tại làn đường số 2 hướng TP.Tam Kỳ đi Đà Nẵng có một vệt lún dài hơn 2 m, rộng 2 m, bị lún sâu khoảng 5 cm. Vị trí đoạn lún thuộc gói thầu 3B do Công ty CP Đầu tư thương mại và xây dựng giao thông 1 (Trico) thi công.Báo Tiền Phong ghi lời ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hăm dọa: Tiến tới bỏ 'biên chế suốt đời'… “Có cơ chế cạnh tranh vị trí việc làm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời". Kiểm soát chặt chẽ, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khoẻ, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu”, Thủ tướng nêu.Báo Dân Trí kể chuyện Hà Nội: Ô tô bị đốt nham nhở, nghi do đỗ choán lối đi trong khu tập thể… Sáng ngày 27/6, trên mạng xã hội Facebook xôn xao hình ảnh một chiếc ô tô Kia Rio biển số 30F-366xx đỗ ở lối đi trong khu tập thể C13 Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) bị đốt cháy nham nhở.Chị Đinh Thị Phương (chủ chiếc xe bị đốt) cho biết, trước khi sự việc này xảy ra, bản thân chị và gia đình không có mâu thuẫn gì với hàng xóm. Sau khi chiếc xe của chị bị đốt cháy nham nhở, chị không hề chia sẻ thông tin lên mạng xã hội nhưng không hiểu tại sao lại có thông tin cho rằng do chị đỗ xe gây cản trở giao thông nên bị đốt xe để "nhắc nhở".Báo SGGP kể chuyện xứ Quảng: Gần 1.000 tấn mực bị “ế” do thương lái Trung Quốc thay đổi cách thu mua… Chiều 27-6, ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết, UBND huyện Núi Thành vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình hình các chủ tàu khai thác mực xà không tiêu thụ được sản phẩm... Gần đây, phía Trung Quốc bất ngờ thay đổi phương thức nhập khẩu từ tiểu ngạch sang chính ngạch. Điều này yêu cầu phải truy xuất nguồn gốc từ phía Trung Quốc nên mực xà không xuất bán được. Trước việc xuất bán sang Trung Quốc gặp trục trặc, ngư dân chấp nhận hạ giá thấp hơn nhưng vẫn không có thương lái nào mua.Chính việc thay đổi phương thức trên đã khiến ngư dân Núi Thành lâm vào tình cảnh điêu đứng. Sản lượng mực khô của ngư dân Núi Thành chưa thể tiêu thụ lên tới khoảng 930 tấn, trong đó khoảng 800 tấn còn trên tàu ngư dân và 130 tấn trong kho của thương lái. Hiện huyện Núi Thành có 61 chiếc tàu khai thác mực xà với gần 2.000 lao động. Bình quân mỗi tàu câu mực đánh bắt được khoảng 20 – 30 tấn mực khô/chuyến biển.Báo Công An kể: Một vụ tai nạn xảy ra trên cầu Hàm Luông (Bến Tre) khiến 2 phương tiện rơi xuống kênh phía dưới. Hậu quả 1 người chết, 2 người trong tình trạng nguy kịch.Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 27-6. Thời điểm trên xe cẩu BS: 71LA – 0099 và ô tô 7 chỗ BS: 51F-37811 chạy lên dốc cầu Hàm Luông (hướng từ TP.Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc) bất ngờ bất ngờ va chạm với nhau. Sau cú va chạm, cả 2 phương tiện và người bị rơi xuống con kênh phía dưới.Theo một người dân tại hiện trường, xe ô tô 7 chỗ chở tổng cộng 4 người, trong đó có 1 phụ nữ. Dù người dân đã tìm mọi cách giải cứu người trong xe ra nhưng gặp nhiều khó khăn. Đến khi một chiếc xe cẩu gần chân cầu có mặt và kéo chiếc ô tô lên khỏi kênh thì phát hiện 1 người còn sống, 3 người còn lại bị mắc kẹt bên trong.VOV kể: Cháy lớn tại khu du lịch biển Kỳ Co, thành phố Quy Nhơn… Trưa 26/6, tại khu vực núi Phương Mai, thuộc Khu Du lịch Kỳ Co, Khu Kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ cháy.Ông Phan Viết Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, khoảng 14h chiều 26/6, đám cháy trên núi Kỳ Co, thuộc dãy núi Phương Mai, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã được khống chế sau hơn 4 giờ bùng cháy. Vụ cháy đã thiêu trụi hơn 2 hecta cây bụi nằm trong khu du lịch Kỳ Co, do Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Hoàng Đạt đầu tư.