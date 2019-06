Lao Động TQ, Giả Hàng Việt, Camera, Sạt Lở

Hóa ra lao động Trung Quốc nhập lậu Việt Nam là chuyện bình thường…Bản tin VnExpress kể chuyện ở tỉnh Hải Dương: UBND tỉnh Hải Dương vừa xử phạt hành chính Công ty hữu hạn Công trình xây dựng điện lực An Huy 1 (Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc) 135 triệu đồng do sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép lao động. An Huy 1 cũng bị đình chỉ sử dụng lao động nước ngoài trong 2 tháng.Để thi công xây dựng gói thầu 2A dự án nhiệt điện BOT Hải Dương tại xã Phúc Thành (Kinh Môn), công ty An Huy 1 đã đưa hơn 300 lao động từ Trung Quốc sang làm việc, trong đó 193 người không được Việt Nam cấp phép.Bản tin VTV kể chuyện hàng Trung Quốc dán nhãn hiệu Việt: Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết đã tước quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao đối với doanh nghiệp Asanzo.Theo đại diện Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, hành vi nhập hàng Trung Quốc ghi xuất xứ Việt Nam của Asanzo đã gây tổn thương nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam vào hàng Việt.Bản tin VietnamNet kể chuyện công an Sài Gòn theo dõi người dân 24 giờ/ngày: Hơn 1.000 camera được lắp tại khu dân cư để nhận diện khuôn mặt…Hơn 1.000 camera tại TP.SG đã được tích hợp về một nơi duy nhất để giúp cơ quan quản lý nhà nước nhận diện khuôn mặt, phát hiện đám đông, an ninh trật tự…Sau 18 tháng triển khai đề án xây dựng Đô thị thông minh tại TP.SG, tổng số camera được tích hợp về Trung tâm điều hành đô thị thông minh là hơn 1.000 camera. Trong đó phân tích nâng cao dữ liệu cùng lúc 50 camera gồm: nhận diện khuôn mặt, nhận dạng phương tiện, phát hiện đám đông, các sự cố về giao thông, an ninh trật tự…Báo Nhân Dân kể chuyện sạt lở: Ngoài ra, tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông ở khu vực này tiếp tục có xu hướng gia tăng. Số liệu thống kê cho thấy: Tính đến năm 2018, khu vực ĐBSCL có 562 vị trí bờ sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài 786 km, trong đó có 42 vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 149 km. Tình hình sạt lở không những diễn ra vào mùa mưa, mà còn xuất hiện cả mùa khô và diễn ra ở các tuyến sông chính, cho đến các hệ thống kênh, rạch với mức độ ngày càng nhiều và nguy hiểm, điểm nguy hiểm nhất được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau với chiều dài 14 km. Bên cạnh đó, do việc khai thác quá mức nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất, sinh hoạt đã và đang dẫn đến tình trạng sụt lún đất, cạn kiệt và ô nhiễm nguồn tài nguyên nước dưới đất tại khu vực này.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện tái chế: Việt Nam thải chục tỉ vỏ hộp sữa, các 'ông lớn' bắt tay lập Liên minh tái chế bao bì…Các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và bao bì đã bắt tay thành lập liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) vào ngày 21-6, với mục tiêu cải thiện môi trường Việt Nam thông qua việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.Các công ty tiên phong sáng lập PRO Vietnam gồm: TH Group, Coca-Cola Việt Nam, Friesland Campina Việt Nam, La Vie, Nestlé, NutiFood, Suntory PepsiCo Việt Nam, Tetra Pak và Universal Robina Corporation....Việt Nam đang xếp thứ 4 trên toàn cầu về lượng rác thải nhựa thải ra đại dương, trong khi vẫn phải nhập khẩu nhựa và giấy phế liệu cho công nghiệp tái chế.Báo Dân Sinh kể chuyện bố lôi con ra tòa: Khởi tố vụ án lão đại gia 96 tuổi kiện con trai chiếm đoạt tài sản hơn tỷ USD. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.SG có liên quan đến các thành viên trong gia đình của cố doanh nhân Trần Thị Hường (đại gia Tư Hường, đã qua đời hồi năm 2017).Người đứng đơn tố cáo là ông Nguyễn Chấn (96 tuổi, ngụ Q.3) - chồng của cố doanh nhân Tư Hường. Ông Chấn kiện con trai của mình là doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn (49 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè), đã có hành vị lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Ngân hàng Nam Á) và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.Báo Tiền Phong kể chuyện những tấm lòng từ bi: Bán đồng nát để xây trường vùng cao… Làm tình nguyện từ năm 17 tuổi, đến nay Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990) và các đồng đội của mình đã xây được tám ngôi trường có thời hạn sử dụng trên 20 năm cho trẻ em vùng cao. Anh cũng là người sáng lập ra dự án “Nuôi em” giúp cho hơn bảy ngàn trẻ em nghèo ở Điện Biên được ăn cơm trưa có thịt mỗi ngày.Bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội từ 2008, Trung được mời vào nhóm Niềm Tin (một nhóm tình nguyện tự phát), và sinh hoạt cho đến giờ. Sau một số dự án tình nguyện ở thành phố, Niềm Tin tìm đường lên núi. Yên Bái là điểm khảo sát đầu tiên của đội....Từ năm 2012, trung bình mỗi năm nhóm Niềm Tin xây được một ngôi trường, khoảng cách với Hà Nội ngày một xa, từ Lai Châu, giờ đã chuyển lên Điện Biên.Bản tin ANTV kể chuyện dòng sông: Dự án nạo vét sông Cổ Cò nối liền Đà Nẵng và Quảng Nam sẽ có chiều dài khoảng 19,7km, với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng, trong đó có 340 tỉ đồng được Trung ương hỗ trợ. Ngoài việc nạo vét lòng sông rộng 90m, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đầu tư hoàn thiện hạ tầng 2 bên bờ sông và 4 cây cầu nối hai bờ Đông – Tây của sông Cổ Cò.Dự án nạo vét sông Cổ Cò sau khi hoàn thành được hy vọng sẽ không chỉ mở lại tuyến giao thủy huyết mạch, giúp phát triển du lịch, mà còn giải quyết được bài toán thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn.Kinh Tế & Đô Thị kể: Hà Nội sẽ xây dựng thêm 6 chợ đầu mối…Hiện nay có khoảng 80% các loại nông sản, thực phẩm tại Hà Nội được giao dịch qua hệ thống chợ truyền thống. Trước sức ép của gia tăng dân số và nhu cầu mua sắm của người dân ngày càng tăng, TP Hà Nội định hướng đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm khoảng 6 chợ đầu mối cấp khu vực với diện tích bình quân từ 20 - 30ha/chợ.Báo Người Lao Động kể chuyện ôm tiền biến mất: Nhân viên kế toán của một khách sạn ở Phú Quốc rút tiền từ ngân hàng để chuyển lương cho nhân viên nhưng sau đó ôm tiền trốn biệt tích.Chiều 22-6, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, cơ quan chức năng huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đang truy tìm đối tượng Nguyễn Nhất Long (31 tuổi; ngụ phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) vì đã chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng của resort Kim Hoa rồi bỏ trốn.Báo Công Lý kể: Nhiều ngày qua, người dân khi lưu thông trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức dễ dàng nhận thấy nhiều băng rôn, biển hiệu quảng cáo… cùng đội ngũ nhân viên môi giới đang quảng bá rầm rộ cho một dự án bất động sản có tên khu dân cư Đại Lợi.Treo băng rôn, phát tờ rơi…quảng cáo rầm rộ để thu hút khách ký văn bản mua đất tại dự án khu dân cư Đại Lợi do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trường Bảo Ngọc làm chủ đầu tư tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (TP.SG). Thế nhưng thông tin từ chính quyền địa phương lại khẳng định không có dự án nào mang tên khu dân cư Đại Lợi trên địa bàn.PetroTimes kể chuyện Tiền Giang: Phát hiện băng nhóm nghi núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi… Qua xác minh ban đầu, nhóm đối tượng này "núp bóng" với danh nghĩa kinh doanh cho thuê xe ô tô nhưng thực chất nghi tổ chức cho vay nặng lãi ở nhiều huyện, thị của tỉnh Tiền Giang.Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một công ty trách nhiệm hữu hạn nghi vấn hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.Cơ quan công an đang tạm giữ 2 đối tượng là Nguyễn Đăng Dũng (19 tuổi) và Đỗ Phương Mạnh (23 tuổi, cùng thường trú huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là nhân viên của Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV G. Nguyên có địa chỉ tại phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục điều tra về hoạt động nghi cho vay nặng lãi.Báo Dân Việt kể: Mặc dù chỉ được xem là nghề tay trái nhưng nhiều người dân ở Tuy Đức (Đắk Nông) đã "hái ra tiền" nhờ việc "săn" chuối hột rừng. Do có nhiều tác dụng "đại bổ" cho sức khoẻ nên chuối hột rừng ngày càng được nhiều người săn lùng......Chuối hột rừng từ lâu đã được đồng bào các dân tộc trên địa bàn sử dụng để chữa bệnh. Loại cây này thường mọc hoang ở trong rừng, núi cao, nhất là những nơi ẩm ướt. Khác với các loại chuối hột thông thường, chuối hột rừng có thân, buồng và quả nhỏ hơn, mỗi buồng chuối hột rừng thường có từ 6-9 nải, mỗi nải chỉ từ 10-15 trái.Theo một số tài liệu, nhiều bộ phận của chuối hột rừng có thể sử dụng làm dược liệu. Tuy nhiên, sản phẩm được ưa chuộng nhất là quả chuối hột rừng ngâm rượu.