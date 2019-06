Tòa Án Úc: Người Cung Cấp Tinh Trùng Là Cha Hợp Pháp

CANBERRA - Tòa thượng thẩm Australia kết luận: người cung cấp tinh trùng là cha của bé gái 11 tuổi, trong vụ kiện ngăn cản mẹ ruột của bé gái định đưa con gái di cư sang New Zealand.Đương đơn và mẹ của bé gái 11 tuổi cùng là độc thân và là bạn, khi đương đơn tặng tinh trùng năm 2006. Hai bên thỏa thuận cùng nuôi dưỡng đứa trẻ. Nhưng vì bất đồng, 2 người chia tay.Người đàn ông kiện, tòa cấp dưới không công nhận quyền làm cha của ông này từ 5 năm. Ông ta kiện lên tòa trên. BBC tường thuật: tên ông ta được ghi là cha trên giấy khai sinh của bé gái, và đứa bé gọi ông là “daddy”. Tòa thượng thẩm quyết định : ông này là cha hợp pháp, nghĩa là người mẹ không được đưa con gái cùng di cư sang New Zealand.Giáo sư luật Fiona Kelly của La Trobe University nói: vụ án này làm rõ rằng người đàn ông tặng sinh trùng cho 1 phụ nữ độc thân, và có vai trò trong đời sống của đứa trẻ được thừa nhận là 1 trong 2 phụ huynh hợp pháp. Nhiều người hiến tặng tinh trùng có những mức độ can dự khác nhau với cuộc sống của đứa trẻ, vụ này là hiếm vì người cha có tên trên giấy khai sinh của đứa trẻ.