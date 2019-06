Cuộc Chiến Tranh Trong Bóng Tối Jim Sciutto, “The Shadow War”

Theo Jim Sciutto, thông tín viên trưởng về an ninh quốc gia của CNN, trong ba phần tư của thế kỷ, Hoa kỳ chế ngự trên khán đài thế giới. Người Mỹ đóng vai trò giữ gìn hoà bình thế giới, tiênphong về mặt canh tân kỷ thuật, đứng đầu về sức mạnh quân sự. Theo luật thăng trầm, vai trò độc tôn của Hoa kỳ rồi phải đi xuống, người ta chỉ không biết là khi nào ngày đó sẽ đến.Trong quyển sách mới ra: “Cuộc chiến tranh trong bóng tối: Bên trong những hoạt động bí mật của Nga và China để đánh bại Mỹ ”, Scuttio dò tìm những cach thức, đường lối mà đối phương của Mỹ ở phương Đông tìm cách gậm nhấm thế lực toàn cầu của Hoa kỳ. Theo kế hoạch đề ra, chiến thuật của họ vẫn nằm trong bóng tối và với cách âm thầm khó dò tìm ra để tránh bị nổ ra những xung đột bằng quân sự. Càng sớm nhận ra mội đe dọa có tổ chức đối với trật tự thế giới này càng sớm giúp cho ta cho ta cợ hội duy trì được vị thế tối cao trong cuộc cạnh tranh quyền lực này. Sau đây là bài phỏng vấn J. Scullio (S) của tạp chí Esquire:Esq: Cuộc Chiến Tranh trong Bóng Tối là gì?S: Đây là một cuộc chiến tranh không có tuyên chiến mà phần lơn ngừi Mỹ đều không biết. China, Nga và nhiều nước khác đang dùng chiến lược tương tự: Chủ thuyết là tấn công và phá hoại Hoa kỳ trên nhiều mặt trận cùng một lúc nhưng bằng cách thầm lặng để không có sự trả đủa quân sự của Mỹ. Họ biết là nếu đương đầu thẳng với nước Mỹ, dùng hàng không mẫu hạm, nguyên tử để đối chọi thì họ sẽ thua. Hay ít nhất là không có bên nào thắng. Tấn công ‘lén lút ở vành rìa’ lâu dần họ sẽ có lợi thế nhất là khi Hoa kỳ không để ý. Ngay cả khi ta, Mỹ, biết thì chúng ta, người Mỹ, không nghỉ ra được cách nào để đối phó.Esq: Xin cho vài ví dụ.S: Ví dụ viếc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử TT năm 2016. Họ nhắm đánh vào định chế thiêng liêng nhất của Mỹ mà chính quyền không thấy được tầm quan trọng của hệ qủa tai hại đến chừng nào.Còn China đang đánh cắp bí mật thương mại của HK nhiều thập niên qua làm ta bị mất đi hàng trăm tỷ đô-la. Các công ty trong nước không thể chịu được như vậy nhưng cuối cùng HK vẫn phải làm ăn với China. Dĩ nhiên là hiện nay có cuộc chiến tranh về thương mại nhưng China vẫn tìm cách luồng lách.Có những hành động hung hăn hơn theo kiểu chiếm đất bất kể luật lệ quốc tế. Nga đang xâm chiếm đông Ukraine , kiểm soát Crimea. Ở biển Đông, China chiếm đảo, bồi đất thành đảo quân sự. Họ nghỉ là Mỹ sẽ không gây chiến tại vùng này và bọn họ – bọn chúng nó - có lý do khi nghỉ vậy.Rồi chúng sử dụng đến kỷ thuật nữa. Cả hai China và Nga đang có vũ khí không gian đang bay trên đầu chúng ta nhằm phá huỹ những vệ tinh mà chúng ta đang cần dùng, một cách nhanh chóng. Người Mỹ biết có gì đó đang xãy ra nhưng họ không biết liên kết sự kiện để thấy rằng Nga đang chiếm đất ở Dông Âu, China đang chiếm biển Đông và có vũ khí vệ tinh đang có mặt trên không gain.Esq: Ta nên lo China hay lo Nga hơn?S: Trong đoản kỳ, có lẽ là Nga. Nó như một con chuột núp trong góc nhà và khi nó phóng ra thì là một mối nguy. Nếu điều này xãy ra thì tình thế trở nên leo thang đến mức độ không ai muốn.Nếu ta nói chuyện với giới quân sự Mỹ, các nhân viên phục vụ cho an ninh quốc gia, thì bất cứ ngừơi nào họ đều nói là về mối đe doạ lâu dài thì China là đáng sợ. Ngày nay họ trở nên lớn hơn, mạnh hơn và có nhiều ‘đồ chơi ’ trong tay.Esq: Ông có nghĩ là Nga và China cùng là đồng minh trong ‘Cuộc chiến trong Bóng tối’ này không?S: Không, vì bọn họ không có mối lợi ich chung trong lảnh vực này. China bằng mọi giá, muốn vượt qua Mỹ ở mọi mặt. Tham vọng của nó là làm vua thế giới, lấy lại vị thế của một quốc gia thống trị về kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao.Còn Nga thì là ‘anh chàng phá bỉnh’. Nó không tin là mình sẽ hơn Mỹ nhưng hành động của nó bắt nguồn từ mặc cảm cuả một quốc gia-nạn nhân khi khối Sô Viết bị xé tan. Nó chơi trò “ Khi tao ra chiêu nào mà mầy bị thua coi như là tao thắng.”Mục tiêu của Nga và China có khác nhưng chúng cùng dùng chiến thuật “ đánh lén, phá ngầm” để hạ một địch thủ mạnh hơn.Esq: Đây có phải là hình mới của cuộc Chiến tranh Lạnh không?S: Trên bình diện toàn cầu thì coi như là tương tự. Nhưng có thêm yếu tố mới là lần này cuộc chiến tranh lại kề gần Mỹ và có thể bị đưa vào tình thế có hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ:China coi như đã làm đựơc chuyện chiếm biển Đông và người ta nói nhiều đến nghi vấn nó có đánh chiếm Đài Loan hay không? Nếu nó làm việc đó thì Hoa kỳ có nhảy vào cuộc chiến hay không? Dân Mỹ có ủng hộ việc gỡi lính Mỹ vào cuộc chiến đó không? Và nếu như kế đó Nhật bị China chiếm thì sao?...Esq: Có phải chúng ta kéo luì lại ý niệm Pax America – lùi về lo cho nước Mỹ – khi chúng ta rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris và ra khỏi Khối Tương trợ Liên- Thái bình dương?S: Rõ ràng là chúng ta đang lui về. Một phần bị thúc đẩy bởi chính trị quốc nội và mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh kéo lâu dài ở hải ngoại. Chúng ta vẫn còn lính ở Iraq, ở Afghanistan. Hiện nay, China dù không mạnh về quân sự bằng chúng ta và không có được ảnh hưởng như chúng ta trong các tổ chứ quốc tế nhưng họ đang tiến gần bằng ta. Câu hỏi nêu ra là nếu chúng ta lui về thì sẽ bị mất mát đến mức nào?...Chúng ta không thấy Ô. Trump nêu lên vấn đề nhân quyền trong các cuộc điều đình với Bắc Hàn và China. Ônng ta chỉ đề cập đến thương mại, rỏ ràng là nhân quyền không phải là quan tâm ưu tiên của ông ta.Mỗi chính quyền đều nghỉ là họ thấy đựơc mối nguy hại của Cuộc Chiến tranh trong Bóng tối này nhưng thật ra là họ không. Chính quyền của Ô. Trump có đầy mâu thuẩn về vấn đề này. Viên chức tình báo trưởng hiện tại nói là Nga có can thiệp và Ô. Trump chỉ nói là: “ Có lẽ vậy.” Trong chánh sach ngoại giao hiện nay cũng có đầy mâu thuẩn. Điều này tạo cơ hội cho phe đối nghịch được nước ‘làm tới.’ Nhưng phải nhận là Ô. Trump đã đối đầu cứng với China hơn các TT vừa qua....Esq: Nếu ta thua trong cuộc chiến loại này thì hậu quả sẽ ra sao?S: Tôi không phải là Kissinger nhưng có ý kiến là ta sẽ bị giãm ảnh hưởng ở ngoại quốc và đưa đến hậu quả xấu giữa ta và đồng minh. Hiện giờ người ta không biết chiến lược của Toà Bạch Ốc là như thế nào. Đã hơn hai năm trong nhiệm kỳ TT, giờ đây người dân cần biết rỏ đường lối của nhà cầm quyền hiện tại là như thế nào.