Nộp Thuế, Hàng Hải, Nông Sản, Phong Bì

Xuất cảnh là phải nộp thuế… Hóa ra trước giờ, trốn thuế vẫn được xuât cảnh chăng?Báo Tuổi Trẻ kể: Với tỉ lệ 91,32% tán thành, sáng 13-6 Quốc hội đã chính thức thông qua Luật quản lý thuế sửa đổi. Trong đó quy định trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh.Cụ thể, theo dự thảo luật được trình Quốc hội thông qua, người nộp thuế thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thuế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài, trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.Trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.Báo Giao Thông kể: theo thông báo của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) từ 1/1/2020 tàu biển chạy tuyến quốc tế phải đáp ứng tiêu chuẩn dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,5%.Liên quan đến vấn đề này, IMO ước tính khoảng 70.000 tàu biển trên thế giới bị tác động, gây tốn kém chi phí để giảm lượng phát thải. Hầu hết doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế cũng lo ngại sẽ bị tăng chi phí, cước vận tải.Theo tính toán của Công ty quản lý tài sản Macquarie (Úc), việc thay đổi nhiên liệu của các hãng tàu biển sẽ làm tăng khoảng 30% chi phí vận tải đường biển.Báo Thương Trường kể: Việc tồn dư thuốc bảo vệ thực vật là lý do dẫn đến nhiều loại nông sản "gặp khó" khi xuất khẩu. Nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng này là do nông dân bón phân và phun thuốc trừ sâu vượt mức cho phép.Theo Bộ Công Thương, trong vòng 4 tháng đầu năm, 8 lô hàng nông sản và 9 lô hàng thủy sản của nước ta XK sang châu Âu đã bị hệ thống Cảnh báo nhanh của EU phát hiện chứa các chất vượt mức cho phép hoặc bị cấm sử dụng trong thực phẩm theo tiêu chuẩn EU. Phía EU đã ngay lập tức gửi thông báo từ chối nhập hoặc tiến hành giám sát chặt chẽ đối với một số mặt hàng nông sản và hải sản nhập khẩu từ Việt Nam.Ngoài thị trường EU, Nhật Bản cũng đã phát hiện nhiều nông sản của nước ta như thanh long, rau mùi tàu có dư lượng thuốc BVTV vượt quá giới hạn cho phép của nước này. Với những doanh nghiệp vi phạm, Nhật Bản dự kiến sẽ áp lệnh kiểm tra 100% tất cả các sản phẩm cùng loại. Bên cạnh đó, nước này sẽ tăng cường kiểm tra các mặt hàng cùng loại XK từ Việt Nam.Báo Người Lao Động kể: doanh nghiệp càng lớn thì càng bị tốn “phong bì” cho công tác thanh tra, kiểm tra.Đó là ý kiến của chuyên gia Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VICI), Giám đốc dự án PCI, phát biểu tại hội nghị cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức vào chiều nay (13-6)."Khi chúng tôi hỏi các doanh nghiệp có tốn phong bì cho việc thanh tra, kiểm tra không thì doanh nghiệp càng lớn càng cho biết là tốn. Đây là lý do vì sao doanh nghiệp Việt Nam không muốn… lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn hay bảo nhau "khôn dựng trại, dại dựng nhà" là vậy. Vì vậy nên để nâng cao năng lực cạnh tranh, chúng tôi mong muốn tỉnh chú trọng quản lý chặt chẽ công tác thanh tra, kiểm tra" – chuyên gia Đậu Anh Tuấn nói thêm.Bản tin TTXVN kể: TP.SG tăng khai thác du lịch nông nghiệp, sinh thái chuyên đề… Ngành du lịch TP.SG sẽ có những bước đột phá, có thêm nhiều tour, tuyến du lịch chuyên đề được khai thác sâu, tạo điểm nhấn cho từng điểm đến, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, du lịch Thành phố Sài Gòn tiếp tục có những tăng trưởng mới. Cụ thể, năm 2018, số du khách đến thành phố đạt 36,5 triệu lượt, trong đó du khách quốc tế đạt trên 7 triệu lượt.Còn trong năm tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến Thành phố đã đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng doanh thu từ du lịch trong năm tháng đầu năm đạt khoảng 60.768 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.Báo Công Luận kể: Làm rõ thông tin một doanh nghiệp thủy sản Việt bị cáo buộc lẩn tránh thuế tại Hoa Kỳ…Về cáo buộc lẩn tránh thuế xuất khẩu tôm tại thị trường Mỹ của Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú, Bộ Công Thương cho biết, đã khẩn trương kiểm tra thông tin, đánh giá vụ việc và sẽ phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan làm rõ.Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), Bộ Công Thương vừa nhận được thông tin về việc nguyên đơn phía Hoa Kỳ yêu cầu Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ (CBP) điều tra về hành vi lẩn tránh thuế đối với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú và công ty liên kết tại Hoa Kỳ.Tiền Pong kể chuyện tòa án: Xét xử vụ 'bốc hơi' nghìn tỉ tại một ngân hàng ở TP Cần Thơ.Sau nhiều lần tạm hoãn, sáng 13/6, TAND TP Cần Thơ chính thức mở phiên tòa xét xử "đại án" nguyên giám đốc Ngân hàng chi nhánh Tây Đô cùng cấp dưới gây thất thoát 1.800 tỉ đồng.Nguyễn Minh Chuyển, nguyên giám đốc chi nhánh ngân hàng, trong khoảng từ năm 2010 - 2014, Chuyển chỉ đạo Huy, Nghĩa và một số cán bộ của Vietcombank Tây Đô lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay, điều kiện đảm bảo tín dụng, vi phạm quy chế cho vay. Theo đó, Chuyển đã ký và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng, gây thiệt hại cho Vietcombank hơn 1.800 tỉ đồng. Qua đó, đã tạo điều kiện cho 9 bị cáo nói trên lập hồ sơ khống lừa đảo chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô với số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.Báo Thương Gia Thị Trường kể: Doanh Nghiệp Hoa kỳ tăng quy mô sản xuất ở Việt Nam. Hanesbrands hiện có 7 nhà máy tại Việt nam với gần 12.000 lao động, sản xuất 26% sản phẩm của tập đoàn trên toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu của Hanesbrands Việt Nam năm 2018 là 400 triệu USD... Phó Chủ tịch Tập đoàn Hanesbrands cho biết, hiện đang triển khai mở rộng nhà máy, tăng quy mô sản xuất tại Việt Nam. Trong thời gian tới, Hanesbrands và cá nhân ông mong muốn tiếp tục được hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực hải quan và thuế.Báo Xã Luận kể: Ngao ở Đồ Sơn chết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân… Tại khu vực bãi triều trên địa bàn quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) đang xảy ra hiện tượng ngao ch.ết hàng loạt, chưa rõ nguyên nhân.Ngao chết rải rác bắt đầu từ cuối tháng 5 nhưng đến nay, số lượng và diện tích ngao ch.ết nhiều hơn. Hiện, trên 100ha nuôi thả ngao tại quận Đồ Sơn đều có hiện tượng ngao ch.ết, tập trung tại các phường Vạn Hương, Bàng La, Ngọc Xuyên. Tại một số bè nuôi, ngao ch.ết hàng loạt; khiến cho các hộ nuôi ngao thiệt hại hàng tỉ đồng.Báo Nông Nghiệp VN kể: Quảng Bình trong cơn đại hạn: Hồ cạn, mương khô… Cuối năm 2018, do lượng mưa ít nên các hồ đập ở Quảng Bình đều trong tình trạng chỉ đạt từ 40 - 70% dung tích. Thời tiết khắc nghiệt từ đầu năm đến nay với nắng nóng gần 40 độ kéo dài khiến lượng nước dự trữ ngày càng khô cạn. Một số hồ chứa đã dưới mực nước chết…Ông Trần Hồng Quảng, Giám đốc Cty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi thủy Quảng Bình cho biết, chỉ có 3/17 hồ chứa thuộc đơn vị quản lý đạt dung tích thiết kế (hồ Vực Tròn, hồ Sông Thai, hồ Thanh Sơn), 14 hồ còn lại dung tích chỉ đạt từ 40-50%. Trong thời tiết bình thường qua cân đối lượng nước đủ đảm bảo cho sản xuất vụ ĐX, còn vụ HT 2019 dự kiến không phục vụ được trên 2.630 ha.“Tuy nhiên do nắng nóng đến sớm và kéo dài, nhiều nơi nhiều tháng không có mưa nên đã xảy ra hạn hán cục bộ một số nơi. Một số hồ, đập đã cạn nước”, ông Quảng nói.