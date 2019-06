Tín Dụng Đen, Hàng Lậu, Thép, Vinashin…

Cho vay cắt cổ là hiện tượng phổ biến… Cá mập chủ nợ nhìn đâu cũng thấy…Báo Sức Khỏe & Đời Sống kể chuyện Nha Trang: Nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen đang phát triển ngày càng rầm rộ và phức tạp ở Nha Trang (Khánh Hòa). Hàng loạt ngõ ngách đều được rải, dán nhan nhãn các tờ thông báo mời gọi, alô là có tiền ngay. Có người phải nhảy cầu vì chưa kịp trả, có người bị đánh bầm rập sau khi bị dụ đánh bài và ghi giấy vay nợ.Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Phượng (thôn Phước Điền, Phước Đồng, Nha Trang) ngày 9/6 thì, con bà là Võ Quảng Đức bị đánh bầm rập, thủng màng nhĩ cũng do liên quan đến việc vay nợ. Đáng nói, mặc dù chưa đến ngày trả nhưng vẫn bị bao vây hành hung.Infonet kể chuyện TP.SG: 18 kho chứa hàng của DN, hộ kinh doanh nghi chứa hàng lậu, hàng cấm… Tiến hành kiểm tra 18 kho chứa hàng của 12 doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP.SG, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm thuộc danh mục hàng cấm, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, hàng không nhãn mác…Đến nay, tổ công tác xác định các dấu hiệu sai phạm bước đầu tại 18 kho hàng. Qua kiểm đếm xác định có 775 sản phẩm đồ chơi trẻ em bạo lực như súng, gươm… là những mặt hàng cấm kinh doanh.Hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc: 1.538 kg bao bì, 84.495 chiếc, bộ các loại (nhãn mác in tiếng Việt để đóng gói sản phẩm xuất xứ Trung Quốc).Báo Công Thương kể: Nếu tính chung 5 tháng đầu năm 2019, sản lượng thép thô tiêu thụ đạt 6.354.277 tấn, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018.Tuy nhiên, nếu tính riêng sản phẩm thép xây dựng thì tiêu thụ trong tháng 5 chỉ đạt 916.519 tấn, giảm nhẹ 0,7% so với tháng 4, nhưng so với cùng kỳ năm 2018 lại giảm tới 12,4%. Theo dự báo, trong vòng 1 đến 2 tháng tới, bước vào mùa mưa nên sản lượng thép xây dựng tiêu thụ sẽ còn giảm tiếp, kết quả đó sẽ gây thêm nhiều áp lực cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép xây dựng. Không những vậy, sự cạnh tranh trong nước sẽ ngày càng gay gắt do các đơn vị mới sắp đưa vào hoạt động như thép Hòa Phát - Dung Quất, thép Tung Hoo, thép Nghi Sơn.Báo Lao Động kể: Chia chác 105 tỉ lãi ngoài, cựu sếp Vinashin lĩnh án 13 năm tù… Chiều 12.6, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án 4 bị cáo trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).Theo đó, Nguyễn Ngọc Sự (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin) bị tuyên phạt 13 năm tù; Trần Đức Chính (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin) 17 năm tù; Trương Văn Tuyến (nguyên Tổng Giám đốc Vinashin) 7 năm tù; Phạm Thanh Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin) 6 năm tù.Báo Pháp Luật kể: Trong lúc đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa), tàu cá của ngư dân Bình Định bị bốc cháy, 11 ngư dân được cứu vớt kịp thời.Ngày 12-6, tàu cá BĐ- 97891 TS của ông Lê Anh Đôi (ngụ xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã đưa 11 ngư dân bị nạn do tàu cháy vào trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn tại TP Quy Nhơn (Bình Định) an toàn. Sức khỏe các ngư dân được cứu đều ổn định.Bản tin Zing kể về bản tin CNN: Hà Nội, Phú Quốc vào danh sách điểm du lịch tốt nhất châu Á. CNN đã đưa ra danh sách điểm du lịch tốt nhất châu Á năm 2019, trong đó bao gồm các tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên, nét văn hóa truyền thống, kiến trúc cổ xưa và ẩm thực đặc trưng: 1. Bali, Indonesia; 2. Kyoto, Nhật Bản; 3. Rajasthan, Ấn Độ; 4. Hong Kong (Trung Quốc); 5. Maldives; 6. Xiem Reap, Campuchia; 7. Chiang Rai, Thái Lan; 8. Bhutan; 9. Penang, Malaysia; 10. El Nido, Philippines; 11. Hà Nội, Việt Nam; 12. Phú Quốc, Việt Nam.Báo Thể Thao & Văn Hóa kể: Chùa Cầu - Lai Viễn Kiều là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, biểu tượng của phố cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới đang bị xuống cấp nghiêm trọng.Trước dấu hiệu xuống cấp ngày càng nghiêm trọng của di tích chùa Cầu, UBND TP Hội An vừa đề nghị Trung tâm Văn hóa Thể thao- Truyền thanh Truyền hình tăng cường giám sát việc thực hiện quy định số lượng khách tham quan tại di tích tối đa là 20 khách/lượt.Bản tin Vietnam Plus kể chuyện Hà Nội: Ôtô bốn chỗ bất ngờ lao xuống sông Tô Lịch… Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, chiếc ôtô loại 4 chỗ được đỗ trên vỉa hè đã lao xuống sông Tô Lịch, do tài xế quên không cài phanh tay. Sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 18 giờ chiều ngày 12/6/2019 trên đường Kim Giang, Đại Kim, Hà Nội đoạn đối diện số nhà 378.Người Loa Động kể: Hơn 70% doanh nghiệp ngành gỗ có vi phạm… Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Nguyễn Văn Cảnh cho hay, từ tháng 12-2018 đến nay, thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra tại 30 doanh nghiệp chuyên ngành gỗ trong tỉnh. Qua thanh tra cho thấy có đến hơn 70% số doanh nghiệp có vi phạm và bị xử phạt hành chính.Vi phạm phổ biến nhất là các doanh nghiệp tổ chức cho người lao động làm thêm giờ quá quy định của pháp luật... còn một số vi phạm khác như doanh nghiệp có ký kết hợp đồng lao động với người lao động nhưng nội dung thỏa thuận chưa đầy đủ, cụ thể; hoặc không ký hợp đồng lao động mà chỉ thỏa thuận bằng miệng với người lao động; chưa chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động trong thời gian không tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ chế đối thoại tại doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, mang tính hình thức.Bản tin PetroTimes kể: Số liệu thống kê mới đây cho thấy, kim ngạch nhập khẩu rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng chóng mặt, đạt 878 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2018.Trong đó, riêng mặt hàng quả đạt 655 triệu USD, tăng 48,7%, mặt hàng rau ước đạt 198 triệu USD, tăng 46,8%.Một đánh giá cho thấy rau quả nhập khẩu (NK) từ Mỹ đang chiếm một thị phần đáng kể trong tổng giá trị NK rau quả của Việt Nam và có thể sẽ còn tăng lên trong thời gian tới trước nhu cầu NK, tiêu thụ trái cây Mỹ từ phía DN và người tiêu dùng (NTD) Việt. Cụ thể, rau quả nhập từ Mỹ dần dần có chỗ đứng khi chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch này, còn Úc chiếm khoảng 7,83%.Báo Thanh Niên kể: 20 người nước ngoài bị Công an TP.SG phát hiện khi đang thuê nhà để hoạt động lừa đảo qua điện thoại tại Q.9.Lúc 9 giờ ngày 12.6, Công an TP.SG đã phối hợp với Công an Q.9 bất ngờ ập vào kiểm tra nhà số 251 Võ Văn Hát (tổ 2, KP.Phước Hiệp, P.Long Trường, Q.9) nơi có nhóm người nước ngoài tình nghi là tội phạm lừa đảo qua điện thoại đang cư trú tại đây. Qua kiểm tra, công an phát hiện 20 người nước ngoài (trong đó có 9 người Đài Loan, 11 người Trung Quốc).Tại trụ sở công an, 20 nghi phạm thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là giả danh cán bộ Công an, viện kiểm sát, tòa án… của Trung Quốc, Đài Loan gọi điện đến người dân Trung Quốc, Đài Loan để lừa đảo.Có vẻ như tình hình chính phủ tăng giá điện đã làm nhiều người trả tiền hóa đơn không nổi, và khi xài điện dầu, thế là chết xảy ra vì ngộp khói. Báo Tuổi Trẻ kể: Tối 12-6, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.SG đã khám nghiệm xong hiện trường tại căn nhà trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước, làm rõ nguyên nhân 7 bà cháu nghi bị ngạt thở, một em nhỏ tử vong.Được biết, nhà nạn nhân nhiều tháng không đóng tiền điện nên bị công ty điện lực ngừng cung cấp điện. Gia đình mượn một máy phát điện bằng dầu để phát điện. Lúc xảy ra vụ việc, nhà đang đóng kín cửa.Bản tin VnExpress kể: Hơn 10 người tấn công trưởng công an xã để giải cứu bạn… Nhóm công an xã đang khống chế một thanh niên thì bị hơn 10 người lao xe máy tới, cầm dao, kiếm tấn công.Ngày 12/6, Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hoá) tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.VTV kể chuyện miền cao: Công an TP Đà Lạt cho biết vừa phát hiện và bắt quả tang hai thanh niên hành nghề "cò đặc sản" chèo kéo du khách thuộc hai cơ sở tại TP Đà Lạt.Từ việc bắt quả tang hai thanh niên trên, Đội điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP Đà Lạt kiểm tra nhanh hai cơ sở kinh doanh đặc sản Đà Lạt là Trung Thành và Thùy Trang và phát hiện thêm các vi phạm khác.Báo Công An kể chuyện kho đậu phụng cháy ở Hà Tĩnh: Nhà xưởng chứa 400 tấn lạc bốc cháy, thiệt hại 10 tỷ đồng. Ngày 12-6, Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại nhà xưởng chế biến nông sản, thiêu rụi hơn 400 tấn lạc.Được biết, nhà xưởng chế biến nông sản rộng cả ngàn mét vuông bên trong có nhiều máy móc, thiết bị và chứa hơn 400 tấn lạc. Ước tính thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra lên đến khoảng 10 tỷ đồng.