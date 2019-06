Ăn Chùa, Đi Chợ, Thịt Heo, Trái Cây

Dân mình có những tật xấu rất là kỳ dị… Thí dụ, vào siêu thị ăn thoải mái.Báo Kiến Thức kể: Mặc dù đã có biển báo "Vui lòng không ăn thử và xé lẻ chùm vải'', thế nhưng nhiều khách hàng vẫn thể hiện sự "kém sang" của mình bằng cách ăn chùa trong siêu thị. Thời gian qua, việc đi siêu thị mua đồ nhưng một số khách hàng lại để xảy ra tình trạng "ăn chùa" sau đó vứt rác thải bừa bãi, khiến nhiều người lắc đầu vì ý thức quá kém. Mới đây trên MXH, các dân mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại những hình ảnh ăn chùa siêu thị các chùm vải được bày bán tại quầy đã bị khách hàng bóc ăn thử và vứt la liệt ngay tại chỗ, chẳng khác nào một mớ rác lẫn lộn.Báo Công Thương nêu vấn đề: Chợ truyền thống đang gặp khó? Không chỉ là nơi kinh doanh, tạo nguồn thu nhập cho nhiều người mà chợ truyền thống còn mang nét đặc trưng của mỗi cộng đồng dân cư; bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương... Tuy nhiên, bởi nhiều lý do khác nhau, chợ truyền thống đang gặp không ít khó khăn.Theo Bộ Công Thương, hệ thống chợ truyền thống đã và đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phân phối hàng hóa chung của cả nước, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Đến cuối năm 2018, cả nước có 8.475 chợ, trong đó, 229 chợ hạng 1; 903 chợ hạng 2; 7.205 chợ hạng 3 và 138 chợ chưa phân hạng. Tính chung trên các địa bàn, giá trị hàng hóa dịch vụ qua hệ thống chợ chiếm khoảng 40%.Báo Dân Việt kể chuyện lạ Cần Thơ: Dân bỏ chợ, kéo nhau vào siêu thị mua thịt heo. Từ khi xuất hiện dịch tả heo (lợn) châu Phi, giá heo hơi và giá thịt heo ở các chợ của TP.Cần Thơ giảm dần. Ngược lại, ở các siêu thị, giá thịt heo và sức mua tăng lên. Đây được xem là "chuyện lạ" vì bình thường, bà con chủ yếu mua thịt lợn ở chợ truyền thống.Đầu Tư Tài Chánh kể: Theo Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã xuất cảng sang Thái Lan đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD trong những tháng đầu năm 2019 và nhiều mặt hàng trái cây tươi của Việt Nam đã tiếp cận được thị trường này. ..Theo DN Phạm Nguyên, đơn vị sản xuất bánh kẹo đã có sản phẩm hiện diện ở Thái Lan, việc xác định phân khúc thị trường rất quan trọng. Hàng Thái tràn ngập ở Việt Nam không đồng nghĩa với việc DN Việt không có “cửa” vào Thái Lan. Điều quan trọng là thị trường nước bạn vẫn rất cần sự đa dạng và các sản phẩm có giá tốt, chất lượng ổn định.Báo Thanh Niên kể: ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” là chương trình phát triển kinh tế nông thôn lớn của quốc gia và Quảng Nam là một trong 10 địa phương được ưu tiên triển khai sớm. “Việc bình chọn và xếp hạng, gắn sao như thế này có ý nghĩa quan trọng, qua đó đánh giá được giá trị của sản phẩm cả về nội dung và hình thức. Khi đã được xếp hạng, gắn sao thì các sản phẩm được in lên bao bì logo công nhận sản phẩm OCOP. Đây là cách để người tiêu dùng nhận diện thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn chất lượng”, ông Thanh nói.Báo Tin Nhanh Chứng Khoán kể: Đầu năm 2018, trung tâm thương mại cuối cùng của Parkson tuyên bố đóng cửa, đánh dấu sự rút lui hoàn toàn khỏi thị trường Việt Nam của tập đoàn bán lẻ đến từ Malaysia. Cũng có không ít xao động cho thị trường, cho cả những người từng rất ngưỡng mộ những trung tâm bán hàng hào nhoáng, thường được biết đến là nơi đứng chân của những thương hiệu hàng hiệu, thậm chí là xa xỉ....Chậm hơn một chút, nhưng lại nhanh hơn tận 9 năm, đó là câu chuyện của người ra đi kế tiếp. Parkson có 13 năm tồn tại, xuất hiện lần đầu vào năm 2005 và chia tay người tiêu dùng Việt Nam vào năm 2018. Còn Auchan, có mặt ở Việt Nam từ năm 2015, và sau 4 năm, mới đây, vào tháng 5/2019, Auchan tuyên bố tháo lui. Sự ra đi của Auchan tiếp tục gây ra không ít bất ngờ với người tiêu dùng, khi chỉ trong 4 năm, hệ thống này đã gây dựng được tới 18 điểm bán hàng tầm cỡ.Báo Công Thương kể: Đầu tư FDI là động lực đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo sẽ chỉ đạt 6,7% trong năm nay, vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á và động lực thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển là sản xuất và nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI).Theo báo cáo Tiêu điểm kinh tế toàn khu vực Đông Nam Á mới nhất của ICAEW, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ giảm xuống 6,7% trong năm 2019. Dù vậy, mức này cũng đủ làm cho Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á bởi tăng trưởng GDP chung của khu vực chỉ ở mức 4,8% trong năm nay. Đây là kết quả của sự sụt giảm tăng trưởng xuất cảng trên khắp các nền kinh tế Đông Nam Á do nhu cầu nhập cảng của Trung Quốc suy yếu, sự chậm lại trong chu kỳ Công nghệ thông tin toàn cầu và sự gia tăng bảo hộ thương mại trong năm qua.Báo Công Luận ghi lời ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất cảng thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, xuất cảng thủy sản trong các tháng đầu năm nay có sự sụt giảm do nhiều nguyên nhân.Cụ thể như, rào cản thương mại, thuế chống bán giá giá tôm, cá tra từ thị trường Mỹ, chính sách kiểm soát chặt đường biên mậu của Trung Quốc, rào cản kỹ thuật từ các thị trường lớn. Cùng với đó, trong quý 1, nguồn cung tôm thế giới tăng cao, lượng tồn kho ở các thị trường vẫn lớn, giá xuất cảng giảm, trong khi giá tôm Việt Nam khó cạnh tranh với tôm các nước khác như Ấn Độ, Indonesia.Tuy nhiên, ông Hòe đánh giá, trong quý 2 và những tháng tiếp theo xuất cảng thủy sản sẽ khởi sắc hơn. Nguyên nhân là do, tại các thị trường Nhật Bản, Mỹ, EU hay Trung Quốc thì mặt hàng thủy sản của Việt Nam đều có lợi thế nhất định. Thêm vào đó, việc Trung Quốc công bố phê duyệt 33 mặt hàng thủy sản của Việt Nam xuất cảng vào nước này được miễn thuế nhập cảng với mức thuế cơ bản là 0% theo khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc cũng là động lực để các doanh nghiệp thúc đẩy xuất cảng vào thị trường này.VOV ghi nhận rằng làng nghề Đá mỹ nghệ Non Nước nằm trong Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Hiện vẫn còn hơn 100 hộ dân chưa chịu di dời đến vì cho rằng không phù hợp cho phát triển nghề. Nhiều người bỏ nghề chuyển sang làm việc khác.Ông Phan Đức Lộc, chủ xưởng làm đá tại Làng nghề Đá mỹ nghệ Non Nước cho biết, sau 4 năm dời về đây, việc sản xuất, kinh doanh của gia đình ông gặp khó khăn. Gia đình ông gắn bó với nghề đá mỹ nghệ hơn 20 năm nay. Trước đây, sản xuất tại nhà, diện tích rộng nên làm ăn thuận tiện.Ông Lộc than thở, từ khi vào làng nghề, diện tích quá nhỏ, khiến việc đi lại, sản xuất trong xưởng rất bất tiện, nhiều thợ bỏ nghề: "Khó khăn trong việc sản xuất. Đi đứng, vận động không được. Vừa chật hẹp, thời tiết nóng bức nên mình khó mà hoạt động dễ dàng, dễ gây sức ép về sức khỏe".Kinh TẾ & Đô Thị kể chuyện Hà Nội: Thủ dao trong người rình đâm tử vong tình địch trong đêm. Phát hiện người tình chung sống với một người đàn ông khác, Đỗ Khắc Phong nổi tính ghen tuông. Thủ dao trong người, Phong tìm đến nơi người tình thuê trọ đâm 3 nhát vào mặt và ngực tình địch khiến nạn nhân ngã gục.Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Đỗ Khắc Phong (SN 1967, hiện tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào tối 4/6, tại phường Khương Thượng.