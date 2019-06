Ngoại Trưởng Pompeo: Sinh Viên Bị Giết Tại Thiên An Môn Là Anh Hùng

WASHINGTON - Chính quyền Hoa Lục xóa hết mọi dấu vết của vụ đàn áp tại Thiên An Môn, cấm ngặt mọi thông tin, hội thảo về sự kiện đẫm máu 30 năm trước. Ví thế, phát biểu của ngoại trưởng Pompeo bị đáp trả gay gắt.Ông Pompeo vinh danh sinh viên tranh đấu vì dân chủ và nhân quyền là anh hùng. Tại thủ đô Washington, tòa ĐS Trung Cộng nhanh chóng lên án tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo là phê phán trịch thượng, là can thiệp nội bộ. Thông cáo báo chí của sứ quán Trung Cộng khẳng định: mọi thế lực sai khiến, bắt nạt không bao giờ thành công, và sau cùng sẽ chi là tro tàn của lịch sử.Mặt khác, bộ trưởng quốc phòng Feng Weihe của Trung Cộng tuyên bố tại diễn đàn an ninh Shangri-La cuối tuần qua “Quyết định đập nát phong trào sinh viên 1989 là đúng”.Phóng viên CBS tìm cách đến Thiên An Môn ngày 4-6. Sau khoảng 1 giờ xếp hàng chờ với khoảng 150 người, đến 5 giờ chiều, đã bị đuổi trở lui. Chỉ 1 số dân cần làm thủ tục lý lịch được phép vào. Phóng viên CBS trình sổ thông hành và thẻ nhà báo do thẩm quyền Beijing cấp được đưa tới gặp ban an ninh, được lễ phép giải thích là “phải xin phép” với cấp Bộ (mà văn phòng đóng của trong ngày).