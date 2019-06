Cảnh Báo Về Loài Giun Ký Sinh Có Thể Chui Vào Não Người

Khoảng đầu tháng 06/2019, Cơ quan y tế Hawaii (Mỹ) đưa ra cảnh báo cho du khách về loài ký sinh trùng có thể đục khoét và chui vào não người, gây ra tình trạng viêm não và trong tình huống xấu nhất là tử vong.Theo đó, 3 trường hợp mới vừa ghi nhận ở Hawaii đã khiến cơ quan có thầm quyền của thành phố không thể làm ngơ. Một trong số họ đã bị nhiễm từ tháng 12/2018 sau khi nuốt sống 1 con ốc sên do bị thách thức. 2 trường hợp khác đều bị trong năm 2019, nghi ngờ do ăn món salad và rau quả vừa thu hoạch chứ chưa qua chế biến. Theo thống kê, năm 2017 có 17 trường hợp bị nhiễm ký sinh trùng dạng tương tự, 10 ca trong năm 2018; và trong năm 2019, đến tháng 5 đã có 5 ca.Ký sinh trùng có tên Angiostrongylus cantonensis ký sinh ở phổi chuột, nơi chúng đẻ trứng và sinh sôi chính là “thủ phạm” dẫn đến các trường hợp nói trên. Một số ấu trùng sau khi rời khỏi trứng sẽ đi vào cổ họng chuột, sau đó bị nuốt vào trong hệ tiêu hóa và cuối cùng là ra ngoài môi trường khi con vật “đại tiện”. Ốc hay ốc sên và nhuyễn thể chính là vật chủ trung gian của loài ký sinh trùng Angiostrongylus cantonensis. Nếu vô tình ăn phải chúng, hoặc ăn phải rau bị ốc nhiễm khuẩn bò qua, con người sẽ bị nhiễm.Tương tự như ở chuột, ấu trùng khi đi vào cơ thể người cũng sẽ tìm đường lên đến não, nơi có hệ thần kinh trung ương. Tại đây, ấu trùng thường sẽ chết và gây ra viêm não. Tùy từng trường hợp mà triệu chứng có thể khác nhau, nhưng chung quy lại bao gồm đau đầu, hội chứng cứng cổ, ngứa ran người hoặc đau, sốt cấp thấp, buồn nôn và ói mửa. Trong trường hợp nghiêm trọng, nhiễm trùng có thể dẫn đến tổn thương thần kinh, tê liệt, hôn mê và thậm chí tử vong.Chẩn đoán nhiễm trùng khá phức tạp vì không có xét nghiệm máu nào giúp phát hiện ký sinh trùng. Lấy mẫu dịch não tủy là cách có thể giúp tìm thấy DNA của ký sinh.Hiện vẫn chưa có phác đồ điều trị cụ the. Và nếu sống sót, bệnh nhân thường thường mắc các di chứng liên quan đến thần kinh.Phòng bệnh là cách tốt nhất được các chuyên gia khuyên, chẳng hạn như nấu chín và kỹ rau trước khi ăn, không ăn động vật sống…Nguoivietphone.com