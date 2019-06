Apple Thách Thức Facebook, Google Với ‘Sign In With Apple’

Khoảng đầu tháng 06/2019, dịch vụ hội nhập bằng Apple đã được giới thiệu tại WWDC 2019, xác thực bằng Face ID và Touch ID, tấn công trực tiếp Google và Facebook.Theo đó, Apple đã công bố dịch vụ mới tại WWDC 2019 có tên “Sign in with Apple”, cho phép người dùng hội nhập các ứng dụng, dịch vụ mà không phụ thuộc vào mạng xã hội. Nút bấm “Sign in with Apple” sẽ xuất hiện bên trong ứng dụng, website tương tự như chúng ta vẫn thấy với “hội nhập bằng Facebook” hay “hội nhập bằng Google”. Nó cũng cho phép người dùng sử dụng dịch vụ mà không cần tạo tài khoản mới.Tuy nhiên, điểm khác biệt mà Apple nhắc tới là quyền riêng tư. Giám đốc phần mềm Craig Federighi khẳng định công ty luôn luôn bảo vệ danh tính, hoạt động của người dùng và không cần bật công tắc nào để yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư của họ: “Tại Apple, chúng tôi tin quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người và đưa nó vào mọi thứ chúng tôi làm”. Ông không quên nhắc đến các dịch vụ, ứng dụng bên thứ ba có thể khiến người dùng mất quyền riêng tư khi chúng được chia sẻ sau lưng và bị lợi dụng để theo dõi họ.Với “Sign in with Apple”, lập trình viên có thể nhúng nút vào ứng dụng của mình và Apple giúp người dùng hội nhập vào ứng dụng bằng tài khoản mới mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Nếu ứng dụng muốn tên và email để gửi thông tin, họ được phép yêu cầu song Apple đã xây dựng giải pháp mới cho những người quan tâm tới quyền riêng tư.Người dùng vẫn có thể chọn chia sẻ địa chỉ email thực tế hoặc ẩn đi. Nếu muốn ẩn email, Apple sẽ tạo ra địa chỉ bất kỳ độc nhất rồi chuyển tiếp thư đến địa chỉ email thực sự. Theo ông Federighi, người dùng được vô hiệu hóa một trong các địa chỉ vào bất cứ thời điểm nào.Nhà phát triển iOS Ben Sandofsky chỉ ra nếu ứng dụng đang cung cấp dịch vụ hội nhập bằng Facebook, Google hay tài khoản khác, Apple bắt buộc nó phải cung cấp hội nhập bằng Apple. Tính năng “Sign in with Apple” có mặt trên tất cả nền tảng và web. Nó sẽ được tích hợp trong iOS 13 khi chính thức ra mắt cuối năm 2019.Nguoivietphone.com.