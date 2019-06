Làng Nghề, Phi Công, Gạo, Cá Heo, Đạo Văn

Làng nghề cũng là một điểm hấp dẫn du khách… Thực tế, nếu không kinh doanh du lịch, nhiều làng nghề sẽ bị xóa sổ tại Việt Nam.Báo Văn Hóa kể về Ninh Thậun: Giữ bản sắc làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch.Ninh Phước (Ninh Thuận), nổi tiếng là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống như dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, Chung Mỹ hay gốm Bàu Trúc - làng gốm lâu đời nhất của đồng bào Chăm. Những năm qua, chính quyền địa phương cùng bà con nỗ lực đầu tư, giữ gìn bản sắc sản phẩm thủ công làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch theo hướng phát triển bền vững; đồng thời, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.Báo Giao Thông kể: Việt Nam sắp có phi công đầu tiên được Không quân Mỹ đào tạo.Tài khoản mạng xã hội chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội ngày 3/6 đã đăng tải thông báo chúc mừng phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công Hoa Kỳ. Thượng uý Đặng Đức Toại là phi công Việt Nam đầu tiên sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Columbus. Tiếp theo sẽ là Trung uý Doãn Văn Cảnh - người hiện đang theo học Chương trình Lãnh đạo Hàng không.Báo Lao Động kể: Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm sụt giảm mạnh trên 20%.Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTMT), 5 tháng đầu năm 2019, khối lượng xuất khẩu gạo ước đạt 739 nghìn tấn, thu về 314 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,83 triệu tấn và 1,21 tỉ USD. So với cùng kỳ năm 2018, xuất khẩu gạo giảm 4% về khối lượng và giảm 20,7%.Người Lao Động kể: Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả xảy ra tại Công ty TNHH Mỹ Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) do đại gia Trịnh Sướng làm Chủ tịch HĐTV kiêm giám đốc.Kênh 14 kể: Lần đầu tiên tại đảo Bình Ba (Khánh Hoà) xuất hiện cá heo “đuổi theo” tàu của du khách, nhưng mệt quá nên nhảy tí rồi lặn mất. Được biết, bầy cá heo đã xuất hiện ở vùng Vĩnh Hy - Cam Ranh khoảng một tuần nay, nhưng đây là lần đầu tiên chúng nhảy khỏi mặt biển, thân thiện “chào” đoàn khách như vậy.VietTimes kể chuyện đạo văn: Từ Cà Mau, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho biết chị rất buồn và bị tổn thương vì truyện ngắn “Những biển” của chị (đã in trong tập “Cố định một đám mây”) bị sao chép thành “Biến mất”, dưới tên Kai Hoàng, gửi tham gia cuộc thi truyện ngắn do Báo Người Lao Động tổ chức.Đối chiếu giữa “Biến mất” của cây viết trẻ Kai Hoàng với văn bản “Những biển” của Nguyễn Ngọc Tư, nội dung cốt truyện và cả bối cảnh câu chuyện diễn ra trong không gian ở biển khá giống nhau, chỉ khác vài chi tiết.Báo Thanh Tra kể: Sau nhiều năm xây dựng thương hiệu, xoài Yên Châu (Sơn La) đã chính thức thâm nhập thị trường Mỹ và Anh. Theo số liệu thống kê, toàn huyện có trên 1.560 ha xoài (trong đó, có 23 ha được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc; 130 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP); diện tích cho sản phẩm 520 ha, ước sản lượng đạt 5.965 tấn (trong đó, có khoảng 1.310 tấn thuộc chuỗi sản xuất quả an toàn đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường). 506 ha chuối, trong đó 25 ha được cấp giấy chứng nhận VietGAP; diện tích cho sản phẩm 387 ha...VOV kể chuyện: …đi trên cầu bị ô tô tông rơi xuống sông Tiền tử vong. Cú tông mạnh khiến ông Lương Công Luật, ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho- người điều khiển xe gắn máy rơi xuống sông Tiền ở độ cao hơn 10 mét tử vong.Hôm 3/6/2018, tại cầu Rạch Miễu thuộc địa phận xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng: ô tô tải mất lái tông vào lan can cầu làm 2 người đàn ông đi xe gắn máy ngược chiều trên cầu bị tử vong tại chỗ.VnEconomy kể: Sắp xuất hiện “phố đi bộ trên cao” đầu tiên tại quận 6 Tp.SG. Sắp tới, công ty DHA Corp sẽ khởi công xây dựng Trung tâm thương mại Outsight D- Mall, được mệnh danh là "khu phố đi bộ trên không" đầu tiên của Tp.SG tại quận 6. Khu trung tâm thương mại này sẽ tái hiện lại một cách chân thực những con phố mua sắm giàu bản sắc của Chợ Lớn trên cao.D-Mall toạ lạc giữa khu đất "đắt giá" nhất của quận 6 trên đường Hồng Bàng, sát vòng xoay Cây Gõ. Tổ hợp thương mại này có quy mô 5 tầng, rộng hơn 25.000 m2, khi hoàn thành sẽ là trung tâm shopping - ẩm thực - giải trí theo mô hình phố đi bộ trên cao đầu tiên của Tp.SG.TTXVN kể chuyện Vũng Tàu: Ngày 3/6, UBND thành phố Vũng Tàu cùng các lực lượng Công an, Đội Trật tự đô thị và UBND phường 12 đã bắt giữ một số phương tiện đang tiến hành san gạt nền đất, làm đường, bó vỉa hè bên trong một khu đất nông nghiệp ở mặt tiền đường ven biển hướng về cầu Cửa Lấp (huyện Long Điền), phường 12, thành phố Vũng Tàu...Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng phòng Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu cho biết, chủ đất có hành vi đầu tư xây dựng trái phép hạ tầng và san lấp mặt bằng, có dấu hiệu phân lô bán nền vi phạm pháp luật. Thành phố sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn quyết liệt, qua đây cảnh báo người dân không tham gia vào việc sử dụng đất đầu tư xây dựng công trình trái phép, không để đối tượng lừa đảo phân lô bán nền trong khu đất không được phép lập dự án phân lô như trên.VTV kể: Du lịch canh nông là một trong những loại hình đang rất hấp dẫn. Tại Huế, nhiều nhà đầu tư đã và đang phát triển mô hình này trở thành các điểm trải nghiệm lý thú.Một buổi trải nghiệm tại trang trại Hữu cơ Huế Việt ở Phường Thuỷ Xuân, Thành phố Huế của các em trường mầm non Âu Lạc. Nơi đây, các em được tận tay thu hoạch những loại quả quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày và tự mình trồng những cây rau, chăm sóc đàn vật nuôi, những việc làm thực tế đã giúp các em hiểu được công sức của người nông dân khi làm ra những sản phẩm thân thiện với môi trường.Trang trại hữu cơ này với diện tích hơn 1 hecta trồng hàng chục loại rau màu khác nhau, cung cấp cho nhiều cửa hàng bán nông sản sạch và các trường học trên địa bàn.Tiền Phong cảnh giác: Trại hè, đừng để 'tiền mất tật mang'! Những năm gần đây, đi trại hè trở thành “mốt” được các phụ huynh thành phố lựa chọn như một phương án tối ưu để “ký gửi” con trong những tháng nghỉ hè. Nhiều người còn sẵn sàng chi hàng chục đến trăm triệu đồng cho con đi trại hè quốc tế “sang chảnh” mà không lường trước những hệ lụy....Không phủ nhận lợi ích, hiệu quả của hoạt động trại hè, nhưng TS. Vũ Thu Hương (Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) vẫn cảnh báo: “Có những chương trình cho các cháu vào rừng chơi nhưng không dạy các cháu kỹ năng sống trong rừng nên nhiều cháu về nhà với đầy vết côn trùng cắn, xây xước cơ thể. Nhiều chương trình không có tính giáo dục, chủ yếu chỉ vui chơi, giải trí, thoả mãn nhu cầu trông con của bố mẹ là chính. Các chương trình cũng không được thẩm định, dẫn tới nhiều chi tiết phản giáo dục, không phù hợp với trẻ nhỏ, ví như trại hè giới tính dành cho lứa tuổi tiểu học nhưng lại dạy trẻ về hậu quả phá thai.”Báo Dân Việt kể: Việt Trinh từng được đánh giá là một tuyệt sắc giai nhân của thế hệ người đẹp ảnh lịch cuối thế kỷ trước. Cho đến bây giờ, sau hơn 20 năm, dù đã bước sang độ tuổi U50, cô vẫn được là một người đẹp không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Và bí quyết đó chính là ăn chay trường.Cô cho biết: “Hồi đầu tiên khi vừa ăn chay thì mình thấy ngay là rất dễ tiêu hóa, không bị đầy bụng, nặng bụng. Rồi dần dà ăn thường xuyên, lâu dài và tôi phát hiện điều màu nhiệm mà việc ăn chay mang lại: đó là làm cho mình điềm đạm, bớt nóng tính hơn rất nhiều. Theo những tài liệu khoa học mà tôi được biết khi ăn nhiều thịt, chất đạm, cơ thể dễ sinh ra mệt mỏi, cáu bẳn, các loài động vật ăn thịt như hổ, báo... cũng dễ nổi giận hơn các loài động vật ăn cỏ, lá khác”.Báo Pháp Luật kể: PGS.TS Phan Nhật Thanh, Phó Trưởng Khoa Luật Hành chính Trường ĐH Luật TP.SG, vừa có đơn xin từ chức.Đơn viết: “Với cương vị của mình, tôi cũng đã hết sức cố gắng nhưng vẫn chưa góp phần làm trong sạch được môi trường sư phạm. Gần suốt nhiệm kỳ Phó Trưởng khoa vừa qua, tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhất những công việc được giao. Nhìn nhận một cách công tâm, Khoa Luật Hành chính trong 5 năm qua không phát triển gì về chuyên môn mang tầm khoa (có chăng là do sự nỗ lực của các cá nhân); không có định hướng phát triển khoa một cách cụ thể (về cả học thuật và trình độ ngoại ngữ); nội bộ khoa mất đoàn kết sâu sắc; những bất công trong thi đua khen thưởng; những tai tiếng về đạo văn, lạm dụng tình dục, hãm hại đồng nghiệp không được giải quyết một cách minh bạch và triệt để… Những câu chuyện xảy ra, với tư cách là Phó Trưởng khoa, tôi cũng đã tham gia góp ý nhưng lực bất tòng tâm."