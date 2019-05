Bảo Vật, Biển Đông, Vảy Tê Tê, Đánh Bạc

Xuân NiệmBản tin TTXVN kể: Hưng Yên công bố bảo vật quốc gia tượng Phật Quan Âm chùa Mễ Sở… Ngày 23/5, tại chùa Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã công bố một quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đối với tượng Phật nghìn mắt nghìn tay (Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn).Bản tin ghi rằng tượng Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn chùa Mễ Sở là hiện vật gốc độc bản, có hình thức thể hiện độc đáo, được các nghệ nhân xưa tạo tác hoàn toàn bằng kỹ thuật điêu khắc thủ công truyền thống hết sức công phu, tiêu biểu cho nền mỹ thuật đầu thế kỷ thứ XIX.Đây là pho tượng Phật có số lượng tay nhiều nhất nước ta hiện nay với 1.014 cánh tay. Đi kèm mỗi cánh tay là một con mắt được tạo tác tinh xảo trong lòng bàn tay và được chia ra thành nhiều tầng lớp khác nhau. Những cánh tay lớn của tượng không chỉ được tạc từ cánh tay chính, mà còn có thêm phần gập của khuỷu tay.Bản tin Infonet ghi nhận: Ngày 23/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về việc Trung Quốc cho gia tăng hoạt động của các đội tàu bắt nghêu, gây tổn hại nghiêm trọng đến môi trường trên Biển Đông... Theo đó, việc khai thác tài nguyên ở Biển Đông cần tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của các quốc gia ven biển, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường sinh thái....Trước đó, ngày 20/5, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) Mỹ công bố báo cáo cho biết các đội tàu đánh bắt nghêu phá hoại môi trường “khét tiếng” của Trung Quốc đã gia tăng hoạt động tại Biển Đông, cụ thể là vùng biển quanh Đá Bông Bay, và đảo Bạch Quy, thuộc quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép). Các đội tàu này gồm hàng chục tàu nhỏ có các "tàu mẹ" lớn hơn đi kèm, nghêu sau đó được đưa về tỉnh Hải Nam.Báo Thanh Niên kể: Ngày 23.5, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa phát hiện một container trong cảng CMIT (TX.Phú Mỹ) có chứa hơn 6 tấn vảy tê tê.Báo Tiền Phong kể: Thêm đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá, bắt 38 đối tượng. Công an tỉnh Hải Dương và Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng bằng hình thức đánh bài trên mạng internet, đồng thời bắt giữ 38 đối tượng về tội “Tổ chức đánh bạc” và 3 đối tượng “Đánh bạc”... hầu hết hạ tầng từ máy chủ đường truyền, và việc giao dịch chuyển tiền qua tài khoản đều do các đối tượng nước ngoài cung cấp điều hành, chỉ đạo.Báo SGGP ghi nhận: Giải World Cup Billiards 3 băng TPHSG 2019 đã diễn ra được hai vòng đấu loại tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (Quận 1, TPSG). Đây là mùa giải thứ 5 liên tiếp, giải đấu này được Liên đoàn Billards thế giới trao quyền đăng cai cho Việt Nam. Giải năm nay quy tụ 149 cơ thủ từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Giải năm nay có tiền thưởng tăng gấp đôi (106.000 Euro tương đương 2,8 tỷ đồng). Trong đó, nhà vô địch sẽ nhận 16.000 Euro (418 triệu đồng) và 80 điểm.Lịch thi đấu: Ngày 21-23/5: Thi đấu vòng loại chọn ra 15 cơ thủ vào vòng chính thức; Ngày 24/5: Thi đấu vòng bảng Top 32 (các cơ thủ hàng đầu thế giới và Việt Nam ra trận); Ngày 25/5: Thi đấu vòng 1/8 và tứ kết; Ngày 26/5: Thi đấu bán kết và chung kết.Báo Pháp Luật kể chuyện Khánh Hòa: Đau xót chú rể bị điện giật tử vong trước giờ đi rước dâu. Chú rể gặp nạn khi tham gia sửa lại rạp cưới bị trời mưa làm hỏng. Nhiều người không cầm lòng khi chứng kiến thi thể đặt bên ảnh cưới...Chiều 23-5, trao đổi với PLO, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho hay các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ điện giật làm chết người rất thương tâm xảy ra tại thôn Tân Lập, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa.Báo Một Thế Giới kể chuyện tỉnh Sơn La, khi bé gái 13 tuổi vào khám bệnh, bị hiếp dâm trong phòng X-quang: Bà La Thị Yêu - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai cho biết, vào chiều ngày 21.5, một bệnh nhi 13 tuổi đến viện khám vì bị đau tức ngực và bệnh ngoài da. Tại bệnh viện, kỹ thuật viên Mùa A Chớ (khoa Chẩn đoán hình ảnh) đã đưa bé gái này vào phòng chụp X-quang để làm thủ thuật chụp chiếu tim, phổi.Sau đó, bệnh nhi tố cáo nam kỹ thuật viên có hành vi hiếp dâm mình. Khi biết thông tin, người nhà bệnh nhi và các bệnh nhân trong bệnh viện kéo đến khoa để hỏi cụ thể... Hiện công an huyện Quỳnh Nhai đang tạm giữ anh Mùa A Chớ - kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh của bệnh việnBản tin Zing kể chuyện Quảng Trị: Ghé vào trang trại để cho lợn ăn, vợ chồng anh Thái ở Quảng Trị bị nhóm người xăm trổ đi trên ôtô đánh đập, bắt quỳ giữa nắng khoảng 30 phút.Ngày 23/5, 3 người nông dân ở xã Cam Thành (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) vẫn phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Họ bị một nhóm người xăm trổ, đánh đập gây thương tích.Báo Công Luận ghi lời ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) – tại Việt Nam, những năm gần đây, ngành hàng không tăng trưởng 14 -15%, gấp đôi GDP. Sự hiện diện của các Hãng hàng không tư nhân là yếu tố tạo nên sự năng động hơn của thị trường hàng không Việt Nam.“Từ khi các Hãng hàng không tư nhân khai thác, hàng không Việt Nam sang trang, không còn thế độc quyền trong kinh doanh hàng không, từ phương tiện chỉ dành cho giới thu nhập cao, nay trở thành công cụ đi lại rộng cửa hơn với mọi người dân…”Đồng quan điểm, ông Lưu Bình Nhưỡng – Phó Ban dân nguyện của Quốc hội cho rằng, có những việc, đặc biệt là hàng không trong nước, với sự ra đời của một số hãng hàng không tư nhân đã tạo ra sự bình đẳng, người dân được hưởng lợi nhiều hơn, cơ hội đi máy bay của người dân có nhiều hơn.Báo Loa Động kể: Hồi 16h ngày 23.5, trên QL1, đoạn qua thôn Tân Xuân, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, xe ô tô khách mang BKS: 77B-004.98 đang di chuyển theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, xe khách đã va chạm với xe máy 77E1-396.31 do bà Nguyễn Thị T. (SN 1976, trú thôn Vĩnh Long, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) điều khiển. Cú va chạm mạnh làm bà T. tử vong tại chỗ.Chưa hết, một xe khách 76B-005.10 (chưa rõ người điều khiển) chạy ngay phía sau xe khách 77B-004.98 do tránh vụ tai nạn đã bẻ lái vào nhà một người dân nằm sát bên đường.VTC News kể: Đại biểu Quàng Thị Vân (Điện Biên) cho rằng những người mua rượu, bia sau 22h đêm thường là những người nát rượu, nghiện rượu nên cần phải có quy định cụ thể. Rượu bia là nguyên nhân gây ra hơn 320 loại bệnh tật, là hiểm họa, nguy cơ gây tai nạn giao thông, suy thoái giống nòi, là nguyên nhân của đói nghèo, đặc biệt đối với vùng cao, nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số."Việc quá lạm dụng rượu, bia làm ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội của đất nước. Ở Việt Nam mức tiêu thụ rượu, bia không ngừng tăng lên, dân số Việt Nam đứng thứ 8 châu Á nhưng mức tiêu thụ rượu, bia thì đứng thứ 3, tổng số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia ở nam giới là 32,4%, nữ giới là 19,6%.Bản tin Vietnam Finance kể chuyện tỉnh Thái Bình: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi suất gần 200%/năm.Công an TP. Thái Bình mới đây cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Huấn (SN 1993, trú tại tổ 13, phường Tiền Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi".VietnamNet kể: 5 nữ sinh tỉnh Quảng Bình chết đuối trong ngày 23/5/2018.Vào khoảng 13h ngày 23/5, em Hồ Thị A. T. và Hồ Thị K. Y., trú bản La Trọng trong lúc cùng mẹ lên rẫy đã rủ nhau xuống tắm tại khu vực thượng nguồn sông Gianh. Trong lúc tắm, 2 em nhỏ này đã bị đuối nước dẫn đến tử vong... em T. đang là học sinh lớp 3 và Y. là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học và THCS số 1 Trọng Hóa.Trước đó, lúc 9h sáng cùng ngày, tại địa bàn xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khác làm 3 học sinh nữ gồm: Nguyễn Thị H. T.; Nguyễn C. L. và Nguyễn T. H., cùng sinh năm 2007 và đang là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Thanh Thạch tử vong.Pháp Luật Plus kể chuyện Tây Nguyên: Đi cắt cỏ, hai mẹ con đuối nước thương tâm.Thấy con gái 4 tuổi của mình rơi xuống hồ nước, người mẹ nhanh chóng nhảy xuống cứu con nhưng không biết bơi, hậu quả làm hai mẹ con đuối nước. Sáng ngày 23/5, Đại diện UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong. Trong đó, người mẹ đang mang thai được khoảng 4 đến 5 tháng tuổi. Trước đó, chiều ngày 22/5, chị H.T.L. (24 tuổi) cùng con gái là cháu V.T.C.L. (4 tuổi; trú tại thôn 2, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức) đi cắt cỏ.