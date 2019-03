Thịt Heo, Hà Nội, Cán Bộ, Sony, Tân Sơn Nhất

Xuân NiệmGiá thịt theo giảm thê thảm... Heo tức là lợn. Nông dân la trời. May mắn, sắp lên giá lại...Báo Nông Nghiệp VN ghi lời ông Nguyễn Xuân Dương - Cục trưởng cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT): Giá lợn sẽ rất sớm chạm mốc 40.000 đồng/kg.Kinh nghiệm cho thấy, thịt lợn chiếm tới 70% nhu cầu thực phẩm của người Việt Nam và rất khó để tìm ra loại thịt nào thay thế. "Nếu thời điểm này, các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không quay lưng với thịt lợn an toàn, nhất là sản phẩm thịt lợn được sản xuất theo chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, thì chắc chắn giá lợn sẽ tăng từ 32.000 - 33.000 đồng lên 40.000 đồng trong thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ trong khoảng một tuần", ông Nguyễn Xuân Dương nói.VnExpress kể rằng: Hà Nội được bình chọn trong top điểm đáng đến nhất 2019.Thủ đô của Việt Nam được nhiều độc giả trên thế giới đánh giá cao hơn Tokyo, Nhật Bản.TripAdvisor vừa công bố 25 địa điểm tốt nhất trên thế giới để đi du lịch trong năm 2019. Danh sách này dựa trên sự bình chọn của độc giả về khách sạn, nhà hàng và các trải nghiệm.Thủ đô Hà Nội đứng thứ 15 trong danh sách bình chọn.Hạng nhất là London (Anh); nhì là Paris (Pháp), ba là Rome (Italy)...Infonet kể chuyện Thừa Thiên Huế: Lương thấp, áp lực cao, nhiều cán bộ xin nghỉ việc.Nhiều cán bộ cấp xã và cán bộ trường học ở huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) viết đơn xin nghỉ việc do lương thấp, áp lực công việc cao...Cụ thể, từ cuối năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, 4 Phó Công an xã gồm xã Phú Mỹ, Phú Hải, Vinh Phú, Phú Thanh (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) viết đơn xin nghỉ việc và đã được cơ quan chấp thuận đồng ý.Tại xã Vinh Thái (huyện Phú Vang), Trưởng Công an xã và cán bộ văn hóa xã hội cũng viết đơn xin nghỉ với lý do chuyển đi tỉnh khác làm ăn. Kế toán trưởng của UBND xã Phú Xuân (huyện Phú Vang) mới viết đơn gửi đến cơ quan xin nghỉ do áp lực công việc. Kế toán và cán bộ bộ phận nông lâm ngư xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) viết đơn trình lên xin nghỉ.Báo VnReview kể: Sony Corp đang đóng cửa nhà máy sản xuất điện thoại thông minh của hãng tại Bắc Kinh Trung Quốc nhằm giảm bớt gánh nặng từ việc kinh doanh smartphone thua lỗ, sẽ chuyển cơ sở sản xuất sang Thái Lan...Giống như hầu hết các nhà sản xuất smartphone, doanh số điện thoại thông minh Sony cũng đang giảm dần trong vài quý vừa qua. Thị phần của Sony đã giảm xuống dưới 1% do sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Sony đang chuẩn bị cho khoản lỗ 95 tỷ Yen (863 triệu USD) trong năm tài chính 2018-19.Vân không có ý định bán mảng kinh doanh smartphone, công ty đặt mục tiêu tập trung và tái cơ cấu một lần nữa để thu hút từ công nghệ 5G sắp tới.Bản tin Zing kể: Nếu từng vào xem mục nhận xét về sân bay Tân Sơn Nhất trên trang mạng xã hội của cảng hàng không này, nhiều người dùng sẽ bắt gặp hàng loạt những lời phàn nàn từ hành khách từng sử dụng dịch vụ của sân bay.Có nhiều hành khách phàn nàn về chuyện bị vỡ hay bẻ khoá hành lí, về nhân viên sân bay có thái độ thiếu thiện cảm, thậm chí là hung hăng. Nhiều hành khách khác than chuyện chậm chuyến hay cảnh ròng rã xếp hàng để kiểm tra an ninh. Điểm chung của họ là đều liệt sân bay Tân Sơn Nhất vào nhóm “không khuyến khích sử dụng”...Trước đó, theo kết quả khảo sát chất lượng dịch vụ tại 6 sân bay trong nước công bố ngày 11/3, sân bay Tân Sơn Nhất xếp cuối về điểm trung bình chất lượng.Bản tin CafeBiz/Tri Thức Trẻ kể: TP.SG vượt Hà Nội, trở thành thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam.TP.SG trở thành thành phố đắt đỏ nhất cả nước với mức giá cả bằng 101,47% thành phố đứng thứ 2 là Hà Nội. Hai nhóm hàng TP.SG đắt đỏ hơn Hà Nội là Học phí và nhóm Bưu chính viễn thông.Kết quả biên soạn chỉ số SCOLI (Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian) năm 2018 cho thấy: TP.SG trở thành thành phố đắt đỏ nhất cả nước.Mức giá của TP.SG bằng 101,47% so với Hà Nội. Đứng vị trí thứ hai là Hà Nội.Bản tin VTV kể chuyện Thủ Đức: Anh Bình đã phải bỏ ra 1.400.000 đồng để mua 7 chiếc vé xem chương trình biểu diễn nghệ thuật tổng hợp của 2 đối tượng tự xưng là cán bộ phường Trường Thọ (quận Thủ Đức ) đến bán.Phóng viên đã liên lạc với UBND phường Trường Thọ và được xác nhận là không có cán bộ nào như vậy. Trước đó, Công an Phường Trường Thọ đã xác minh sự việc sau khi được anh Bình gọi điện thoại thông báo.TTXVN kể chuey65n Bến Tre: Các đối tượng khai nhận, sau khi bò được vận chuyển đến cơ sở giết mổ, lái bò nhờ bơm nước vào bò trước khi giết mổ nhằm làm tăng trọng lượng, thu lời bất chính.Ngày 29/3, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, tối 28/3, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Bến Tre kiểm tra cơ sở giết mổ trâu - bò Kim Yến của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thanh Vũ trên địa bàn ấp Tân Đức A, xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc , do bà Chu Thị Kim Yến làm chủ.ANTV kể chuyện phá rừng: Một vụ phá rừng thông gần 40 năm tuổi quy mô lớn vừa xảy ra tại xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.Vị trí rừng thông bị cưa hạ nằm cạnh tỉnh lộ ĐT725, đoạn qua tiểu khu 271, xã N’Thôn Hạ, huyện Đức Trọng. Lâm phần do Ban chỉ huy xã đội xã N’Thôn Hạ bảo vệ. Vị trí này cách trụ sở UBND xã N’Thôn Hạ 300m theo đường tỉnh lộ. Việc phá rừng thông diễn ra từ dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, có 53 cây thông gần 40 năm tuổi với khối lượng khoảng 20m3 gỗ tròn bị cưa hạ ngổn ngang.Báo PLVN kể rằng nông dân Huế cạn nước: Do nắng hạn kéo dài và thiếu nguồn nước để tưới tiêu, hàng trăm ha lúa vụ đông xuân 2018 – 2019 ở các huyện, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế đang bị chết khô và có nguy cơ mất trắng toàn bộ.Báo Người Đưa Tin kể: Cho học sinh đóng cảnh ân ái, thầy giáo ở TP.SG bị đình chỉ dạy học 1 năm.Khi cho học sinh lớp 11 sân khấu hóa tác phẩm văn học, thầy giáo vì "tôn trọng" nguyên tác nên cho học sinh đóng cảnh "ân ái", bị hãm hiếp. Nhà trường vừa ra quyết định đình chỉ công tác với thầy giáo này 1 năm.Cụ thể, trong quá trình giảng dạy, thầy giáo Phạm Quốc Đạt, giáo viên Ngữ Văn trường THPT Võ Trường Toản, TP.SG đã cho học sinh sân khấu hóa hai tác phẩm "Bỉ vỏ" của nhà văn Nguyên Hồng và "Số đỏ" của nhà văn Vũ Trọng Phụng.Có tin thầy giáo này kiện Hiệu trưởng... Than ôi, nếu trước 1975, Thầy giáo này bị đuổi liền, trong khi Hội phụ huynh sẽ kiện thầy giáo này vì các em học văn, tức là học chữ, không có nghĩa là học sân khấu... Nên chuyển thầy giáo này sang Hội sân khấu nghệ thuật chăng?Bản tin Kênh 14 kể: Ngày 28/3, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị Công an TP.SG khẩn trương truy xét 2 nhóm giang hồ nổ súng đuổi chém nhau kinh hoàng ở quán cà phê Thủy Trúc....Công an xác định chủ chiếc xe ô tô chở nhóm đối tượng là N.T.H.V. (ngụ quận 4) làm chủ. Chủ xe cho biết xe ô tô giao cho 2 vợ chồng người em là H.Đ.T. (28 tuổi, ngụ tỉnh Phú Yên, trú quận Thủ Đức) để chạy Grab. Sau vụ việc, T. không có mặt ở địa phương.VnExpress kể: Bắt giữ hơn 9,2 tấn nghi ngà voi tại cảng Đà Nẵng.Số hàng hoá nhập từ Châu Phi về Việt Nam bằng đường biển, được nguỵ trang trong các thùng gỗ xẻ.Ngày 28/3, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với cảnh sát, biên phòng và đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung khám xét container nghi chứa hàng cấm trên tàu biển vừa cập cảng Tiên Sa.Lực lượng chức năng phát hiện 9,12 tấn nghi là ngà voi được nguỵ trang trong các thùng gỗ trước khi xếp vào container. Số hàng này được nhập từ Congo (châu Phi) về Việt Nam, do một doanh nghiệp có địa chỉ ở Quảng Nam đứng tên nhận.