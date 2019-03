Thông báo về

Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm 2019

Đã có những người chịu chết vì bênh vực quyền lợi của Hội Thánh.

Nhưng ngày nay có người nào dám chịu chết để bênh vực quyền lợi của con người không?

(TGM. Nguyễn Kim Điền)

Trong tinh thần cổ vũ việc sống chứng nhân niềm tin và sự dấn thân vì tự do tôn giáo, PTGDVNHN lập Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền để vinh danh những gương sáng cá nhân hoặc tập thể trong thời gian qua, ở quốc nội lẫn hải ngoại, đã có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực này.

Bắt đầu từ năm nay, Giải sẽ được trao vào tháng Sáu, dịp lễ giỗ của Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền (1921-1988). Tgm. Nguyễn Kim Điền nguyên là giám mục của tổng giáo phận Huế và là một tấm gương sống đạo nổi bật trong giáo hội công giáo tại Việt Nam. Ngài mất vào ngày 08.06.1988 với một cái chết nhiều nghi vấn, vì nỗ lực tranh đấu cho tự do tôn giáo và bảo vệ phẩm giá con người.

Trong những năm qua, Giải đã được trao cho giáo xứ Thái Hà và tu viện Dòng Chúa Cứu Thế (Hà Nội), Nguyễn Hữu Giải (linh mục, Huế), Nguyễn Văn Lía, (tín đồ phật giáo hoà hảo, An Giang), Võ Văn Thanh Liêm (tu sĩ phật giáo hoà hảo, Long An), Con Cuông (giáo điểm công giáo, Nghệ An), Nguyễn Hữu Vinh (nhà báo, Hà Nội), Phạm Ngọc Thạch (mục sư, Đắc Lắk), Đặng Hữu Nam, linh mục, Nghệ An), Nguyễn Đình Thục (linh mục, Nghệ An), Hứa Phi (chánh sự vụ, Lâm Đồng), Phan Văn Lợi (linh mục, Huế).



Giải TDTG Nguyễn Kim Điền gồm một số hiện kim 5.000 mĩ kim và một bằng tưởng lục.

Thủ tục và thời hạn đề cử:

Thời gian đón nhận các đề nghị ứng viên là kể từ khi phổ biến thông báo này cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2019. Ứng viên có thể là một cá nhân, một tập hợp cá nhân hay một tổ chức. Đơn đề cử phải có một bản tóm lược ngắn gọn (tối đa 2 trang đánh máy giấy DIN 4) về thân thế và sự dấn thân của đối tượng được đề cử và kèm theo địa chỉ hoặc điện thoại liên lạc của đối tượng được đề cử.



PTGDVNHN sẽ thông báo kịp thời và rộng rãi danh tính (những) người trúng giải trên các hệ thống truyền thông đại chúng, sau khi có quyết định.