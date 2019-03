Huawei: Không Nhận Tội Tại Tòa New York, Chống Dẫn Độ

NEW YORK - Bị truy tố 13 tội danh tại tòa liên bang New York ngày Thứ Năm, công ty sản xuất vật dụng viễn thông điện tử Huawei không nhận tội về gian lận tài chính, vi phạm lệnh trừng phạt Iran và cản trở công lý.Hoa Kỳ yêu cầu Canada dẫn độ giám đốc tài chính Meng Wanzhou của Huawei bị bắt tại Vancourver ngày đầu Tháng 12-2018.Bà Meng cả quyết vô tội và quyết chống lại yêu cầu dẫn độ.Đại diện của Huawei tại pháp đình Brooklyn là luật sư Hoa Kỳ James Cole.Huawei cả quyết Skycom là 1 đối tác địa phương, không là vệ tinh làm bình phong trong các trao đổi với Iran như tố giác của Hoa Kỳ.Trong tháng qua, tin của Reuters cho biết cách mà điều tra nội bộ tại ngân hàng HSBC đã giúp Hoa Kỳ khởi tố Huawei và giám đốc Meng.Tuần qua, cũng phóng viên Reuters tường thuật chi tiết cách thẩm quyền Hoa Kỳ ngầm theo dõi các hoạt động của Huawei, gồm thu thập thông tin sao chép từ các vật dụng điện tử của Huawei mà viên chức Huawei mang theo qua các phi trường quốc tế.Hồi Tháng 12, TT Trump tuyên bố “sẽ can thiệp” khi cần giúp đạt tới thỏa hiệp mậu dịch với Trung Cộng.Tổ luật sư biện hộ của giám đốc Meng cảm thấy quan ngại về tình thế như con tin của bà Meng và các tố giác chống Huawei là có màu sắc chính trị.Tòa Brooklyn hẹn họp lại kỳ tới ngày 4-4.