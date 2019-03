Nguy To Không Nhỏ

Phạm Trần

Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền bảo vệ Đảng và Bộ Chính trị đã nhìn nhận Đảng nguy to trước “quốc nạn” “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhưng lại đội mũ “đồng lõa” với các thế lực thù địch lên đầu cán bộ, đảng viên hết còn muốn đảng.Chuyện này xẩy ra vào lúc Ban Tổ chức Trung ương tập trung thực hiện công tác “quy hoạch cán bộ cấp chiến lược”, hay nói cách khác là “thanh lọc hàng ngũ” để chuẩn bị nhân sự cho đảng khóa XIII, bắt đầu từ Quý I năm 2021.Nhưng liệu những bổ nhiệm hay cất nhắc cán bộ lãnh đạo mới của Bộ Chính trị có bảo đảm hết còn phe cánh, và tuyệt đối trung thành với đảng và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề ra?Việc này thời gian sẽ trả lời, nhưng trong bài viết “Rèn luyện bản lĩnh chính trị để phòng, chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" ngày 18/02/2019, Tạp chí Tuyên giáo đã báo động: “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là hệ quả của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo chiều hướng ngày càng tăng, tính chất ngày càng nghiêm trọng. Điều đó khiến cho vai trò tiên phong, gương mẫu của họ ngày càng giảm, không đủ “sức miễn dịch”, thiếu “sức đề kháng” trước những tác động tiêu cực trong xã hội, đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng Việt Nam.”Nhưng tại sao, sau gần 10 năm “xây dựng, chỉnh đốn đảng”, bắt đầu từ khóa đảng XI năm 2011 của ông Nguyễn Phú Trọng mà vẫn còn hiện tượng cán bộ, đảng viên rơi vào “mơ hồ ảo tưởng, hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu lý tưởng cách mạng dẫn đến hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…”Như vậy ắt phải có chuyện gì “không bình thường” đã xẩy ra trong nội bộ đảng cho nên Tác giả bài viết của Tuyên giáo, Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thế, Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, mới nói thật: “Cụ thể hơn, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn biểu hiện ở những việc sẵn sàng tiếp nhận những thông tin trái chiều, những luận điệu ly khai, chống đối, lý luận phản động; phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”; nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; móc nối, câu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật…”Như thế thì “ruỗng” to rồi còn gì? Nếu không thì tại sao đảng lại thừa nhận đã có: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, làm việc hời hợt, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm.”Thêm vào đó là: “Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội..., trong đó có cả cán bộ cao cấp, chậm được ngăn chặn, đẩy lùi.”(Trích Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.”)RÈN QUÂN-CHỈNH CÁNVì những “xuống cấp” nêu trên, nên bài viết của Tuyên giáo đã yêu cầu các cấp cán bộ, đảng viên phải: “Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, lý luận …nhằm nâng cao khả năng “tự miễn dịch, tự đề kháng” trước những tác động tiêu cực, trái chiều.”Tác giả cũng kêu gọi: “Phòng và chống chủ nghĩa cá nhân, nêu gương ãnh đạo… khắc phục tình trạng cục bộ, lợi ích nhóm… kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, hành động thù địch để bảo vệ nền tảng, đường lối, quan điểm của Đảng.”Quan trọng hơn, Tuyên giáo còn hô hào: “Chủ động triển khai các biện pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa những hoạt động phá hoại chính trị nội bộ.”Như vậy, từ việc lên án hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã “đồng lõa với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động” cho đến yêu cầu chống “phá hoại chính trị nội bộ”, hiển nhiên đảng đã nhìn thấy nguy cơ tan đảng không nhỏ.Bằng chứng rã đám còn được ghi trong Chỉ thị “28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ban hành ngày 21/01/2019.Chỉ thị xác nhận: “Công tác kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đảng viên thời gian qua chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, đánh giá chất lượng đảng viên còn hình thức. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên chưa kịp thời, không quyết liệt, còn lúng túng, thiếu thống nhất giữa các tổ chức đảng.”Nhưng chẳng phải đây là lần thứ nhất đã có tình trạng “loạn xà ngầu” thế này. Sở dĩ có “phong trào” thu nạp đảng viên mới vì các Bí thư, Huyện ủy đều có máu thi đua để được tuyên dương, khen thưởng và có dịp được “bôi trơn dưới gầm bàn”. Người vào đảng thì mong sao có thẻ để có công ăn việc làm, để làm cò mánh mung, chạy cờ kiếm bạc, ăn chia với Thủ trưởng, Bí thư.Còn chuyện, như Chỉ thị 28 vạch ra: “Một bộ phận đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, bị cám dỗ bởi lợi ích cá nhân, suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; có việc làm, phát ngôn sai nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng; một số có biểu hiện dao động, hoài nghi về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” cũng chẳng mới mà đã như thế từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư đảng từ năm 2011.Vì vậy, Chỉ thị 28 đã kêu gọi các cấp “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng…Việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng viên mới được kết nạp phải là quần chúng thực sự ưu tú, có phẩm chất chính trị tốt, đạo đức trong sáng, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, có nhận thức đúng, đầy đủ về Đảng, động cơ vào Đảng đúng đắn.”Ngoài ra Chỉ thị của Bộ Chính trị còn yêu cầu :”Chủ động khắc phục những biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi, cá nhân, trung bình chủ nghĩa…. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.”RÁ SOÁT LẦN CHÓT?Đáng chú ý là Chỉ thị 28 đã có quyết tâm làm cuộc rà soát sát sao để không những đưa ra khỏi đảng những đảng viên “không còn đủ tư cách” mà còn thanh trừng những đảng viên không sinh hoạt đảng, hoặc không thèm khai báo khi chuyển đến nơi công tác mới hay đổi nơi cư trú.Lệnh này viết: “Trước mắt, từ nay đến ngày 19-5-2019, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành một đợt rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, những đảng viên không thực hiện đúng chế độ chuyển sinh hoạt hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng, nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền, những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước, những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, qua đó chọn lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.”Đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm Đổi mới đảng CSVN mới có kế hoạch thanh lọc hàng ngũ chi tiết và gay gắt như thế. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của đảng còn được lệnh phải: “Giám sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".Như vậy, bên cạnh việc “càng xây càng vỡ” , công tác xây dựng đảng từ gần 10 năm qua còn phải đối phó với tình trạng “năm cha, bảy mẹ, năm bè, bảy mối” thì chuyện tự xa đảng hay tự ra đảng có khác nhau gì đâu.Phạm Trần(03/019)