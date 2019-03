Samsung, Hàng Giả, Đọc Sách, Môi Trường...

Xuân NiệmSamsung là đại gia Hàn quốc bước vào trong làng công nghiệp Việt Nam... Không chỉ là tạo ra hàng chục ngàn việc làm, nhưng cũng là một động cơ cho nhiều công ty phụ trợ...Bản tin VnExpress kể: "Đại gia" điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2018 với doanh thu hợp nhất toàn cầu gần 222 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 217,8 tỷ USD của năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 38,3 lên 40,3 tỷ USD....Năm 2018, tổ hợp Samsung tại Việt Nam đạt tổng doanh thu hơn 67 tỷ USD (khoảng gần 1,5 triệu tỷ đồng) theo báo cáo tài chính của tập đoàn, tăng hơn 9% so với năm 2017. Tuy nhiên tổng lợi nhuận của bốn công ty này lại giảm gần 20% cùng kỳ, từ mức 5,82 tỷ USD năm 2017 còn 4,7 tỷ USD năm 2018.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp báo nguy hàng giả: Tổng cục Quản lý thị trường cho biết nhiều đối tượng tiếp cận thương mại điện tử để khuyến mãi, quảng cáo, bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...Đáng chú ý, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận với thương mại điện tử thông qua việc thành lập các website để khuyến mại, quảng cáo, bán hàng qua mạng. Đây là kênh phân phối hiện đại và ngày càng phổ biến, do đó nhiều đối tượng đã lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...; đặc biệt là các mặt hàng thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... được bày bán công khai, tràn lan trên các website thương mại điện tử và trên mạng xã hội gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong việc phát hiện nơi kinh doanh hoặc kho chứa trữ hàng hóa của các đối tượng này để xử lý.Đọc sách là chìa khóa hộ quốc, an dân.... Báo Tuổi Trẻ kể về: Cô Trần Thị Mỹ Dung - nhân viên thư viện của Trường tiểu học Sơn Hạ 2, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi, nỗi niềm.Tốt nghiệp cao đẳng ngành thư viện Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, cô Dung quyết định thi và học thư viện vì đam mê với sách....- Cô Trần Thị Mỹ Dung: Tôi đi làm từ tháng 9-2011 với mức lương hợp đồng 730.000 đồng, hiện giờ sau hơn 7 năm hợp đồng lương được 2.800.000 đồng/tháng. Tôi vẫn trăn trở và băn khoăn sao ngành thư viện của chúng ta hiện nay vẫn ít được quan tâm, nhất là thư viện trường học, trong khi tác dụng của thư viện với học sinh là không gì có thể so sánh được.Mọi người chỉ nghĩ làm thư viện chỉ là một công việc an nhàn là giữ sách, xếp sách trong khi đây là nơi lưu giữ nhiều di sản của nhân loại. Ở huyện miền núi Sơn Hà, thư viện còn là chiếc cầu nối đưa thông tin đến các em học sinh, qua đó các em sẽ hoàn thiện hơn khả năng đọc, viết, phát triển khả năng ngôn ngữ cho học sinh dân tộc ít người.Báo Công Thương ghi nhận VN phải sảnx uất cho phù hợp FTA: PGS.TS Phạm Văn Lợi - Viện trưởng Viện Khoa học quản lý môi trường - khẳng định, hiện chúng ta đã ký kết và đang đàm phán 5 FTA thế hệ mới gồm: WTO, CPTPP, EVFTA, VCUFTA và EFTA. Tuy nhiên có 2 hiệp định có tác động trực tiếp, ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bởi các nội dung/chủ đề liên quan đến “môi trường” được đưa vào thành những cam kết cụ thể như: Hiệp định đa phương về môi trường; đa dạng sinh học và sinh vật ngoại lai; biến đổi khí hậu; bảo vệ tầng ô zôn; đánh bắt hải sản; hàng hóa và dịch vụ môi trường; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; cơ chế tự nguyện bảo vệ môi trường; nhãn sinh thái… . Vì thế, nếu không tuân thủ hoặc không chấp nhận các yêu cầu đặt ra từ các FTA khi đó sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của chúng ta vi phạm sẽ bị kiện và đưa ra trọng tài quốc tế.Báo Pháp Luật kể: Nam thanh niên đang lưu thông trong làn đường dành cho xe máy thì tông vào cục bê tông để giữa đường, tử vong.Ngày 13-3, Công an quận 2, TP.SG đang lập hồ sơ điều tra, xử lý vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây khiến nam thanh niên tử vong.Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 12-3, anh Lý Vũ Hảo (26 tuổi, quê Cà Mau) chạy xe máy không biển số trên đường cao tốc Long Thành Dầu Giây trong làn dành cho xe máy.Báo Thanh Niên kể chuyện thầy giáo dâm tặc: Ngày 12.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang điều tra vụ một thầy giáo tiểu học (nghỉ hưu từ tháng 2.2019) giao cấu với nữ sinh lớp 10.Theo thông tin ban đầu, ông H. có quan hệ tình cảm với nữ sinh N. (học lớp 10 trên địa bàn H.Châu Đức) từ năm 2018. Gia đình nữ sinh này từng phát hiện hình ảnh và tin nhắn với lời lẽ khiêu dâm của ông H. gửi em N., nên đã nói chuyện và ông này thừa nhận việc quan hệ với nạn nhân.Người thân ông H. đã mang 50 triệu đồng đưa gia đình em N. và hứa sẽ không qua lại với nạn nhân nữa. Tuy nhiên, tối 2.3, gia đình N. phát hiện ông H. đưa em N. vào một căn nhà...VietnamNet kể chuyện trứng hạ giá... Theo thị trường nhiều năm trở lại đây, sau Tết giá các loại trứng gia cầm thường có xu hướng giảm nhẹ so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Song, năm nay giá trứng liên tục giảm sâu xuống dưới giá thành khiến người chăn nuôi đối diện với tình trạng thua lỗ nặng. Đáng chú ý, tình trạng này đến nay đã kéo dài hơn 1 tháng mà giá trứng vẫn chưa có dấu hiệu tăng trở lại.Ông Bùi Đức Chính, một hộ nuôi gà đẻ Ai Cập tại xã Thanh Vân (Tam Dương, Vĩnh Phúc), than thở, đàn gà 20.000 con đang đẻ nhiều nhưng mỗi ngày ông vẫn lỗ từ 7-8 triệu đồng.Báo Giáo Dục VN kể về một thầy hiệu trưởng tuyệt vời miền núi: Cả ngày thầy Võ Trí Hoàn là một Hiệu trưởng, chiều tối thầy là một nhiếp ảnh gia, còn đêm về thầy lại cặm cụi như một kỹ thuật viên máy tính...Năm 2010 thầy được điều động về nhận công tác tại trường trung học cơ sở Nay Der, xã Chư Mố, Huyện Ia Pa, Tỉnh Gia Lai với cương vị là Hiệu trưởng, người giữ một vai trò, vị trí quan trọng trong nhà trường.Mới về, nhìn thấy ngôi trường tồi tàn, cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.Cả đội ngũ giáo viên cũng như học sinh gần như 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đứng trước muôn vàn khó khăn chồng chất đó thầy Hoàn đã băn khoăn trăn trở thật nhiều...Thầy còn nhận sửa máy tính miễn phí cho các giáo viên không chỉ ở trường mà cả các trường khác trong huyện.Báo SGGP kể chuyện: Tràn lan vi phạm...Đã có nhiều vụ cháy nổ cửa hàng kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là cây xăng) xảy ra; đơn cử như vụ cháy cây xăng 102 nằm trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12) vào ngày 1-10-2018, thiêu rụi 6 trụ bơm xăng, thiệt hại hàng tỷ đồng. Trước đó, tại cây xăng 72 (thuộc Công ty TNHH Quốc Thắng) cũng xảy ra nổ và cháy, khiến 5 trụ bơm xăng, 1 xe bồn và gần chục xe máy bị thiêu rụi.Trong khi đó, việc kiểm tra, xử lý các vi phạm của ngành chức năng ở nhiều nơi lại hời hợt, thậm chí bỏ ngỏ, khiến nguy cơ cháy nổ gia tăng.Các em gái hãy cẩn trọng chuyện tình cảm... Báo Người Lao Động kể: 2 clip "nóng" kéo dài 2 phút được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh xinh đẹp bị bạn nam hãm hại rồi quay lại clip.Sáng 13-3, ông Cao Đức Toàn, Trưởng Công an xã Trung Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm, quay clip tung lên mạng.Nạn nhân là em Đ. Th. D. Q. (SN 10-7-2003, trú xã Trung Hóa), đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn.Trước đó, 2 clip nóng kéo dài hơn 2 phút được chia sẻ chóng mặt ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị đối tượng hãm hại rồi quay lại clip gây xôn xao dư luận.Báo Lao Động kể: Trong vụ gian lận thi cử tại Hoà Bình, cơ quan điều tra kết luận có 64 thí sinh được hưởng lợi từ việc sửa điểm thi THPT quốc gia. Dư luận đặt câu hỏi những thí sinh này đã "cướp" đi cơ hội của 64 thí sinh khác. Vậy, các trường có được phép gọi bổ sung hay không?Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo - GDĐT) cho biết, qua điều tra của cơ quan công an, có 64 thí sinh (gồm 63 thí sinh của năm 2018 và 1 thí sinh của năm 2017) đã có sự thay đổi điểm thi. Điểm chấm thẩm định đã giảm xuống thấp hơn so với số điểm đã công bố. Thậm chí, có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm.