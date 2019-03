Để Nhớ Ngày Phụ Nữ

Xuân NiệmHôm Thứ Sáu ngày 8 tháng 3 vừa mới qua đi... nhưng hẳn là kỷ niệm về Ngày Phụ Nữ vẫn còn in sâu trong lòng mọi người.Phụ nữ là một hình ảnh tuyệt vời trong cuộc đời này. Đó là mẹ, là cô, là dì, là chị, là vợ, là em gái, là con gái...Phụ nữ là cội nguồn hòa bình của nhân loại, vì không bà mẹ nào muốn có chiến tranh, chết chóc... nơi đó các con của họ phải xông ra chiến trường.Phụ nữ là phòng tuyến cuối cùng của dân tộc, khi tất cả các giải pháp hòa bình đều bất khả giải quyết; lúc đó, họ mới tay kiếm, tay cờ.... Lúc đó, mới xuất hiện hình ảnh của bà Trưng, bà Triệu, bà Bùi Thị Xuân, Cô Giang...Khi phụ nữ ra trận, tất cả những gì còn lại cuả dân tôc đều ra theo ngoaì trận tiền. Con họ, cháu họ, và cả sinh mệnh của dân tộc.Thời bình, phụ nữ lùi vào một góc vườn, góc ruộng, góc nhà... vì xã hội vẫn thường trọng nam, khinh nữ. Có rất nhiều trường hợp, khi nhà nghèo, ba mẹ chỉ ưu tiên cho con trai đi học, còn con gái đành ngồi ở góc bếp, nấu cơm...Trong ca dao Việt Nam cũng thế, phụ nữ là cái gì mong manh, phảỉ nương tựa.Như trong các câu:Thân em như hạt mưa rào,Hạt sa xuống giếng, hạt vào vườn hoa.Hay bâng khuâng tự hỏi:Thân em như tấm lụa đào,Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.Ngồi cành trúc, tựa cành mai,Đông đào, tây liễu biết ai bạn cùng...Ngày 8 tháng 3 hàng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ.Tự điển Bách Khoa Mở kể về tiến trình này, sơ lược nhu sau.Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977. Trong một thế kỷ qua, người phụ nữ đã giành được sự bình đẳng trước pháp luật trong hầu hết các lĩnh vực và ở hầu hết các nước trên thế giới. Tuy thế, hiện nay phụ nữ vẫn không ngừng tranh đấu vì quyền bình đẳng với nam giới.Ngày Quốc tế Phụ nữ là thành quả đấu tranh lâu dài và lặng lẽ của hàng triệu phụ nữ trên thế giới...Lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ bắt đầu từ năm 1857 đến 1911...Ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân ngành dệt chống lại những điều kiện làm việc khó khăn và tồi tàn của họ tại Thành phố New York: 12 giờ làm việc một ngày. Hai năm sau, cũng trong tháng 3, các nữ công nhân Hoa Kỳ trong hãng dệt thành lập công đoàn (syndicat) đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi.50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễn hành trên các đường phố New York để đòi được giảm giờ làm việc, lương cao hơn và hủy bỏ việc nhận trẻ em vào làm tại các nhà máy. Khẩu hiệu của họ là "Bánh mì và Hoa hồng" (Bread and Roses). Bánh mì tượng trưng cho bảo đảm kinh tế gia đình, hoa hồng tượng trưng cho đời sống tốt đẹp hơn. Sau đó, Đảng Xã hội Hoa Kỳ tuyên bố Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày 28 tháng 2 năm 1909.Trong Hội nghị phụ nữ do Quốc tế thứ II (Quốc tế Xã hội chủ nghĩa) tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 1910, 100 đại biểu phụ nữ thuộc 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch là Clara Zetkin, phụ nữ Đức, đã đề nghị chọn một ngày quốc tế phụ nữ để kỷ niệm những phụ nữ đã đấu tranh trên toàn thế giới. Hội nghị đã chọn ngày 8 tháng 3 làm Ngày Quốc tế Phụ nữ.Năm 1911, ngày Quốc tế Phụ nữ được đánh dấu cho lần đầu tiên (19 tháng 3) ở Áo, Đan Mạch, Đức và Thụy Sĩ, đã được hơn một triệu người tham gia......Ngày 8 tháng 3 năm 1914: Phụ nữ Đức đòi quyền bầu cử nhưng đến ngày 12 tháng 10 năm 1918 mới được chấp thuận.Ngày 23 tháng 2 năm 1917 theo lịch Nga, nhằm ngày 8 tháng 3 dương lịch, với 2 triệu binh lính Nga đã chết trong chiến tranh các phụ nữ Nga đã ra đường biểu tình đình công, đòi bánh mì và đòi trả chồng con họ trở về từ chiến trận. Cuộc đình công này đã khiến hoàng đế Nikolai II phải thoái vị và góp phần rất lớn vào cuộc Cách mạng Tháng Mười ở Nga.Ngày 21 tháng 4 năm 1944, Quốc hội Pháp chấp nhận quyền bầu cử cho phụ nữ Pháp. Phụ nữ Pháp đã đi bầu hội đồng thành phố lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 4 năm 1945. Trong lúc đó đàn ông Pháp đã được đi bầu từ năm 1848, tức là từ một thế kỷ trước 8 tháng 3 năm 1948, tại nước Pháp, 100.000 phụ nữ đã tổ chức một cuộc diễn hành tại Paris, từ Place de la République đến tượng Jeanne dArc...Ngày 8 tháng 3 năm 1975, Liên Hiệp Quốc bắt đầu chú ý và tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ.Năm 1977, nghĩa là hai năm sau Năm Quốc tế Phụ nữ, Liên Hiệp Quốc quyết định mời các nước dành một ngày để nói lên quyền lợi của người phụ nữ và hòa bình thế giới. Và ngày 8 tháng 3 được chọn để trở thành ngày lễ chung cho nhiều quốc gia trên thế giới....Và trong Ngày Phụ Nữ hàng năm, xin mời tất cả mọi người hãy bày tỏ lòng trân quý người phụ nữ trong nhà, trong khu phố, trong sở làm, trong trường học... Và không phải chỉ một ngày trong năm, mà nên là ngày nào cũng là Ngày Phụ Nữ.Hãy nhắc với nhau rằng, đẹp nhất trên đời là hình ảnh bà mẹ... Phụ nữ. Không phải tuyệt vời sao, trái tim người phụ nữ...