Cô Giáo Gửi Thư Tới: Học Sinh Không Cha

HANOI -- Chẳng còn cái gì gọi là tế nhị, tinh tế nữa...Báo Tiền Phong kể về: Thư mời họp phụ huynh 'kỳ quái' gây “bức xúc” ở TPSG.Gia đình của một em học sinh quận 12 rất “bức xúc” về việc giáo viên chủ nhiệm phát giấy mời họp phụ huynh, trong đó ở phần ghi: "mời Ông/bà: Khai sinh không cha…" dù biết em học sinh này là con của một bà mẹ đơn thân.Sự việc xảy ra ở một trường THCS thuộc quận 12, TPSG. Em học sinh bị “phân biệt” này học ở lớp 7.Theo phản ánh của phụ huynh, thư mời họp phụ huynh kết thúc học kỳ I của một học sinh lớp 7 tại một trường THCS ở quận 12 cầm về được ghi là mời ông/bà "Khai sinh không cha" đến họp phụ huynh.Bên dưới thư mời có chữ ký của cô giáo chủ nhiệm N.T.C., kèm với lưu ý, khi đi họp phụ huynh phải mang theo thư mời. Ngay khi nhận được thư mời, gia đình em học sinh này khá bức xúc.Báo Tiền Phong ghi nhận xét từ người thân trong gia đình rằng, dù em học sinh này là con mẹ đơn thân nhưng cách gửi thư mời như vậy của cô giáo làm gia đình phẫn nộ và đau lòng nên gia đình em đã đến trường phản ánh với cô giáo chủ nhiệm. Qua làm việc với phụ huynh, ban đầu cô chủ nhiệm không thừa nhận mà "đẩy lỗi" cho rằng do lớp phó xử lý việc in thư mời này chứ không phải cô. Bức xúc vì đùn đẩy trách nhiệm, gia đình phụ huynh đã phản ánh lên nhà trường và sau đó, giáo viên này đã nhận trách nhiệm.Nguyên do là trong hồ sơ, khai sinh của em học sinh này đúng là được lưu như trên, cô giáo in ra ký gửi học sinh mà không chú ý đến từng hoàn cảnh là lỗi máy móc, tắc trách của cô giáo. Ngay khi được phản ánh, hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đã đến nhà em học sinh xin lỗi, cô giáo cũng bị xử lý nội bộ.Trong khi đó, Báo Lao Động ghi nhận lời một quan chức cấp quận:“Trao đổi với PV báo Lao Động, ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng Phòng GD - ĐT quận 12 cho biết: "Sự việc đáng tiếc trên xảy ra khi cô giáo mời phụ huynh họp sơ kết học kỳ 1 vào ngày 6. Sau sự việc, Phòng GD-ĐT quận cũng đã chỉ đạo nhà trường kiểm điểm trách nhiệm vô ý của cô giáo này vì làm tổn thương đến phụ huynh và học sinh"...”Tương tự, cô giáo N.T.C đã gửi thư mời đến phụ huynh cho hay: "Do sơ suất trong lúc làm thư mời, tôi đã trích lý lịch trong phần mềm của nhà trường rồi in ra thư mời theo họ tên cha trong giấy khai sinh mà không chú ý riêng đến hoàn cảnh từng em. Sự việc xảy ra, tôi đã làm bản tường trình gởi Ban giám hiệu nhà trường và trực tiếp xin lỗi phụ huynh và học sinh vì sự sai sót của mình".Theo chuyên gia tâm lý Võ Thị Minh Huệ, trước sự việc đau lòng trên, chúng ta không nên lên án, bình phẩm cô giáo một cách quá mức. Sự việc này chỉ đáng trách khi cô giáo cố tình ghi tên cha mẹ học sinh như vậy."Việc này có ảnh hưởng đến tâm lý của học sinh hay không sẽ phụ thuộc vào việc có cách giải thích nào phù hợp giúp học sinh để em hiểu đây là một sai sót chứ không phải là một việc làm cố tình làm tổn thương. Còn về phía cô giáo, lúc này nên chia sẻ câu chuyện đã xảy ra, có một lời xin lỗi để phụ huynh thông cảm và hiểu đúng vấn đề, tránh những đau buồn kéo dài" - bà Minh Huệ cho biết thêm.Báo Lao Động thêm:“Một chuyên gia tâm lý khác thì cho rằng, đây là một bài học về văn hóa ứng xử cho tất cả mọi người, nhất là giáo viên. Trong các vấn đề tương tác với học sinh cần sự tế nhị, để tâm, quan tâm đến những trường hợp học sinh đặc biệt, để tránh sự cố, tổn thương không đáng có.”