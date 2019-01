Lộc Hưng, Facebook, VN-Iraq, Tàu Dầu Nổ, Ma Túy...

Xuân NiệmVậy là cưỡng chế xong vườn rau Lộc Hưng ở Tân Bình, Sài Gòn: RFA ghi rằng VC cưỡng chế khu đất với lý do được nói là để xây dựng khu trường học đạt chuẩn quốc gia, cho dù suốt gần 20 năm nay người dân tại Vườn Rau Lộc Hưng phải khiếu kiện về vấn đề khu đất này. Vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái, lực lượng chức năng kéo đến nhưng chưa có động thủ gì.Đến ngày 4 tháng 1, đợt cưỡng chế thứ nhất xảy ra với 4 căn nhà mặt tiền đường của Vườn Rau Lộc Hưng bị phá hủy. Trong lần cưỡng chế vào ngày 8 tháng 1 người dân cho biết có khoảng 20 căn nhà bị đập phá, trong đó có 6 căn nhà gồm 24 phòng là nơi ở của các cựu chiến binh, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.Trong khi đóø nhà nước VN chính thức kể tội Facebook...Bản tin Zing kể: 'Facebook đang vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam'.“Tất cả sản phẩm mà nếu rao bán ngoài đời thực có thể nhận án tù thì Facebook lại cho phép quảng cáo tràn lan”, lãnh đạo Cục PTTH và TTĐT cho biết.Zing ghi rằng theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), Facebook vi phạm pháp luật Việt Nam trên 3 lĩnh vực lớn gồm quản lý nội dung thông tin, quảng cáo trên mạng, thuế và thanh toán xuyên biên giới. Việt Nam hiện xếp thứ 7 trong số những quốc gia có lượng người dùng lớn nhất với 58 triệu người dùng (tính đến tháng 4/2018).Báo Người Lao Động kể chuyện bóng đá, trận Việt Nam - Iraq 2-3: Thua ngược bởi sức vóc và "bóng chết".Sức ép trong hiệp 2 và lợi thế về sức vóc giúp Iraq lội ngược dòng thắng 3-2 dù bị dẫn 1-2 trong hiệp 1 ở lượt mở màn bảng D tối 8-1.Thua trận, Việt Nam tạm thời xếp thứ 3 bảng D và thầy trò HLV Park Hang-seo cần cố gắng hơn nữa trong 2 trận tiếp theo để giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.VTC News kể: Tàu chở dầu và hóa chất Aulac Fortune gắn cờ Việt Nam bốc cháy ở ngoài khơi đảo Lamma, Hong Kong hôm 8/1.Tổng Lãnh sự và các cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Ma Cao đã tới hiện trường, bệnh viện để nắm tình hình và thăm hỏi các thuyền viên trên tàu chở dầu gặp nạn sáng 8/1.Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 25 thuyền viên Việt Nam. Vụ việc khiến 1 thuyền viên tử vong, 2 thuyền viên bị mất tích, 3 thuyền viên bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện, 19 thuyền viên khác an toàn.VOV nêu câu hỏi: Cấm vợ về nhà ngoại ăn Tết, chồng sẽ bị phạt tiền?Nếu người chồng có hành vi cấm đoán, ngăn cản vợ về thăm bố mẹ đẻ, nhằm gây áp lực tâm lý thường xuyên sẽ chịu mức phạt 100.000 - 300.000 đồng.Báo Thanh Niên kể: Cảnh sát giao thông phát hiện vụ vận chuyển hơn 17.000 viên ma túy tổng hợp.Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 2 nghi phạm vận chuyển 17.133 viên ma túy tổng hợp và 2 kg ma túy đá.Báo Pháp Luật kể: Tối 8-1, BS Phan Hồng Ngọc, Phó Giám đốc BV quận Tân Bình, cho biết trong chiều đến tối ngày 8-1, BV tiếp nhận 15 em học sinh trường tiểu học Bành Văn Trân (quận Tân Bình) nhập viện sau khi uống trà sữa. Các bé có biểu hiện nôn ói, đau bụng nhưng ở trong tình trạng nhẹ. Sau 2 tiếng theo dõi tại BV, tất cả các bé đã được xuất viện...Lao Động Thủ Đô kể: Tết sắp đến, không ít doanh nghiệp đau đầu với chuyện thưởng Tết, thì sau tết Nguyên Đán họ cũng đau đầu không kém vì tình trạng khan hiếm lao động, khiến doanh nghiệp phải đăng tin tuyển nhân sự liên tục.Theo kết quả khảo sát của JobStreet.com, mạng quảng cáo việc làm số 1 trong khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ người lao động có nhu cầu thay đổi việc làm sau Tết thường ở mức 66%. Trong đó, chiếm phần lớn là lao động trẻ. Đây là những đối tượng ham học hỏi và thích có môi trường làm việc năng động, phù hợp với sở trường của bản thân và chế độ lương, thưởng cao.Báo Hải Quan kể: Năm 2018 Vietnam Airlines hủy chuyến nhiều nhất.Tuy nhiên đó là tính về số lượng, tính theo tỉ lệ chuyến bay, thì Jetstar Pacific (với 35.833 chuyến bay thì có đến 6.636 chuyến chậm và 168 chuyến huỷ) chiếm tỉ lệ cao nhất 18,5%.Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu chậm, hủy chuyến của 4 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar Pacific và VASCO trong năm 2018.Theo đó, trong tổng số 790 chuyến bay bị hủy chuyến trong năm 2018 của các hãng hàng không Việt, Vietnam Airlines chiếm nhiều nhất với 274 chuyến bị hủy, VASCO hủy 202 chuyến, Jetstar Pacific hủy 168 chuyến và Vietjet Air hủy 146 chuyến.Xảy ra giữa Hà Nội, theo TTXVN: Không trả được tiền vay nặng lãi, bị đánh đập dã man.Ngày 8/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng, gồm Nguyễn Tiến Thành (sinh năm 1996), Trần Minh Đại (sinh năm 1995) và Phạm Văn Nam (sinh năm 1994), đều trú tại tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi cướp tài sản.Theo cơ quan công an, Nguyễn Tiến Thành là chủ cửa hàng cho vay tài chính ở ngõ 100, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thành có năm nhân viên, trong đó có Trần Minh Đại và Phạm Văn Nam.Báo Sao Star kể: Nhiều tỉnh thành ở Nhật Bản đã quyết định loại bỏ phần kê khai giới tính trên mẫu đơn đăng ký thi THPT nhằm mục đích ủng hộ các đối tượng LGBT. Đây là việc làm được đánh giá thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn tốt đẹp và khiến nhiều người tự tin sống là chính mình hơn...Theo một thống kê, 40% người đồng tính hoặc song tính ở Nhật bị bắt nạt, đánh đập, nói xấu ở trường học hay công sở. Và đây cũng là đối tượng dễ mắc nguy cơ trầm cảm, rối loạn thần kinh, dẫn đến việc tự tử nhiều nhất trong xã hội Nhật Bản.Báo Pháp Luật kể: Ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.SG, cho biết năm 2018, các trang trại của thành phố xuất khẩu trên 6.800 con cá sấu sống, gần 28.500 tấm da cá sấu, gần 6.800 bộ sản phẩm làm từ da cá sấu và trên 3 tấn thịt. Số lượng này tăng gấp đôi so với năm trước, tương đương giá trị gần 106 tỉ đồng, tăng 200% so với năm trước.Thị trường chính nhập khẩu cá sấu và sản phẩm cá sấu là Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Nga…Thế Giới Trẻ kể: Một xe khách được cho là chở đoàn sinh viên và thầy cô một trường Cao đẳng bị lao xuống vực ở đèo Hải Vân (phía địa phận tỉnh Thừa Thiên – Huế).Một vụ TNGT xảy ra lúc 12h30 trưa ngày 8/1. Khi chiếc xe khách mang BKS 51B-22930 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển di chuyển trên đèo Hải Vân, bị rơi xuống vực (ta luy âm), tại vị trí cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2km. Có 21 người trên xe bị thương.Báo SGGP kể chuyện đầu tư: 4.000 tỷ đồng xây dựng vùng nuôi cá tra công nghệ cao lớn nhất ĐBSCL.Ngày 8-1, tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú (An Giang), Công ty cổ phần Nam Việt tổ chức lễ khởi công dự án “Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Bình Phú”. Dự án có quy mô 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng.Đây được xem là dự án nuôi cá tra công nghệ cao tập trung, có quy mô lớn nhất từ trước tới nay ở khu vực ĐBSCL, cũng như cả nước.Báo Giao Thông kể: Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 8/1, bà Phạm Thị Minh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ninh Xuân (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), xác nhận sự việc có 12 học sinh của trường này bị chó cắn.Cụ thể, trong giờ ra chơi buổi sáng 7/1, nhóm học sinh đang vui đùa trong sân trường thì thấy một con chó lông xù, màu đen trắng chạy đến. Lúc này, nhiều em đến đùa nghịch và trêu con vật. Con chó bất ngờ tấn công 12 em học sinh (1 học sinh lớp 5; 8 học sinh lớp 4 và 3 học sinh lớp 3).Báo Công An Nhân Dân kể: Ngày 7-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, ổ dịch lở mồm long móng trên lợn đầu tiên ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được phát hiện vào ngày 21-11-2018.Đến nay, trên các địa bàn huyện gồm: Châu Thành, Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy cũng có 32 ấp của 17 xã được phát hiện và tiến hành tiêu hủy gần 1.200 con heo bị nhiễm bệnh lở mồm long móng của 2 cơ sở giết mổ và hơn 80 hộ chăn nuôi, với tổng trọng lượng gần 72.000 kg.Nguyên nhân chính dẫn tới dịch bệnh lở mồm long móng lây lan nhanh là do khi phát hiện có bệnh, người chăn nuôi giấu bệnh, không khai báo, tự ý chữa trị hoặc cố tình bán.