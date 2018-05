Lạm Dụng, Kinh Tài, Bí Thư, Đền Bù, Mưa Giông

Xuân NiệmVậy là thêm một ông sếp bị bắt giam... vì tội lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản... Nghĩa là, cán bô...Bản tin VOA kể: Công an Việt Nam hôm 10/5 đã bắt giam ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo hãng tin Reuters.Theo trang web của Bộ Công an, việc bắt giam ông Giang căn cứ kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank.Bản tin BBC ghi lời Luật sư Phùng Thanh Sơn: Có một thực tế là phần lớn kinh phí cho việc xây dựng trụ sở cũng như duy trình hoạt động của các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam được lấy từ ngân sách nhà nước. Do đó, có thể nói rằng nguồn vốn thành để thành lập các doanh nghiệp của các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam là có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước......'Sứ mệnh' duy nhất của các công ty do Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra là để kiếm tiền nuôi bộ máy của mình. Việc này sẽ tạo ra những hệ luỵ khó lường cho tài sản, nguồn lực nhà nước và tạo ra một môi trường cạnh tranh không lành mạnh.Bản tin VOV kể “Bí thư cấp ủy không là người địa phương: Sẽ thực hiện ngay sau Hội nghị T.Ư 7”...Theo Ban soạn thảo Đề án Trung ương 7 về công tác cán bộ, đến nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thực hiện dứt điểm chủ trương này trên toàn quốc.Một trong những giải pháp đột phá trong công tác cán bộ những năm tới là triển khai nhất quán chủ trương Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương, khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác, nhất là chức danh Chủ tịch UBND.Than ôi, dân mất nhà, mất đất cả mấy chục năm rồi... bây giờ nhà nước mới bàn chuyện cấp ủy điạ phương hay không.Bản tin VietnamNet kể: Người dân khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, TP.SG cho biết, họ được đền bù để lấy mặt bằng xây dựng khu đô thị Thủ Thiêm với giá rẻ mạt, 1 m2 đất bằng 3 tô phở.Ngày 9/5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP SG đã tiếp xúc cử tri quận 2. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bức xúc về việc giá đất đền bù cho các hộ dân giải tỏa trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá rẻ mạt.Bản tin Zing kể: Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến 1 người chết, hàng trăm ngôi nhà tốc mái...Mưa lớn kéo dài gần 1 giờ ở huyện Ea Súp khiến một người chết, hàng trăm ngôi nhà, nhiều diện tích hoa màu của người dân bị hư hỏng.Sáng 10/5, ông Nguyễn Đình Toản, Phó chủ tịch UBND huyện Ea Súp (Đắk Lắk), cho biết mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra chiều 9/5 khiến hàng trăm ngôi nhà và nhiều tài sản của người dân hư hại.VnEconomy ghi lời ông Sếp Adidas: Gia công giày sẽ tiếp tục dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam.Các nhà máy ở Việt Nam sản xuất 44% sản lượng giày của Adidas trong năm 2017......Hãng tin Reuters cho biết, trong cuộc họp cổ đông thường niên của Adidas, CEO Kasper Rorsted cho biết các nhà máy ở Việt Nam sản xuất 44% sản lượng giày của Adidas trong năm 2017, so với mức 31% vào năm 2012. Trong khi đó, các nhà cung cấp Trung Quốc chỉ đóng góp 19% sản lượng giày của Adidas trong năm ngoái, so với mức 30% vào năm 2012."Tôi sẽ không loại trừ khả năng xu hướng này sẽ tiếp diễn", ông Rorsted nói. "Trung Quốc vẫn là một thị trường gia công quan trọng, bất luận vấn đề thuế quan".VTC News kể chuyện Hà Đông: Bệnh nhân chết bất thường sau khi mổ tay, người nhà khóc ngất, vây kín bệnh viện.Rạng sáng 9/5, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng gãy xương tay, sau khi phẫu thuật, bệnh viện bất ngờ thông báo bệnh nhân nguy kịch và qua đời vào chiều cùng ngày.Báo Môi Trường & Cuộc Sống kể chuyện Hải Phòng: Đi đổ bùn thải, tàu 1000 tấn bị giông lốc đánh chìm...Ngày 10/5, thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, tại phao H3 thuộc khu vực thi công dự án Cảng Cửa ngõ Lạch Huyện phía bên đảo Cát Bà xảy ra vụ chìm tàu Hùng Dũng 08. Nguyên nhân là do chiếc tàu này đang trên đường đi đổ bùn thải thì bất ngờ gặp cơn giông lốc lớn nên bị đánh lật. May mắn, 3 thuyền viên trên tàu đều được cứu sống.Báo Công An Nhân Dân kể chuyện tỉnh Đắk Lắk: Đuổi việc thầy giáo đánh hộc máu mũi học sinh lớp 1.Không chỉ nghỉ dạy dài ngày không có lý do, ông Hà còn vi phạm đạo đức nghề giáo là đánh 1 học sinh lớp 1 phải nhập viện cấp cứu.Ngày 10-5, thông tin từ Ban giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hữu Hà (50 tuổi, giáo viên bộ môn của phân hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Du) vì đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.Báo Gia Đình VN kể chuyện Cà Mau: Một người đàn ông ở Cà Mau đã bị sét đánh tử vong trong lúc nghe điện thoại khi chạy xuồng máy qua sông lúc trời vừa mưa xong.Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 9/5, trên kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu, đoạn gần bến tàu B ở phường 8, TP Cà Mau (Cà Mau). Nạn nhân là anh Lê Việt Thuấn (37 tuổi), ngụ phường 6, TP Cà Mau.