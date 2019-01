Quận Cam Từ CH Sang DC Sau 40 Năm Di Dân Vào Liên Tục

Báo The New York Times thừa nhận “40 năm gia tăng số người di dân” sống tại Quận Cam, California đã chuyển đổi khu vực này từ một “pháo đài của Đảng Cộng Hòa bảo thủ” sang Dân Chủ càng quét bầu cử.Báo Times viết trong bài viết có tựa đề “Tại Quận Cam, Pháo Đài Cộng Hòa Đổi Thành Dân Chủ” rằng sự thay đổi nhân khẩu nhanh chóng của quận – mà hiện nay có hơn 30% dân số là người sinh ở ngoại quốc – đã chuyển tay khu vực cho Dân Chủ.Breitbart News tường trình rằng sự bùng nổ dân số sinh ở ngoại quốc của Quận Cam của hầu hết di dân gốc Á và di dân từ Trung Mỹ đã trùng hợp với các nhà Dân Chủ càng quét trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại một khu vực mà nơi chôn nhau cắt rốn của Tổng Thống Richard Nixon.Báo Times hiện tại nhận thức rằng sự thay đổi nhân khẩu là ít nhất một phần trách nhiệm đối với sự sa sút đại diện Cộng Hòa tại Quận Cam.- Có sự sút giảm liên tục trong cử tri da trắng tại 7 địa hạt quốc hội bên trong và chung quanh Quận Cam từ năm 1980 đến 2017, theo dữ liệu của thống kê dân số. Trong năm 1980, cử tri da trắng chiếm 75% dân số trong địa hạt mà Ông Cirneros thắng cử. Vào năm 2017, số lượng đó tụt xuống còn 30%.- Dân số di dân trong quận gia tăng nhanh gấp 5 lần từ năm 1980 tới 2000, và tốc độ di dân da trắng thì thấp, dân số gốc La Tinh và gốc Á Châu tiếp tục gia tăng, do trẻ em của các gia đình di dân sinh tại Hoa Kỳ.- “Bạn đi từ một quận Cộng Hòa rất mạnh sang một quận mà Cộng Hòa không còn là đa số, và nó đã sút giảm nhanh chóng trong vòng 2 năm qua,” theo Cô Godwin cho biết. “Thay đổi về nhân khẩu xảy ra liên tục. Đây là quận mà người da trắng đi từ đại đa số đến bây giờ đại đa số là người Mỹ gốc La Tinh và Á Châu. Như thế đã sang tay – đặc biệt với dân số Mỹ gốc Á gia tăng – sẽ bầu cho Dân Chủ nhiều hơn…”