Chuẩn Bị Tết Ta

Xuân NiệmVậy là chuẩn bị đón Tết Ta...Báo Sức Khỏe Cộng Đồng nêu câu hỏi: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019: 9 ngày nghỉ nhiều hay ít?Lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 đã được thông qua với 9 ngày nghỉ, dài hơn dài hơn dịp nghỉ tết năm 2018, 2017 là 2 ngày. Người cho rằng nghỉ như vậy quá ít, người khác lại cho rằng quá dài... lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 được bắt đầu từ thứ hai 4/2/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết thứ sáu 8/2/2019 (mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Sở dĩ dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 dài vì có thêm 2 ngày cuối tuần thứ Bảy (ngày 9/2 tức mùng 5 Tết) và Chủ nhật (ngày 10/2 túc mùng 6 Tết).Như vậy, tính cả thứ Bảy, Chủ nhật, dịp Tết Nguyên đán có tổng cộng 9 ngày nghỉ từ ngày 2/2 đến 10/2 tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng.Báo Thế Giới Tiếp Thị kể chuyện: Dịch vụ đổi tiền lẻ đẩy giá 'lên trời' trước Tết Nguyên đán.Chỉ còn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2019, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới mừng tuổi đang hoạt động sôi động. Nhiều người tranh thủ làm giá, có nơi thậm chí đẩy phí lên tới 400%....Đặc biệt, mệnh giá 500 đồng được cho là khan hiếm, ít người sử dụng nên nhiều nơi đề nghị người mua phải trả mức phí lên tới 400% (tức đổi 100 tờ 500 đồng mất phí 200.000 đồng).Bên cạnh đó, nhiều đầu mối đổi tiền ngoài tiền Việt còn bán các loại tiền giấy USD mệnh giá nhỏ cho khách có nhu cầu. Trong đó, loại 2USD liền series được bán với giá cao nhất, khoảng 100 tờ với giá 5,2 triệu đồng.Bản tin VOV kể: Những ngày này, các hộ dân tại làng hoa Tây Tựu đang tích cực chăm sóc hoa để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán cận kề... Các loại hoa được trồng tại đây chủ yếu là hoa hồng, hoa cúc và hoa ly. Ngoài ra, một số loại hoa khác cũng được trồng nhưng số lượng ít hơn như hoa thược dược, violet…Báo Người Lao Động kể: Lần đầu tiên, các giỏ quà Tết là hàng nhãn riêng của siêu thị được đưa lên quầy kệ, ngang hàng với giỏ quà là sản phẩm chọn lọc từ các nhà cung cấp.Hàng nhãn riêng với ưu thế giá bán luôn rẻ hơn sản phẩm cùng loại của nhà cung cấp từ 5%-20% luôn được các nhà bán lẻ đưa vào giỏ quà Tết để đa dạng sản phẩm và giá cạnh tranh.Phổ biến nhất là các loại bánh cookie, nho khô, trà, mứt, tôm khô... nhãn riêng Co.opmart; một số loại thực phẩm thương hiệu Choice L... đã được Co.opmart, LOTTE Mart chọn lọc đưa vào các giỏ quà Tết từ nhiều năm nay.CafeF kể chuyện Miền Tây: Do áp thấp nhiệt đới và mưa bão, những ngày này, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre xảy ra nhiều cơn mưa to, kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất hoa kiểng Tết của nông dân.Tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã có khoảng 700.000 chậu hoa tết bị cháy lá, vàng lá, thối rễ.Tại làng hoa Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, mưa dầm làm cho hàng nghìn chậu hoa Tết bị vàng lá, phát sinh mầm bệnh, có nguy cơ trổ hoa không đúng dịp Tết. Nhiều cây mai vàng sẽ trổ hoa trước Tết.Báo Vĩnh Long kể chuyện kẹo bánh: Theo nhiều người tiêu dùng, năm nay, các sản phẩm có xuất xứ trong nước chiếm phần lớn cả về chủng loại và số lượng, nhất là mặt hàng bánh kẹo và thực phẩm, mẫu mã ngày càng được cải thiện đẹp mắt, vừa túi tiền hơn. Chị Lê Phương Trinh (Phường 5- TP Vĩnh Long) cho hay: “Gần tết, tôi thấy hàng hóa ở chợ, siêu thị tăng lên nhiều, mặt hàng đa dạng hơn, nhiều mẫu bánh kẹo tết sản xuất trong nước có thiết kế bắt mắt, giá lại phải chăng. Thêm vào đó có những chương trình bình ổn, giảm giá, khuyến mãi cuối năm nên dễ mua hàng hơn”.Khoa Học Phổ Thông kể chuyện làng hoa: Những ngày qua, đi đến nhiều vườn trồng hoa, kiểng tại làng hoa Sa Đéc đâu đâu cũng thấy nông dân cần mẫn với việc xuống giống và chăm sóc hoa. Nhiều nhà vườn ở Sa Đéc còn chú trọng việc chăm sóc kiểng cho vườn nhà mình.Ông Lê Hồng Nhãn - chủ vườn mai Thảo Uyên thuộc ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc chia sẻ: “Tôi phải cung cấp nước thường xuyên để cây mai phát triển và giúp chúng hấp thụ phân bón nhanh hơn. Vào mùa mưa, nếu có những ngày nắng gắt kéo dài xen kẽ thì cần tưới nước để giữ cho đất đủ ẩm”. Theo ông Nhãn, đây là thời điểm các nhà vườn trồng mai phải chỉnh sửa lại cây, vì vậy ngoài tạo lại dáng mai trong vườn nhà, ông Nhãn còn được nhiều nhà vườn khác thuê tạo dáng, cắt tỉa lại cành, nhánh mai.Báo Phụ Nữ News kể: Theo số liệu từ Sở Công thương TP SG, các doanh nghiệp đã chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho hai tháng tết tổng cộng gần 18.429 tỉ đồng, tăng 612,7 tỉ đồng (3,44%) so với Tết Mậu Tuất 2018. Trong đó, giá trị hàng hóa chuẩn bị nguồn hàng bình ổn thị trường là 7.532,6 tỉ đồng. Riêng tháng cao điểm phục vụ tết từ ngày 6/1 đến ngày 4/2/2019 (từ ngày 1 đến ngày 30 tháng Chạp), tổng giá trị hàng hóa của doanh nghiệp chuẩn bị là hơn 10.812 tỉ đồng. Trong đó, hàng bình ổn thị trường là 4.211,8 tỉ đồng.Lượng hàng chuẩn bị tết năm nay tăng 13,2-16,9% so với kế hoạch thành phố giao và tăng 23-36% so với kết quả thực hiện Tết Mậu Tuất 2018. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng được chuẩn bị số lượng lớn, chi phối từ 32-58% nhu cầu thị trường như thịt, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, thịt gia súc, dầu ăn, gạo… Về các mặt hàng bia, nước giải khát: dự báo nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố khoảng 42,2 triệu lít bia và 48,5 triệu lít nước giải khát trong tháng tết, tăng khoảng 30% so với tháng thường.Báo Tiền Phong kể: Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa tổ chức chợ Tết vùng cao tại trường ở thành phố Thái Nguyên. Hoạt động trải nghiệm cho 3.000 học sinh của 32 dân tộc thiểu số từ 21 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc học tập tại trường.Với các dân tộc thiểu số, chợ Tết là nơi mua bán nông, lâm sản, vật nuôi, hoa quả,... sắm Tết, thưởng thức các món ăn uống, nơi các chàng trai, cô gái khoe trang phục, giao lưu văn nghệ, giao duyên.Các phiên chợ Tết nổi tiếng: chợ Điện Biên, chợ Mường Lò, chợ Bắc Hà,… chợ tết vùng cao 2018 của trường với 54 gian hàng của 54 chi đoàn với nhiều mặt hàng phong phú nguồn hàng các địa phương: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hoà Bình… thu hút hàng nghìn lượt khách.VTV kể: Gần Tết Nguyên đán cũng là cao điểm tuyển dụng các loại hình lao động bán thời gian, với nhu cầu tuyển dụng lao động tăng mạnh 15-20%, con số trên tờ Nông thôn ngày nay.Theo tờ này, các công việc khan hiếm lao động bao gồm đóng gói, tiếp thị, vận chuyển, nhà hàng khách sạn, hay nhân viên chăm sóc cây cảnh, rồi giúp việc trong nhà.... Thực tế như chia sẻ của đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tại Thủ đô, nguồn cung lao động không dồi dào, việc làm lại nhiều nên nhiều trường hợp doanh nghiệp đăng tuyển trên đủ các kênh mà vẫn không tuyển được.VietnamBiz kể chuyện vé: Thông báo mới nhất của Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết tính đến hôm nay (2.1), số lượng vé tàu dịp trước Tết Kỷ Hợi 2019 còn khoảng 7.600 chỗ có ga đi Sài Gòn, Biên Hòa, ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội. Trong đó chủ yếu còn từ ngày 25 - 29.1 và 3.2, còn khoảng 7.000 chỗ.Từ ngày 30.1 - 2.2, vẫn còn khoảng 600 chỗ chủ yếu là ghế phụ đi các ga phía bắc, các chỗ đường ngắn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn.Trong khi đó, sau tết còn khoảng 54.000 vé tàu có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang và ga đến Biên Hòa, Sài Gòn.Báo Một Thế Giới kể: Năm nay, dưa thư pháp, bưởi thư pháp hay dừa thư pháp là những loại trái cây dẫu đắt tiền nhưng vẫn được nhiều người tìm mua. Quả bưởi thư pháp, in hình nổi được vẽ kèm theo các họa tiết hoa đào đỏ trông rất lạ mắt. Để viết thư pháp trên quả đẹp, khi mua, người tiêu dùng thường chọn những quả bưởi to, tròn, chắc. Do bưởi thường được bày theo cặp nên chữ viết cũng theo cặp tương ứng. Các cặp chữ phổ biến viết trên bưởi trong ngày Tết là Tài - Lộc, Phúc - Đức, Hưng - Thịnh, Cát - Tường… Những cặp chữ này cũng chính là mong ước của gia chủ trong năm mới.