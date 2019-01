Tin Tặc Dọa Tiết Lộ Sự Thật Chấn Động Vềï Khủng Bố 911

Khoảng đầu tháng 01/2019, nhóm tin tặc quốc tế Dark Overload thông báo chúng đã đánh cắp 10 GB tài liệu từ một công ty luật có khả năng đưa ra những thông tin mật chấn động về vụ khủng bố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ ngày 11/09/2001.Cụ thể, nhóm tin tặc tuyên bố đã lấy được các tài liệu từ một công ty luật giấu tên có trụ sở ở Mỹ. Nhóm tin tặc này khét tiếng với chiêu trò làm rò rỉ các tập chưa phát sóng của loạt phim truyền hình Orange nổi tiếng của đài Netflix và tấn công mạng các đài truyền hình lớn như ABC, NBC, HBO…Chúng khẳng định tài liệu bị đánh cắp sẽ kể lại chuyện gì thực sự đã xảy ra vào một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong một thông báo trên mạng xã hội Twitter, Dark Overload viết: “Chúng tôi sẽ cung cấp câu trả lời về âm mưu 11/09 thông qua 18,000 tài liệu mật”. Cùng với đó là tài liệu "nhử", trong đó gồm địa chỉ email, thư liên lạc và các thỏa thuận chưa công bố đề cập đến các công ty luật, Cục An ninh Giao thông và Cục Hàng không Liên bang.Nhóm tin tặc khẳng định dữ liệu mà chúng có trong tay lớn gấp nhiều lần cả về “số lượng lẫn ảnh hưởng” so với các tài liệu chương trình giám sát điện thoại và Internet mà cựu nhân viên CIA Edward Snowden tiết lộ từng gây chấn động một thời: “Chúng tôi đảm bảo với tất cả độc giả rằng việc phát hành các tài liệu mật có thể tạo ra hàng nghìn bài báo và trở thành một vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất chưa từng có”.Bên cạnh sự thật về vụ khủng bố 11/09, Dark Overlord cho biết dữ liệu bị đánh cắp có liên quan đến thị trường bảo hiểm Lloyds of London, công ty đầu tư và bất động sản Silverstein Properties và thông tin nhạy cảm của các cơ quan liên bang Mỹ như FBI, CIA, Cơ quan An ninh Giao thông, Cục Hàng không Liên bang và Bộ Quốc phòng.Các tài liệu bị đánh cắp được lưu trữ trong một kho lưu trữ mã hóa, với 5 lớp bảo vệ được xếp từ dễ đến khó xâm nhập. Nhóm tin tặc cũng gợi ý bất kỳ thực thể và cá nhân nào liên quan đến các cuộc điều tra vụ khủng bố 11/09 cũng có thể trả tiền chuộc để “giữ kín thông tin nhạy cảm”.Nguoivietphone.com.