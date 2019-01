Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập

Trong buổi lễ.Garden Grove, Nam California (Bình Sa) - - Tại hội trường khách sạn Sheraton, 12221 Habor Blvd, Garden Grove vào lúc 1:30 chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 12, 2018 một buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và hoạt động của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (PHVN) với sự tham dự khoảng 300 người trong đó có: các thành viên của PHVN về từ Âu Châu, Úc Châu và nhiều thành phố Bắc Mỹ, về quan khách theo lời giới thiệu của hai MC Đinh Trung và Minh Nguyệt trong đó có: đại diện các đoàn thể chính trị như các phái đoàn Lực Lượng Cứu Quốc, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Tân Đại Việt, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Quật Khởi, Nhân Xã, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Khối 8406, Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị, vv… Về phía cộng đồng, có các phái đoàn của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Hội Người Việt Vùng San Fernado Valley, Phong Trào Hưng Ca Việt Nam, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Hội Hải Quân Cửu Long, Hội Cựu Học Sinh trường Bưởi-Chu Văn An, Ủỷ Ban Hoàng Sa, các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí Việt Ngữ.Mở đầu chương trình với nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm và Ban Hợp Ca Phục Hưng phụ trách.Tiếp theo, Trưởng Ban Tổ Chức, ông Hoàng Gia Cảnh lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơnï sự hiện diện đông đảo của quý vị quan khách cũng như các cơ quan truyền thông, ông cho biết, “đây không phải là một cuộc hội thảo chính trị mà là một buổi gặp gỡ tâm tình để Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam cám ơn những thân hữu đã giúp đỡ, ủng hộ, các đoàn thể bạn đã cộng tác, phối hợp hoạt động với Tổ Chức trong suốt 40 năm qua…".Tiếp theo cựu Dân biểu Trần Văn Thung, một trong số 11 thành viên sáng lập, cho biết Tổ Chức ra đời vào ngày 23 tháng 12 năm 1978, thời điểm mà đảng CSVN đang ở thế “cực thịnh” nên căn bản của Tổ Chức là kiên trì, kỷ luật, nhưng dân chủ, nhân bản và trong sáng. Những căn bản này đã được thể hiện rõ trong màu sắc và kích thước của huy hiệu Tổ Chức, đặc biệt ý nghĩa về sự khó khăn của công cuộc hưng quốc so với công cuộc phục quốc. Trong phần kết luận, với giọng nói nghẹn ngào, đầy xúc cảm, Ông “trân trọng kính xin quốc dân đồng bào tạ lỗi vì Tổ Chức đã chưa thể thực hiện được mục tiêu đề ra là loại bỏ guồng máy thống trị bạo ngược trên quê hương, khiến cho đất nước ngày càng suy bại, tiến gần đến vực thẳm tiêu vong.Trong lúc nầy Một video clip dài 15 phút đã được trình chiếu để trình bày tóm lược các hoạt động của Tổ Chức, như các nỗ lực "mở đường về"… “Sau quốc nạn 30 tháng Tư năm 1975, với sự cai trị bất nhân, tàn ác bằng chính sách trả thù của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam, nhiều người Việt đã phải liều mình bỏ nước ra đi tìm tự do. Trong số những người này ra đi không phải chỉ với mục đích tìm tự do cho cá nhân và gia đình mà còn nuôi dưỡng quyết tâm muốn tìm phương thức để giải thoát đất nước thoát khỏi ách thống trị của Đảng Cộng Sản. Với tâm nguyện đó, với nhận thức muốn đấu tranh hiệu quả với Đảng Cộng Sản VN phải có một tổ chức chặt chẽ. Mười một người ở rải rác nhiều nơi trên thế giới đã thường xuyên liên lạc và bàn thảo qua thư tín và điện thoại thỉnh cầu lập một đảng chính trị.“Thế rồi, vào dịp Lễ Giáng Sinh năm 1978; 9 trong số 11 người này đã quy tụ trong một căn phòng nhỏ tọa lạc tại trung tâm thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ và kết quả là Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam chính thức ra đời vào ngày 28.12.1978. Từ con số 11 thành viên sáng lập, tổ chức Phục Hưng VN đã nhanh chóng phát triển ra nhiều thành phố, quốc gia để tich cực tham gia công cuộc đấu tranh trong mọi lãnh vực và trên mọi địa bàn.Xen lẫn chương trình, Ban tù ca Xuân Điềm đã trình bày nhạc phẩm “Đáp Lời Sông Núi” do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác. Làm cho hội trường trở nên sống động với khí thế đấu tranh.Tiếp theo bài phát biểu của BS. Nha Khoa Chu Văn Cương, Chủ Tịch Tổ Chức Phục Hưng, mở đầu với lời chào mừng và cảm ơn đến tất cả mọi người tham dư, sau đó ông đã lược duyệt qua các biến chuyển của thế giới ảnh hưởng đến Việt Nam, đặc biệt là công cuộc bành trướng thế lực của Trung Cộng qua việc lấn chiếm biển Đông và chính sách “Một vành đại một con đường”. Ông cũng đã điểm qua những diễn biến chính trị và kinh tế tại Việt Nam. Từ các dữ kiện đó, Bác sĩ Chủ tịch Tổ Chức đã đưa ra nhận định về các kịch bản có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độc CSVN, trong đó ông nhận định sẽ là phối hợp các nỗ lực đấu tranh của cả lực đẩy, từ thành phần chống đối trong nội bộ đảng CSVN, từ quần chúng, nhất là thành phần nạn nhân của chế độ, cũng như các lực lượng đấu tranh trong nước và hải ngoại. Đề cặp đến yếu tố quốc tế trong bàn cờ chính trị Việt Nam, Ông nhấn mạnh đến một chủ trương căn bản của Tổ Chức là “công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS ‘hèn với giặc, ác với dấn’ phải do chính người Việt chủ động thực hiện; các tiếp trợ của ngoại bang chỉ là thứ yếu”. Trong phần kết luận, ông nhận định “đoạn đường 40 năm qua với bao thử thách gian truân đã trui rèn không ngừng khả năng mà còn là sự thử thách ý chí, và lòng kiên trì của khối thành viên để từ đó Tổ Chức sẽ vững chãi tiến bước trên đoạn đường trước mặt”.Tiếp theo, Bà Phạm Thiên Thanh, Tổng Bí Thư Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương PHVN. Theo lời giới thiệu của MC Minh Nguyệt, bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vai trò Bí Thư Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương Tổ Chức Phục Hưng VN. Bà cũng đảm nhiệm chức vụ Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Âu Cơ từ nhiều năm nay. Bà đã đọc Tuyên Bố của Tổ Chức nhân ngày đánh dấu 40 năm hoạt động. Trong đó, bà nêu rõ 5 Điều Tâm Niệm của Tổ Chức PHVN: 1. Thực hiện lý tưởng Phục Hưng Việt Nam. 2. Xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. 3. Phục hưng văn hóa dân tộc. 4. Trau dồi trí tuệ và đạo đức bản thân. 5. Thể hiện tình anh chị em ruột thịt với các thành viên của Tổ Chức.“Đúng 40 năm, toàn thể thành viên TC thề nguyện sẽ tiếp tục xả thân, dốc toàn lực trong những ngày tháng tới để cùng các đoàn thể bạn, và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, đẩy mạnh công cuộc đấu tranh loại bỏ đảng CSVN ra khỏi ngôi vị thống trị đất nước”. Trong phần kết, tuyên bố xác định “Với lý tưởng trong sáng vì quê hương dân tộc, với kinh nghiệm hoạt động trong 4 thập niên qua, trong đó gần mười năm đã cùng các đoàn thể bạn và các nhân sĩ thành lập và điều hành Lực Lượng Cứu Quốc và Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, anh chị em thành viên TCPHVN tin tưởng là ngày đạt đến mục tiêu tối hậu sẽ không còn xa!”Mở đầu phần phát biểu của quan khách, ông Bùi Thế Phát, Ngị Viên Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, ngỏ lời cảm ơn ban tổ chức, ông cho biết đã theo dõi và hâm mộ các hoạt động của Tổ Chức từ ngày thành lập đến nay và hứa sẽ hết lòng hỗ trợ trong tương lai. Sau đó Ông cũng đã trao tấm plaque tưởng lệ của Cộng Đồng và tấm plaque tưởng lệ của Hội Đồng Thành phố Garden Grove đến Chủ tịch Tổ Chức Phục Hưng.Trong phần phát biểu tiếp đó, Ông Đỗ Như Điện, chủ tịch Ủy Ban Yểm Trợ Lực Lượng Cứu Quốc, liên minh chính trị mà Tổ Chức PHVN là một thành phần, đã dại diện Lực Lượng chia sẻ một số nhận định, Ông ghi nhận trong gần 9 năm cộng tác làm việc chung. Theo Ông, nét đặc thù của anh chị em thành viên của TCPHVN là sự tận tụy, kiên trì thi hành công tác. Ông cũng ca ngợi tinh thần cởi mở và trong sáng phục vụ quê hương, dân tộc của TCPHVN.Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ tịch đảng Tân Đại Việt đã chia sẻ những kỷ niệm về việc phối hợp hoạt động cùng các thành viên TCPHVN từ những ngày đầu của thập niên 1980. Ông cũng tin tưởng Tân Đại Việt và TCPHVN sẽ sát cánh trong tương lai, kể cả trong cuộc đấu tranh nghị trường tại VN mà Ông tin rằng sẽ xảy ra không xa!Tiếp theo, Ông Trần Trọng Đạt, chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng và ông Phan Thanh Châu, đại diện Việt Nam Quốc Dân Đảng cùng lên diễn đàn để chia vui cùng các thành viên TCPHVN và bày tỏ sự mong muốn Tổ Chức Phục Hưng cùng tham gia vào liên minh chính trị mà hai chính đảng phối hợp cùng một số quý vị đại diên tôn giáo trong nước vận động thành lập. Kết thúc phần quan khách phát biểu là nhà báo Huỳnh Lương Thiện đến từ San Francisco, được Ban Tổ Chức giới thiệu là người đã theo dõi và cộng tác, giúp đỡ TCPHVN ngay từ những ngày đầu. Sau khi thuật lại một số kỷ niệm liên quan đến các thành viên sáng lập TC, Ông đã nêu nhận xét về các đặc điểm của TC, mà theo Ông, đáng kể nhất là sự đoàn kết nội bộ trong suốt 40 năm qua, không có việc phân hóa, tách đôi, tách ba như từng xảy ra với nhiều đoàn thể chính trị khác.Sau đó ông Trần Quốc Bảo, thành viên sáng lập là người đã gắn liền với tổ chức Phục Hưng đã từng giữ nhiệm vụ chủ tịch Tổ Chức nhiều nhiệm kỳ đã lên ngỏ lời cám ơn quan khách, các đại diện đoàn thể bạn, và đặc biệt Ban Tù Ca Xuân Điềm, đã tham dự và giúp cho buổi lễ kỷ niệm 40 năm diễn ra tốt đẹp. Ông cũng ca ngợi sự hy sinh của vợ hay chồng các thành viên, vì theo ông, “đây chính là những người đã góp phần quan trọng nhất, quí báu nhất, để duy trì và phát triển TCPHVN trong suốt 40 năm qua từ ngày thành lập đến nay”.Sau lời cảm ơn là lễ cắt bánh mừng “Sinh Nhật 40 Năm” của Tổ Chức Phục Hưng, trong lúc nầy ban tổ chức đã mời quan khách cũng như thành viên dùng bữa ăn nhẹ để cùng nhau hàn huyên tâm sự về những kỷ niệm vui buồn trong ngày tháng miệt mài tranh đấu cho quê hương Việt Nam.Đặc biệt chương trình văn nghệ đấu tranh do Ban Tù Ca Xuân Điềm và ban hợp ca Tổ Chức Phục Hưng đã trình diễn những bản nhạc đấu tranh trong hào hùng làm cho hội trường sôi động với khí thế đấu tranh cho một quê hương sớm có tự do, dân chủ.Trước khi chia tay, ban tổ chức tặng quan khách quyển Kỷ Yếu 40 Năm Phục Hưng 1978-2018 với 140 trang khổ magazine, trình bày tóm lược các hoạt động của Tổ Chức kèm với nhiều hình ảnh và tài liệu giá trị.Buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập TCPHVN kết thúc lúc 5 giờ 30.Liên lạc với Tổ Chức Phục Hưng tại: 5203-H Cypress Creek Parkway, Houston, TX 77069. USA. Email: PHVN@phvn.org hoặc vào trangWebsite: http://www.phvn.org