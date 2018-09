Xã Hội Dân Sự Đòi Thả Trần Huỳnh Duy Thức

Dù nhà bất đồng chính kiến tại VN là ông Trần Huỳnh Duy Thức đã ngưng tuyệt thực sau 34 ngày, gia đình và cộng đồng khắp nơi vẫn quan tâm đến tình hình sức khỏe và việc ngồi tù của ông, mà cụ thể là Đại Sứ Úc tại VN đã đến thăm gia đình ông Thức tại Hà Nội và các tổ chức Xã Hội Dân Sự Việt Nam trong ngoài nước đòi chính quyền CSVN phải trả tự do cho ông Thức, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 18 tháng 9.Bản tin RFA viết rằng, “Đại sứ Úc tại Việt Nam Craig Chittick hôm 18 tháng 9 đã có thư trả lời cho ba dân biểu Liên Bang Úc về trường hợp Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án tù 16 năm với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền" tại trại giam số 6, Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.“Bức thư do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam công bố được gửi cho ba dân biểu Liên Bang Úc là dân biểu Chris Hayes cùng hai dân biểu Julian Hill và Clare O’Neill.“Vị Đại sứ đã cám ơn về bức thư Ba dân biểu Liên Bang Úc vào ngày 13 tháng 9 đã gửi thư cho Đại sứ Úc tại Việt Nam, yêu cầu quan tâm đến trường hợp Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức, người đang phải tuyệt thực trong nhà tù để phản đối cách hành xử của nhà tù đối với ông và yêu cầu chính quyền phải thượng tôn pháp luật.“Trong thư trả lời, Đại sứ Úc cho biết chính phủ Úc rất quan ngại đến trường hợp Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức và cho biết đã lên tiếng cho trường hợp của ông này trong đối thoại nhân quyền Việt – Úc 2018 diễn ra vào ngày 28/8 vừa qua.“Đại sứ Úc tại Việt Nam Craig Chittick cũng cho biết đã gặp gia đình của Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức hôm 17/9 tại Hà Nội, và được gia đình cho biết đã thăm ông Thức trước đó một ngày, và hiện ông Thức đã ngưng tuyệt thực.“Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của ông Trần Huỳnh Duy Thức cho biết ông đã trực tiếp gặp các giới chức đại sứ quán Úc tại Hà Nội và nêu ra những quan ngại của gia đình về tình trạng của ông Thức trong tù cũng như đòi hỏi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho ông Thức ngay lập tức.”Trong khi đó một bản tin khác của Đài RFA hôm 18 tháng 9 cho biết rằng, “Các tổ chức xã hội dân sự hôm 12/9 đã gởi một thư ngỏ cho nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu trả tự do cho Tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức.“Thư ngỏ đề ngày 12/9, được gởi đến Chủ tịch Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Việt Nam, Thủ tướng, các cơ quan chính quyền, các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.“Trong thư, những người ký tên mong chính quyền Việt Nam xem xét lại vụ án của ông Trần Huỳnh Duy Thức dựa trên cơ sở pháp luật hiện hành, để quyết định trả tự do cho ông Thức ngay lập tức, vì trường hợp của ông đáp ứng các điều kiện luật định được hưởng mức hình phạt thấp hơn mức án 16 năm tù mà ông đã bị tuyên phạt.“Các tổ chức xã hội dân sự cũng đưa ra những dẫn chứng liên quan luật pháp Việt Nam. Việc trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức được coi là một biểu hiện của tinh thần thượng tôn pháp luật và chính sách nhân đạo của nhà nước, đồng thời là biểu hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc về việc tôn trọng và biệt đãi bậc hiền tài.“Cuối thư các nhà hoạt động XHDS tha thiết thỉnh cầu chính quyền Việt Nam xem xét lại bản án đã tuyên đối với ông Trần Huỳnh Duy Thức để trả tự do ngay cho ông trên cơ sở pháp luật hiện hành.“Thư được ký bởi 3 tổ chức là Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Diễn Đàn Bauxite Việt Nam và 62 cá nhân.”