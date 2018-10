Gạo VN, Nhà Hát, Bắt Cóc, Bạo Lực, Cháy Vựa…

Xuân NiệmThế là Việt Nam hiện diện khắp nơi trên thế giới, từ người tới cà phê, từ gạo tới hạt điều…Bản tin VOV kể: Gạo Việt Nam có mặt ở 150 thị trường nhưng vẫn ít người biết… Hạn chế về năng lực tiếp cận, thâm nhập thị trường, marketing thương hiệu… nên gạo Việt Nam ít được người tiêu dùng thế giới biết đến.Những năm gần đây, ngành gạo Việt Nam có bước phát triển và đạt được kết quả tích cực. Năm 2017, Việt Nam tiếp tục là nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới chỉ sau Ấn Độ và Thái Lan. Tính trong 9 tháng năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu trên 4,89 triệu tấn gạo với giá trị khoảng 2,46 tỷ USD, lần lượt tăng 6,7% về lượng và tăng 21,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.Báo Lao Động ghi lời người dân thanh phiền về chuyện TPSG xây Nhà hát Giao hưởng 1.500 tỉ: Nên dừng lại và lắng nghe dân…Dự án Nhà hát giao hưởng gồm 2 khán phòng, trong đó khán phòng lớn có sức chứa 1.500 chỗ ngồi và khán phòng nhỏ với sức chứa 500 chỗ ngồi. Tổng kinh phí xây dựng dự kiến là 1.500 tỉ đồng.Bản tin ghi lời nhiều người, trong đó có chị Trần Tiểu Nhiên (phường 2, quận Phú Nhuận, TPSG) cho rằng, với tư cách là một công dân TPSG, chị nghĩ rằng thành phố nên ưu tiên những công trình thiết thực cho dân trước.“Bệnh viện quá tài, đường xá thì ngập nước và kẹt xe liên tục, ngay cả trường học cho con em cũng chưa đủ, thì việc xây nhà hát to đẹp cũng không có ý nghĩa gì", chị Nhiên nói.Báo SGG kể chuyện: Chủ doanh nghiệp ở TPSG bị bắt cóc đòi 1,3 tỷ tiền chuộc.Chủ một công ty vận chuyển ở quận Tân Bình, TPSG đã bị 1 nhóm giang hồ bắt cóc đòi số tiền chuộc là 1,3 tỷ đồng. Công an điều tra và giải cứu thành công người này đồng thời bắt giữ nhóm giang hồ trên, tịch thu nhiều ma tuý, ô tô….Bản tin Infonet nêu câu hỏi về tình hình hơn 2000 vụ bạo lực học đường mỗi năm: Mạng xã hội "tiếp tay"?Phía công an công bố, năm học vừa qua có hơn 2.000 vụ bạo lực học đường, trong đó hơn 53% số vụ bạo lực xảy ra trong môi trường học đường. Trong khi ngành giáo dục thống kê chỉ được vài trăm vụ.Bản tin Vietnamnet cho biết về vụ đám cháy kho lạnh của một vựa thanh long ở Bình Thuận.Vào khoảng 4h30 sáng nay, bảo vệ của vựa thanh long Hải Duy tại km số 6 thuộc thôn Phú Khánh, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) phát hiện lửa bốc lên từ kho lạnh số 2 nên đã tri hô và gọi cho cảnh sát PCCC... Ước thiệt hại ban đầu gồm hệ thống kho lạnh trị giá hàng chục tỷ đồng và khoảng 260 tấn thanh long (khoảng 13 container) trong kho bị cháy rụi.Số thanh long này đã được chủ vựa bán cho khách, đang chờ xuất kho. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện trong kho lạnh. Được biết, khi vụ cháy xảy ra gia đình chủ vựa đi vắng, chỉ có bảo vệ trông coi.Báo Dân Việt ghi nhận: Donald Trump "dọa" trả đũa Trung Quốc, thị trường chứng khoán Việt bốc hơi gần 6 tỷ USD…Sau thông điệp khẳng định trả đũa Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường chứng khoán Mỹ đã có nguy cơ bán tháo, các chỉ số chỉ số S&P 500, Dow Jones giảm mạnh nhất kể từ tháng 2.2018. Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay cũng bốc hơi gần 6 tỷ USD, còn các tỷ phú USD Việt Nam cũng bốc hơi gần 5.000 tỷ đồng.Bản tin VnNews kể: Người Nhật sở hữu hộ chiếu 'quyền lực' nhất thế giới…Với cuốn hộ chiếu Nhật Bản thì công dân nước này có thể đến được 190 quốc gia trên thế giới mà không cần visa hoặc có thể làm visa ngay tại điểm đến. Như vậy, Nhật Bản đã “vượt mặt” Singapore, chính thức trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018.Báo Đầu Tư kể: 1 tỷ USD vốn Nhật Bản cam kết đầu tư vào Hà Nội.Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội vừa ký kết 3 bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD tại “Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam” được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản....Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài cho thấy, trong 9 tháng của năm 2018, Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất trong số các quốc gia có các dự án đầu tư tại Việt Nam với vốn đầu tư là 7 tỷ USD, chiếm gần 28% tổng vốn FDI của Việt Nam. Trong đó, Hà Nội là địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất, với tổng số vốn đăng ký là 5,8 tỷ USD, chiếm 22,9% tổng vốn đầu tư.Bản tin VOV kể: Xuất khẩu của Trung Quốc bắt đầu “ngấm đòn” thuế quan của Mỹ…Xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 9/2018 ước tăng 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 9,8% trong tháng 8.Đây là kết quả khảo sát 32 chuyên gia kinh tế do hãng tin Reuters thực hiện và công bố mới đây.Trong đó, các chuyên gia kinh tế của Tập đoàn tài chính Nomura nhận định, tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc chậm lại trong tháng 9 là do chính sách bảo hộ thương mại ngày càng tăng (căng thẳng thuế quan). Hơn nữa, số ngày làm việc trong tháng 9 năm nay ít ngày năm ngoái, do đó cũng gia tăng áp lực lên hoạt động xuất khẩu.Bản tin BizLive kể: Người tiêu dùng Trung Quốc đang thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn do chiến tranh thương mại với Mỹ ngày một tồi tệ hơn. Người Trung Quốc đồng thời hạn chế đi du lịch Mỹ cũng như mua ô tô Mỹ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày một đẩy cao áp lực lên Trung Quốc, theo tin từ Nikkei.Một quản lý tại General Motors nói: “Dường như người Trung Quốc đang né tránh hàng mang thương hiệu Mỹ”.GM và những công ty liên doanh của GM trong khoảng thời gian 9 tháng đầu năm 2018 đã bán được 835.934 chiếc xe ô tô, doanh số của GM như vậy giảm 15% trong năm vừa qua.Báo Đất Việt kể: Các chuyên gia kinh tế lo kinh tế Việt Nam thiệt đơn, thiệt kép trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.Tại tọa đàm công bố báo cáo vĩ mô quý /III.2018 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 10/10, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cảnh báo về lưỡi gươm đang treo lơ lửng trên đầu doanh nghiệp Việt Nam.Cụ thể, khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, Trung Quốc vốn có lợi thế, giờ có thêm nhu cầu xuất khẩu sản phẩm từ nội địa Trung Quốc sang các quốc gia xung quanh, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu là vừa tiêu thụ hàng hóa của họ, vừa để tìm đường xuất khẩu sang thị trường Mỹ thông qua nước thứ ba. Như vậy, kinh tế Việt Nam chịu thiệt đơn, thiệt kép.