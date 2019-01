Mừng Tết Dương Lịch

Xuân NiệmTết Dương Lịch, còn gọi là Tết Tây, bây giờ đã trở thành truyền thống ngày lễ đầu năm dương lịch tại Việt Nam. Tuần lễ này, tức là bắt đầu vào năm 2019, ngày đầu năm là Thứ Ba ngày 1 tháng 1 năm 2019.Tự điên Bách khoa Mở cho biết rằng dương lịch còn gọi là lịch Gregorius cũng như lịch Julius.Vào thời kỳ tiền cơ đốc giáo theo lịch Julius, ngày này được dành tặng cho Janus, một vị thần của cửa vào và sự khởi đầu, tên vị thần này cũng được đặt tên cho tháng 1 (January). Là một ngày trong lịch Gregorius của người Cơ đốc giáo, ngày Tết Dương lịch đánh dấu theo nghi thức trong lễ đặt tên của chúa Giê-su, cũng được tiến hành trong giáo hội Luther (ban đầu còn được dịch ra tiếng Việt là Kháng cách, hay Protestant, bây giờ thường gọi là Tin Lành) và giáo hội Anh Giáo.Ngày nay, khi hầu hết các quốc gia sử dụng lịch Gregorius, Tết Dương lịch có thể coi là ngày lễ chung lớn nhất, thường có pháo hoa bắn vào lúc nửa đêm khi năm mới bắt đầu theo múi giờ. Những truyền thống của ngày Tết Dương lịch trên toàn cầu bao gồm quyết định đầu năm, dịch vụ nhà thờ hoặc gọi điện cho bạn bè và gia đình.Vào thời rất xưa, khu vực Mesopotamia (Iraq) đã thiết lập khái niệm về chào mừng năm mới vào năm 2000 trước Công Nguyên, đó là tổ chức lễ mừng năm mới vào lúc điểm xuân phân, tức là giữa tháng 3. Lịch La Mã ban đầu được công bố vào ngày 1 tháng 3 đánh dấu năm mới. Lịch chỉ kéo dài 10 tháng bắt đầu từ tháng 3. Năm mới bắt đầu vào tháng 3 khi đó vẫn được phản ánh trong một số tên tháng của năm mới hiện tại. Tháng 9 đến tháng 12 ban đầu được xếp từ tháng 7 đến tháng 10.Trong các nền văn hóa theo truyền thống hoặc hiện đang sử dụng lịch khác ngoài lịch Gregorius, Tết Dương lịch cũng luôn được coi là sự kiện quan trọng trong năm. Ngoài dương lịch, tại nhiều quốc gia còn ăn Tết theo lịch riêng địa phương, có thể là âm lịch, lịch Hồi giáo, lịch Do Thái, lịch Iran, ...Truyền thống nghỉ Tết Tây tại Việt Nam đang dần chuyển sang cơ hội vui chơi, một dịp để mua sắm tiêu xài. Tết Tây năm nay. Công chức, viên chức nghỉ từ thứ Hai (31/12/2018) đến hết thứ Ba (1/1/2019), đi làm bù vào thứ Bảy (5/1/2019). Như vậy, cộng thêm ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì lịch nghỉ tết dương lịch người lao động sẽ nghỉ liền bốn ngày.Vì được nghỉ dài ngày, cho nên nhu cầu du lịch tăng thêm. Nghĩa là, sẽ thêm tiền cho ngành du lịch, giao thông vận chuyển, khách sạn và tiệm ăn tại các khu nổi tiếng hấp dẫn du khách.Dù vậy, Tết Tây vẫn không thể nghỉ dài ngày như Tết Ta, tức là Tết Âm Lịch, một truyền thống có từ ngàn năm, gắn liền với nhiều lễ hội ở các làng xã. Thêm nữa, nghỉ nhiều ngày trong Tết Ta sẽ là cơ hội cho rất nhiều người về quê ăn Tết, vì nhiều khu công nghiệp hiện nay có rất nhiều công nhân là từ các vùng quê lên thành thị làm việc.Trong khi cả nước mừng Tết Tây, thời tiết vẫn không chiều lòng người ở nhiều nơi.Báo Môi Trường & Cuộc Sống cảnh báo về du lịch biển: Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới hình thành ở biển Đông và có nguy cơ mạnh lên thành bão. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tham gia các tour du lịch trên biển trong dịp Tết Tây để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.Nghĩa là nỗi lo lúc nào cũng có. Những ngày giáp niên lại có bản tin khủng bố: Trao đổi với Zing.vn ngày 29/12, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Saigontourist, xác nhận đoàn du khách Việt Nam gặp nạn trong vụ đánh bom xe du lịch tại Ai Cập đêm 28/12 là đoàn do công ty tổ chức. Đoàn khách gồm 14 khách du lịch và một hướng dẫn viên đi tour Ai Cập từ ngày 22-28/12.Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, đoàn xe chở 15 người trong đó có khách du lịch Việt Nam đã trúng bom làm 3 người tử vong, 12 người bị thương, trong đó 10 người bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện và 2 người bị thương nhẹ đã được đưa về trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập chăm sóc.Trong khi đó báo Thanh Niên kể chuyện Bình Định: Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và đới gió đông trên cao, từ ngày 28.12 đến nay, vùng hạ lưu sông Côn giáp đầm Thị Nại của tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to, kết hợp nước thượng nguồn đổ về, đến 10 giờ ngày 30.12 đã gây lũ vùng hạ du các xã Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang, Phước Hưng (huyện Tuy Phước); Cát Chánh, Cát Tiến (huyện Phù Cát). Tuyến tỉnh lộ ĐT 640 qua xã Phước Hòa, Phước Thắng, Cát Chánh và Cát Tiến nước qua tràn ngập sâu từ 0,4 - 0,5 m.Báo Người Lao Động kể chuyện tỉnh Phú Yên: Một người bị nước lũ nhấn chìm, di dời khẩn cấp hơn 900 người… Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, tối 28 đến sáng 30-12 trên địa bàn có mưa lớn trên diện rộng, kết hợp nước lũ đồ về từ thượng nguồn gây ngập lụt vùng hạ du sông Kỳ Lộ, nước sông đang ở mức trên báo động 2. Hiện thủy điện La Hiêng 2 đã xả lũ với lưu lượng 100m3/giây, còn hồ thủy lợi Phú Ninh xả lũ với lưu lượng 150m3/giây. Đã có 186 ngôi nhà bị ngập sâu hơn 1m. Hơn 800 ha lúa đông xuân vừa gieo sạ đã bị ngập úng, mất trắng.Mới biết rằng, cõi này đầy nỗi lo vậy. Bất kể là những ngày Tết Tây, Tết Dương lịch, Tết gì đi nữa.