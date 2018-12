Tết Tây, Tết Ta Xôn Xao

Xuân NiệmVậy là sắp tới Tết Tây… và cũng sắp tới Tết Ta. Tết Tây còn gọi là Tết dương lịch 2019, Tết Ta gọi là Tết Nguyên Đán.Bản tin Zing kể: Học sinh, sinh viên tại TP.SG sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 2019 từ 2 đến 4 ngày, tùy từng trường.Ngày 20/12, Sở GD&ĐT TP.SG có thông báo gửi các trường học về nghỉ Tết Dương lịch 2019 do UBND TP.SG quy định.Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, trường học nghỉ Tết Dương lịch 2019 từ thứ hai đến hết thứ ba (từ 31/12 đến hết ngày 1/1/2019), đi làm bù vào thứ bảy (ngày 5/1).Báo Môi Trường & Đô Thị kể: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp Tết Dương lịch 2019, công ty CP vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu với gần 14.500 chỗ.Theo đó, ngoài các chuyến tàu hiện đang hoạt động trên tuyến đường sắt Bắc Nam, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu đi từ Sài Gòn đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Quảng Ngãi và ngược lại trong các ngày từ 27/12 đến 1/1/2019 với khoảng gần 14.500 chỗ.Bản tin VnExpress kể chuyện Hà Nội: cán bộ, giáo viên và học sinh các cấp học được nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch liền ba ngày từ chủ nhật đến hết thứ ba 1/1/2019.Ngày 19/12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về lịch nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019. Trong đó, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn cùng nghỉ học kỳ I vào thứ hai ngày 31/12/2018.Báo Việt Nam Mới nêu câu hỏi: Hà Nội có bắn pháo hoa dịp Tết dương lịch 2019 không?Dịp Tết dương lịch 2019, Thủ đô Hà Nội không bắn pháo hoa mà bắn vào dịp Tết Nguyên đán....Địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2019 sẽ tổ chức như những năm trước. Tức là bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.Theo đó, việc bắn pháo hoa dự kiến trong 15 phút từ 0h ngày 5/2/2019 và thực hiện bằng kinh phí xã hội hóa.Xe tự lái sẽ chạy tưng bừng ở Hà Nội. Bản tin VietnamBiz/VietnamNet kể: Tết dương lịch 2019, người lao động được nghỉ 4 ngày nên không ít gia đình đã lên kế hoạch cho những chuyến du lịch hoặc về thăm quê. Nhiều người chọn hình thức thuê xe tự lái để chủ động lịch trình và công việc của họ. Bởi thế, nhu cầu thuê xe tự lái tăng cao.Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, khách thuê xe dịp Tết dương lịch đã bắt đầu đặt xe từ giữa tháng. Nhiều doanh nghiệp cho thuê xe tự lái đã phải từ chối phục vụ khách hàng từ một tuần nay vì các dòng xe bình dân cháy hàng, chỉ còn các loại xe sang có giá thuê khá cao.Anh Nguyễn Hào, chủ một đơn vị cho thuê xe ở khu vực Cầu Giấy cho hay, hiện anh chỉ còn một chiếc Kia Morning 2013, số sàn, giá 500.000 đồng/24 giờ /250km để cho khách thuê, trong khi đó, số lượng điện thoại đặt xe vẫn còn nhiều, anh đành phải từ chối.Báo Nhân Dân kể: Lần đầu tiên một kênh truyền hình Nhật Bản được Việt hóa 100%.Để phục vụ khán giả yêu truyền hình tại Việt Nam, từ tháng 1-2019, tất cả các chương trình trên kênh Wakuwaku Japan sẽ được phát sóng với 100% phụ đề tiếng Việt trên kênh VTVcab. Đây là lần đầu tiên một kênh truyền hình chuyên về Nhật Bản được Việt hóa 100%....kênh truyền hình chuyên về Nhật Bản Wakuwaku Japan sẽ cung cấp các chương trình truyền hình đặc sắc về phim truyện, giải trí, văn hóa, ẩm thực và du lịch,… để những người thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau có thể thưởng thức các sản phẩm truyền hình đặc sắc của Nhật Bản.Báo Lao Động kể: Thị trường BĐS Long An “chạy nước rút” cận Tết 2019…Vào dịp cận Tết hàng năm, nhu cầu mua đầu tư và mua nhà ở của khách hàng rất sôi động; từ đó, nhu cầu mở bán dự án của các chủ đầu tư cũng tăng lên. Và đối với thị trường BĐS tại Long An, thời gian này được xem như giai đoạn “chạy nước rút”, đặc biệt ở phân khúc đất nền.Báo Dân Trí kể: Thị trường xe máy dịp cuối năm 2018 đang chứng kiến sự tăng giá của nhiều mẫu xe. Giống như mọi năm, thời điểm này, giá xe máy, đặc biệt là các dòng xe tay ga "hot" sẽ tăng rất cao và đạt "đỉnh" vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Khách hàng mua các mẫu xe máy tay ga sẽ phải chịu mức giá tăng hàng chục triệu đồng/chiếc vào dịp này."Đến hẹn lại lên", mấy năm gần đây, cứ vào dịp cuối năm, dòng xe Honda SH lại bị chênh giá khá nhiều so với giá niêm yết.Báo Người Lao Động kể chuyện bia: giá bán sỉ lẫn lẻ một số loại bia đã tăng nhẹ dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán 2019.Thống kê của các trang thương mại điện tử, lượng tìm kiếm nhãn hiệu bia và giá bia Tết đang tăng lên bất thường từ đầu tháng 11 đến nay. Nhiều trang chuyên kinh doanh bia nhập cảng và quà Tết đã giới thiệu rất nhiều mẫu bia ngoại với đầy đủ thông tin chất lượng, giá cả chi tiết cho khách tiện tham khảo. Không chỉ giới kinh doanh tìm thông tin để nhập, trữ hàng Tết mà nhiều công ty, đơn vị cũng tìm sản phẩm phù hợp làm quà tặng cuối năm.Bánh chưng, bánh chưng… Thế Giới Tiếp Thị kể: Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã cận kề. Những ngày này, không khí Tết ở làng nghề gói bánh chưng truyền thống Tranh Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) trở nên tấp nập hơn ngày thường. Ở ngôi làng này, Tết dường như ghé thăm sớm hơn so với nhiều nơi khác....Hầu như nhà nào trong làng Tranh Khúc cũng sản xuất bánh. Hiện cả làng có khoảng trên 100 hộ dân làm nghề gói bánh chưng, trong đó có khoảng 15 hộ có quy mô sản xuất lớn. Ngày thường, chỉ có khoảng 30 hộ dân trong làng gói bánh nhỏ bán cho các cửa hàng khắp Hà Nội làm món quà sáng.An Ninh Thủ Đô kể: Dù vận tải khách bằng ô tô, ngành đường sắt cũng như hàng không đều cho biết, đã lên kế hoạch tăng tải hàng nghìn lượt ô tô, mác tàu và chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2019 nhưng rõ ràng, đi lại dịp nghỉ lễ lớn nhất trong năm này chưa bao giờ dễ thở.Hà Nội tăng cường 3.200 xe...Riêng tại Bến xe Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 870 xe (tăng 115% so với ngày thường), chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang…Bản tin Kênh 14 kể: Theo kế hoạch, vào dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, dự kiến TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp. Thời gian bắn 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 5-2-2019 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán).