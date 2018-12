Hiệu Trưởng, Xe Dù Bến Cóc, Cấu, Hoa Đào Xuân

Xuân NiệmChuyện chỉ có ở thiên đường xã hội chủ nghĩa: hiệu trưởng có phòng ngủ trong phòng làm việc.Do vậy, báo Giáo Dục VN nêu một đề nghị: Phải lập tức dẹp phòng ngủ trong phòng làm việc của hiệu trưởng… Chấm dứt việc dựng phòng ngủ trong phòng làm việc của hiệu trưởng là việc cần làm ngay trong lúc này ở các đơn vị trường học hiện nay.Xe dù tưng bừng… Báo Thanh Niên kể: Trước dịp cao điểm Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tại tuyến đường Kinh Dương Vương (đoạn gần Bến xe Miền Tây, Q.Bình Tân), Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, QL13 (đoạn gần Bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh) và tại các tuyến: QL22, QL1 (Bến xe An Sương, Bến xe Ngã tư Ga)... xảy ra tình trạng nhiều xe “dù” lợi dụng dịp cao điểm lập tụ điểm bến “cóc” để đón, trả khách trái phép.Báo Tiền Phong kể: chị Nghiêm Thanh Tâm, phụ huynh của học sinh chia sẻ, ngày 14/12, khi đón con ở trường về tắm cho con thấy con kêu đau. Thấy vùng kín con bị đỏ, chị đưa con đi khám, bác sĩ Bệnh viện Nhi T.Ư kết luận trẻ bị tổn thương do tác động bên ngoài. Sau khi gặng hỏi, trẻ đã nói cho mẹ biết, con bị cô T. cấu vào vùng kín, rất đau.Theo chị Tâm, khi đó, chị rất lo lắng, hoang mang nên đã đến gặp hiệu trưởng đề nghị xác minh sự việc đồng thời yêu cầu nhà trường chuyển giáo viên sang lớp khác. Cũng theo phụ huynh, hiện tại tâm lý, sức khoẻ của con đã ổn định nhưng trước đó con có biểu hiện không muốn đến lớp học....Tuy nhiên cô giáo đã chối, phủ nhận cấu vào vùng kín bé trai 4 tuổi ở Hà Nội.VTC News kể chuyện Hải Phòng: Rải đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam: 'Hành vi nguy hiểm, cần xử lý hình sự'…Luật sư cho rằng, cần phải xử lý hình sự hành vi rải đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà không cần chờ đến khi hậu quả nghiêm trọng xảy ra....Vừa qua, Lê Trung Hiếu (SN 1998, làm nghề sửa xe ở thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) đã bị cơ quan công an huyện Cát Hải bắt giữ vì rải đinh trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện. Đối với trường hợp này, luật sư Diệp Năng Bình cho biết, tuy chưa xảy ra hậu quả nghiêm trong nhưng đây là hành vi hết sức nguy hiểm và có thể xử lý hình sự để răn đe.Báo Nông Nghiệp kể: đào Quảng An nở sớm, người dân thủ đô rủ nhau mua chơi tết dương lịch…Chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) những ngày trong tháng 12 đào đã được các tiểu thương đưa về chợ hoa, bày bán phục vụ tết dương lịch. Những cành đào tết có giá giao động từ 100 – 400 nghìn đồng một cành ngoài ra còn có những bó nhỏ từ 50 - 100 nghìn đồng.Báo Pháp Luật kể chuyện: Vay 90 triệu, bị ép viết giấy nợ 300 triệu…TAND TP Hà Nội vừa đưa nhóm bị cáo Vũ Đức Thi (SN 1981, ở Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Vũ Đức Phong (SN 1977, quê Xuân Trường, Nam Định) và Nguyễn Trọng Minh (SN 1985, quê Đông Triều, Quảng Ninh) ra xét xử về tội Cướp tài sản. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đức (SN 1984, quê Nam Định), trước đó vay “nóng” tiền của bị cáo, không trả được nên trốn tránh, sau đó bị bắt nợ, hành hung.Hà nội tưng bừng lễ. Bản tin VOV kể: Dịch vụ chuyển quà và giảm giá rộ mùa…Bên cạnh thị trường quà tặng, đồ trang trí mùa Giáng sinh sôi động, năm nay, các dịch vụ như thuê ông già Noel chuyển quà, ông già Noel đi chơi cùng bé, đón ông già Noel đêm Giáng sinh được nhiều công ty tại Hà Nội chuẩn bị và quảng cáo rầm rộ nhằm phục vụ các “thượng đế nhí” trong đêm Giáng sinh.Anh Nguyễn Kế Thiện, Công ty nhân sự Thiện Mỹ (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, đáp ứng nhu cầu của nhiều gia đình, năm nay công ty đã chuẩn bị đội ngũ nhân sự đông đảo và trẻ trung, sắm vai ông già Noel phục vụ nhu cầu tặng quà cho nhiều gia đình.Bản tin VietnamNet kể: trong số 13 người phê ma túy tại quán karaoke Dubai (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vừa bị bắt quả tang có tới 5 cán bộ, viên chức nhà nước.Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thị H., cán bộ hợp đồng bán bảo hiểm ngân hàng Công thương; Tô Hữu T., Phó giám đốc ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hương Khê, Trần Thị H., giáo viên trường tiểu học Hương Trà; Nguyễn Thị Lệ Q., kế toán trường mầm non Phúc Trạch và Phạm Đức C., cán bộ kiểm lâm huyện.Những đối tượng còn lại thuộc thành phần tự do, nghề nghiệp không ổn định. Thời điểm phát hiện và bắt giữ, cả 13 người đều dương tính với ma tuý.Tưng bừng hội sách cuối năm… Báo SGGP kể rằng trong dịp cuối năm, nhiều nhà xuất bản và công ty sách đồng loạt tổ chức hội sách với những chính sách về giá cũng như phương thức khác nhau, thậm chí là bán theo cân. Chính điều này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng....Một đơn vị ở Hà Nội cũng vừa công bố chương trình “Xả kho sách cuối năm - Bán sách theo cân”, diễn ra tại Hà Nội và TP.SG từ ngày 20 đến 23-12, với cam kết: “Không bán sách lậu, sách được bán ra đều là sách thật, đền 200% trị giá đơn hàng nếu các bạn phát hiện bán sách lậu. Sách đảm bảo mới từ 90% đến 100%, khui thùng trực tiếp, không rách hay nhàu nát”.Điều khiến những ai đọc được thông báo này không khỏi choáng váng là hình thức bán sách của đơn vị. Theo đó, mỗi ký sách (khoảng 3 - 6 cuốn tùy vào loại giấy) sẽ được bán với giá 49.000 đồng! Đơn vị này cũng cho biết, sẽ có 1.000 tấn sách được đưa vào chương trình với đầy đủ thể loại: sách văn học (bao gồm truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện dài, ngôn tình) đến sách kỹ năng, sách kinh tế, sách nấu ăn, sách mẹ bé, sách ngoại văn, sách khoa học, sách chiêm tinh.Biên giới phía Bắc tưng bừng khiêng hàng . Báo Người Lao Động kể: Cận Tết, cửu vạn vùng biên tăng đột biến....cứ vào dịp giáp Tết, lượng cư dân có mặt tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm cửu vạn tăng đột biến. Chiếm phần lớn trong số cửu vạn là phụ nữ khoảng 30-50 tuổi, sống gần cửa khẩu. Họ rời các việc thường ngày để làm công việc nặng nhọc này, song có thu nhập cao hơn.Theo Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, các đối tượng xách hàng đã lợi dụng chủ trương đóng dấu kiểm chứng 10 ngày/lần để không nhập cảnh vào Đông Hưng (Trung Quốc) mà chỉ đến giữa cầu Bắc Luân nhận hàng từ người Trung Quốc rồi vận chuyển vào nội địa và thực hiện quay vòng nhiều lần trong ngày. Lúc cao điểm có ngày tại cửa khẩu này có hơn trăm người dân địa phương qua lại cầu Bắc Luân để xách hàng thuê cho đầu nậu hoặc những cư dân vùng biên buôn bán nhỏ lẻ.Báo Sài Gòn Tiếp Thị kể: Theo khảo sát của Chương trình nghiên cứu Internet và xã hội (VPIS, do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện) cho thấy các trường hợp phát ngôn gây thù ghét của người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam thể hiện tập trung vào những điều: nói xấu, phỉ báng chiếm tỷ lệ 61,7%; vu khống, bịa đặt chiếm 46,6%; kỳ thị dân tộc là 37,01%; kỳ thị giới tính chiếm khoảng 29,03%; kỳ thị khuyết tật là 21,76%; kỳ thị tôn giáo chiếm 15,09%…Việc đăng tải những thông tin kỳ thị, phỉ báng, bịa đặt thông tin… trên mạng xã hội là do người dùng cho rằng mạng xã hội là môi trường ảo nên nên có thể tự do phát ngôn mà không phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, việc theo dõi, xử lý các thông tin vi phạm còn gặp khó khăn do có sự khác biệt về môi trường pháp lý đối với các mạng xã hội nước ngoài đang hiện diện tại Việt Nam.