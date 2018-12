Liên Âu Chuẩn Bị Kịch Bản Brexit Không Thỏa Thuận

BRUSSELS - Với dự kiến Brexit hiệu lực từ cuối Tháng 3, Ủy Hội LiênÂu (EC) đã chuẩn bị kế hoạch dự phòng với tình huống “Brexit không thỏa thuận.”Đề án này gồm 14 biện pháp cụ thể liên quan với 5, 6 lãnh vực được tin là chịu ảnh hưởng nhiều nhất gồm dịch vụ tài chính, hàng không, quan thuế, chính sách khí hậu.Quốc Hội EU và HĐ Liên Âu được hô hào chấp nhận kế hoạch như là vấn đề khẩn cấp, đồng thời hô hào các nước tăng tốc chuẩn bị.Cùng ngày Thứ Tư, Thủ Tướng Theresa May báo cáo QH: đang làm việc với EU để tìm kiếm các cam kết cần thiết giúp thuyết phục Hạ Viện biểu quyết thuận thỏa ước Brexit 575 trang.Hôm Thứ Ba, chính quyền May loan báo: tăng tốc chuẩn bị trường hợp Brexit không thỏa thuận, gồm huy động 3500 quân nhân ứng trực để phòng ngừa biến động mất trật tự.Qua Thứ Tư, 5 nhóm vận động hành lang chính (gồm Phòng thương mại UK) loan báo: các ngành nghề theo dõi tình hình với tâm lý hoảng sợ - 1 Thông Cáo Chung xác nhận: doanh nghiệp lớn, nhỏ đang ở vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan” – 5 tổ chức này lên án chính giới chú tâm vào các tranh chấp lặt vặt hơn là những biện pháp thực tế mà doanh nghiệp cần để tiến tới, nghĩa là cơ nguy “Brexit không thỏa thuận” đang tăng.Giới lãnh đạo doanh nghiệp cảm thấy quan ngại về đình trệ tại bến cảng, giao thương không trôi chảy gây ảnh hưởng hệ thống cung cấp khắp châu Âu và ngoài lục địa.Thủ Tướng May được trông đợi hô hào các nhà lãnh đạo Scotland, Wales và North Ireland lắng nghe nguyện vọng của doanh nghiệp để hậu thuẫn thỏa thuận Brexit của bà đạt được.