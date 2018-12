Tổng Quản Trị Thành Phố Garden Grove Họp Báo Thông Báo Kế Hoạch Tuyển Dụng Cảnh Sát và An Toàn Cộng Cộng

Trong buổi họp báo.Garden Grove (Bình Sa)- - Tại phòng họp Tòa Thị Chánh (lầu3) 11222 Acacia Parkway, Garden Grove vào lúc 4 giờ chiều Thứ Ba ngày 18 tháng 12 năm 2018, Tổng Quản Trị Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã tổ chức buổi họp báo thông báo kế hoạch an toàn công cộng sau khi dự luật O được thông qua.Tham dự buổi họp báo có ông Thị Trưởng Steven R. Jones, Phó Thị Trưởng cùng Nghị Viên Kim Nguyễn và Nghị Viên Stephanie Klopfenstein, ông Cảnh Sát Trưởng, một số viiên chức chính quyền và nhân viên sở cảnh sát Garden Grove, các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức khai mạc, ông Scott Stiles Tổng Quản Trị Thành Phố lên cảm ơn quan khách cùng các cơ quan truyền thông, mở đầu buổi họp báo ông cho biết:Vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, cử tri tại Garden Grove đã thông qua Dự luật O, Dự luật tăng thuế doanh thu một phần trăm (1%0, dự đoán sẽ tạo ra khoảng 19 triệu đô la tài trợ hằng năm cho các dịch vụ an toàn công cộng và quan trọng trong thành phố. Dự luật O tập trung vào các lãnh vực chính về an toàn cộng cộng như:- Duy trì thời gian phản ứng khẩn cấp 9-1-1- Ngăn chặn việc cắt giảm nhân viên cảnh sát, cứu hỏa, nhân viên dịch vụ cứu cấp y tế.- Duy trì tuần tra thành phố để ngăn chặn băng đảng, phòng chống ma túy của cảnh sát khu phố.- Giải quyết vấn nạn người vô gia cư.Ông cũng đã cho biết, Dự luật O yêu cầu kiểm toán độc lập hằng năm và các khuyến nghị được đưa ra cho Hội Đồng Thành Phố Garden Grove bởi một ủy ban giám sát cộng đồng. Dự luật O sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.Sau đó ông cũng đã đưa ra một số đề nghị để yêu cầu Hội đồng thành phố chấp thuận trước khi thực hiện.Các đều kiện nầy được bổ sung thêm, không loại trừ việc mướn thêm nhân viên điền vào những vị trí đang còn thiếu.Ông cũng cho biết kế hoạch sắp đến như sau:- Tuyển thêm 10 nhân viên cảnh sát toàn thời gian, 1 Trung Sĩ cảnh sát toàn thời gian, 5 nhân viên hổ trợ cảnh sát (nhân viên điều phối, chuyên viên hồ sơ, nhân viên phục vụ cộng đồng.) Tiến hành việc tuyển dụng nhân viên nói được hai thứ tiếng.Tổ chức đội Tài Nguyên Đặc Biệt (Special Resources Team) để giải quyết vấn đề vô gia cư, trong đó tuyển thêm một cảnh sát toàn thời gian để phục vụ trong đội Tài Nguyên Đặc Biệt nầy.Yêu cầu đề xuất nâng cấp an toàn công cộng dài hạn:- Lập RFT (Request for Proposal) để bảo đảm các công ty thiết kế cho kế hoạch nâng cấp cơ sở 30 năm.Ủy Ban Phụ Trách Giám Sát:Trình bày các đề xuất cho Hội Đồng Thành Phố vào đầu năm 2019 việc lựa chọn Ủy Ban Giám Sát Cộng Đồng cho Dự Luật O. Ủy ban nầy sẽ phụ trách tư vấn, đưa ra những khuyến nghị cho Hội Đồng Thành Phố và tìm cách để Dự luật O được áp dụng cho các dịch vụ thiết yếu phục vụ trong thành phố.Sau đó là lời phát biểu của ông Thị Trưởng và ông Cảnh Sát Trưởng, những vị nầy đã cảm ơn sự cộng tác của cư dân và đã ủng hộ Dư Luật O để thành phố có điều kiện phục vụ cộng đồng.Để biết thêm những chi tiết về dự luật O, cùng với những vấn đề được cập nhật trong tương lai cho kế hoạch an toàn công cộng xin vào trang web: www.ggcity.org Hoặc điện thoại ông Scott Stiles, Tổng Quản Trị Thành Phố Garden Grove.