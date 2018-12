Tìm Ra Phương Pháp Phát Hiện Ung Thư Chỉ Trong 10 Phút

Khoảng giữa tháng 12/2018, theo báo cáo được đăng trên tạp chí Nature Communications, các nhà khoa học ở Úc vừa có một bước tiến mới trong chẩn đoán ung thư, phát triển thành công giải pháp giúp phát hiện sự hiện diện của tế bào bệnh ở bất kỳ đâu trong cơ thể, chỉ với thời gian 10 phút. Tiến trình chẩn đoán mới được hình thành sau khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Queensland nhận thấy sự xuất hiện của một cấu trúc DNA độc đáo khi đặt tế bào ung thư vào trong môi trường nước. Bằng cách xác định sự có mặt của cấu trúc, xét nghiệm mới có thể giúp phát hiện ung thư ở người sớm hơn rất nhiều so với các biện pháp đang được dùng hiện nay.Giáo sư Matt Trau, một trong 3 thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết: “Việc tìm thấy sự hình thành cấu trúc nano 3D ở các phân tử DNA gây ung thư là một bước đột phá tạo nền tảng cho sự ra đời của một phương pháp phát hiện ung thư hoàn toàn mới, đặc biệt là không xâm lấn đến bất kỳ loại mô nào”. Theo ông, giải pháp mới sẽ là tiền đề cho cho sự ra đời của những thiết bị mang tính đi động cao và chi phí thấp, đóng vai trò như một công cụ chẩn đoán thật sự. Smartphone cũng có thể trở thành một phần của hệ thống.Abu Sina, đồng tác giả của nghiên cứu nhấn mạnh: “Ung thư là một căn bệnh phức tạp, và tương ứng với mỗi loại ung thư lại là một hệ thống xét nghiệm và sàng lọc khác nhau. Nhìn chung, không có một thử nghiệm duy nhất để kiểm tra cho tất cả các trường hợp. Tuy nhiên, mọi chuyện hiện đã khác và chúng tôi muốn sàng lọc ung thư phải là một phần của việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ”. Liên quan đến lĩnh vực, các nhà nghiên cứu trên toàn cầu cũng đã bắt đầu có những bước tiến nhất định trong việc tìm ra các giải pháp phát hiện ung thư sớm. Việc chẩn đoán được ung thư trong giai đoạn đầu mang ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi càng phát hiện sớm, khả năng điều trị dứt điểm càng cao. Đầu năm 2018, các chuyên gia tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) tuyên bố đã phát triển thành công một phương pháp xét nghiệm máu mang tên CancerSEEK có thể phát hiện 8 loại ung thư phổ biến nhất. Nguyên lý làm việc của hướng tiếp cận mới là xác định sự hiện diện của protein ung thư cũng như các đột biến gen tìm thấy bên trong các mẫu máu.Công cụ được cho là cần phải trải qua thêm nhiều lượt kiểm tra mới có thể bắt đầu tiến hành các thử nghiệm lâm sàng. Và điều tương tự cũng diễn ra đối với giải pháp của các nhà khoa học Úc. Dù vậy, những tín hiệu thu được ban đầu tỏ ra đầy hứa hẹn. Ứng dụng công nghệ mới để kiểm tra hơn 200 mẫu mô và máu, tỷ lệ chính xác của công cụ mới lên đến 90%. Hiện nay, xét nghiệm chỉ có thể dùng để phát hiện ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột và ung thư hạch. Các chuyên gia cho rằng việc mở rộng phạm vi chẩn đoán của công cụ không phải là chuyện quá phức tạp.Bằng cách sử dụng kính hiển vi có độ phân giải cao, các nhà khoa học nhận thấy các đoạn DNA của thế bào ung thư bị gấp lại thành cấu trúc 3 chiều khi chúng được thả vào trong môi trường nước. Điều này không diễn ra ở DNA của tế bào khỏe mạnh. Thực tế, toàn bộ quá trình không cần dùng đến bất kỳ thiết bị nào quá phức tạp so với các phương pháp truyền thống. Do đó, các nhà khoa học mong rằng khi hoàn thành, phương pháp xét nghiệm 10 phút sẽ bắt đầu được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt là ở những khu vực vùng sâu vùng xa, nơi việc chẩn đoán các căn bệnh phức tạp như ung thư vẫn còn quá khó khăn.Nguoivietphone.com.