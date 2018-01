La Thăng, Xuân Thanh, Sư Phạm, Du Lịch, Ô Nhiễm...

Xuân NiệmSai quy định, gây hậu quả nghiêm trọng... Đó là lý do nói chung của tòa án khi xử hai cựu quan lớn Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.Bản tin Infonet kể: Viện kiểm sát đề nghị mức án cho ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch HĐTV PVN 14-15 năm tù vì tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án 13-14 năm tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả Nghiêm trọng. Chung thân tham ô tài sản. Tổng cộng hình phạt đề nghị là Chung thân.Còn chuyện vỉa hè quận 1 Sài Gòn ngaỳ càng rắc rối. VietnamNet kể: Sau khi UBND TP.SG yêu cầu thanh tra 48 bãi giữ xe máy có dấu hiệu trục lợi do các phòng ban, đoàn thể, phường… của quận 1 nhận thầu, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ đình chỉ ngay các bãi xe trong hôm 11/1/2018.Động thái này xuất phát sau chỉ đạo của UBND TP.SG về việc thanh tra việc cấp phép 48 bãi giữ xe trên vỉa hè quận 1 tràn lan, có dấu hiệu trục lợi.Báo Tuổi Trẻ kể: Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.SG sẽ giảm học phí cho các thí sinh nữ trúng tuyển vào trường với mức giảm 25-50% tùy ngành học.Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.SG vừa quyết định mở rộng đối tượng sinh viên nữ được giảm học phí trong năm 2018.Theo đó, nhà trường sẽ giảm học phí cho các thí sinh nữ trúng tuyển vào trường với mức giảm 50% ở 8 ngành và giảm 25% ở 6 ngành học.Báo Thanh Niên kể: Theo báo cáo của tờ Insider Monkey, Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách 15 quốc gia có đàn ông đẹp trai nhất thế giới, chỉ sau Brazil. Tin này khiến nhiều bạn trẻ thích thú.Không biết tờ báo kia chấm điểm tiêu chuẩn nào? Nhậu? Đánh vợ? Khó hiểu... Trong khi đó, các cô gái VN chỉ ưa chạy theo trai Hàn Quốc.SGGP kể về “Cuộc chiến giữa Uber, Grab với taxi truyền thống: Liệu có áp thuế sai?”Theo các hãng taxi truyền thống, việc doanh nghiệp (DN) của họ nộp thuế cao gấp chục lần Grab và Uber là do cơ quan thuế xác nhận Uber, Grab là DN công nghệ chứ không phải DN vận tải. Tuy nhiên, dù bị “so bì” là nộp thuế thấp, nhưng mới đây Uber còn khởi kiện Cục Thuế TPSG ra tòa…Báo Người Lao Động kể về Nha Trang: "Bở hơi tai" vì bùng nổ du lịch...Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa, năm 2017, ngành du lịch tiếp tục tăng trưởng cao. Cụ thể, doanh thu du lịch ước đạt 17.300 tỉ đồng, tăng trên 33%; tổng lượt khách lưu trú ước đạt 5,45 triệu lượt, tăng trên 20% so với năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 2,03 triệu lượt, tăng đến gần 70%. Nhiều nhất là khách Trung Quốc với trên 1,11 triệu lượt, khách Nga 401.000 lượt. Hai thị trường này chiếm tới gần 75% lượng khách quốc tế đến với tỉnh Khánh Hòa.Báo Lao Động kể về Ninh Bình: Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi.Ngày 11.1, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH Vienergy (thuộc Khu công nghiệp Phúc Sơn, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình) đã đồng loạt nghỉ việc tập thể để phản đối những chính sách liên quan đến tiền thưởng tết và các khoản tiền phụ cấp khác đối với công nhân và người lao động đang làm việc tại đây.Bản tin VOV kể: Nhà máy chế biến mủ cao su gây ô nhiễm môi trường ở Tây Nguyên chấp hành yêu cầu dừng hoạt động.Sáng ngày 11/1/2018, tin từ Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, Công ty TNHH Sản xuất - Dịch vụ - Thương mại An Phú Thịnh Kon Tum đã chấp hành yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc dừng hoạt động Nhà máy chế biến mủ cao su APT của doanh nghiệp này ở thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy.Bản tin CafeF kể chuyện Hà Nội: Đào nở sai thời điểm, rớt giá chỉ còn 50.000 đồng/cành, nông dân Nhật Tân như ngồi trên đống lửa.Tuy nhiên, do thời tiết năm nay có nhiều diễn biến thất thường nên dịp Tết Dương đào lại không nở. Đến nay, chưa đến Tết cổ truyền này lượng đào nở sớm bất ngờ bung nụ, đơm hoa khá nhiều. Đào nở không đúng thời điểm đã khiếngGiá mỗi cành đào cũng bị giảm sâu chỉ 30-50 ngàn đồng/ cành.Báo Hà Nội Mới kể: Rạng sáng nay (11-1), tại dốc cầu Phú Mỹ (quận 2, TP SG) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, giao thông tê liệt.Theo thông tin ban đầu, xe cứu hộ kéo theo máy bơm bê tông BKS 57L- 8208 chạy theo hướng quận 7 đi quận 2. Khi phương tiện này đổ dốc cầu Phú Mỹ đã bất ngờ đâm thẳng vào đuôi chiếc container (chưa rõ BKS) chạy cùng chiều phía trước.Bản tin VnExpress kể: Bộ Ngoại giao Mỹ xếp Việt Nam vào nhóm ở Mức 1, trong Hệ thống cảnh báo các điểm đến trên toàn cầu. Đây là mức người dân nước này có thể "có các biện pháp đề phòng thông thường", trang web của cơ quan này công bố ngày 10/1.Ở Việt Nam, Mỹ đánh giá người nước ngoài ít khi gặp tội phạm bạo lực, tuy nhiên các tội trộm cắp hay móc túi thì phổ biến, đặc biệt ở các điểm du lịch hay những nơi đông người.